Kultowa „Jeżycjada” Małgorzaty Musierowicz nareszcie w formie e-booków i audiobooków

Po wielu latach wątpliwości Małgorzata Musierowicz zgodziła się na cyfryzację swojego dorobku – i sama nagrywa swoje audiobooki. Do końca tego roku ukażą się w tej formie wszystkie książki kultowej „Jeżycjady”. Do publikacji powieści na czytnikach przekonało pisarkę Legimi, które ma wyłączne prawa do nowych wersji.

Legimi od lat zabiegało o to, by mieć możliwość przybliżenia twórczości pisarki w tej właśnie formie. Małgorzata Musierowicz miała jednak wątpliwości. Nie była jedyną literatką sceptyczną wobec e-booków. Stephen King, który zresztą jako jeden z pierwszych słynnych pisarzy na świecie opublikował na czytniki w 2000 r. opowiadanie Jazda na kuli, trzynaście lat później zdecydował, że Joylandukaże się tylko w wersji papierowej. Dopiero po roku zgodził się na e-booka, podobnie jak teraz poznańska autorka sagi o Borejkach.

Z największym spokojem oddałam swój autorski dorobek życia pod opiekę Legimi – zespołu ludzi młodych, sympatycznych i kompetentnych, umiejących sprostać wyzwaniom współczesności. Mają śmiałą wizję i – z całą pewnością – świetne perspektywy realizacji i rozwoju tej wizji. Przed „Jeżycjadą” otwiera się oto szansa na dotarcie do całkiem nowych, cyfrowych czytelników i słuchaczy – mówi Małgorzata Musierowicz.

Od kilku dekad te humorystyczne i romantyczne powieści, których akcja koncentruje się wokół poznańskiej rodziny Borejków, łączą kolejne pokolenia. Starsze, ale i te zupełnie nowe części sagi niezmiennie bawią, wzruszają, krzepią, a przede wszystkim zjednują sobie następnych czytelników. Świadczy o tym chociażby fakt, że każda kolejna z tych optymistycznych książek trafia na szczyty list bestsellerów.

Cieszymy się, że możemy choćby w pewnym stopniu pomóc w upowszechnianiu tego społeczno-kulturowego fenomenu. Tym bardziej, że sprzyja nam również symbolika. Borejkowie mieszkali przy Roosevelta w Poznaniu, a tak się składa, że również siedziba Legimi znajduje się przy tej ulicy – mówi Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi.

„Jeżycjada” liczy w sumie 22 tomy (plus Małomówny i rodzina jako tzw. tom zerowy). W październiku ukazało się pierwszych sześć e-booków, w tym jeden synchrobook (audio+e-book), teraz dołączają do nich kolejne części. Wszystkie do końca grudnia będą dostępne jako e-booki w abonamencie Legimi. Fani Małgorzaty Musierowicz czekają jednak na największą gratkę, czyli audiobooki, które czyta sama pisarka. Do końca roku wydane zostaną pierwsze cztery.

Małgorzata Musierowicz ma doświadczenie radiowe i świetne wyczucie narracji. Do tego, jak sama przyznała, doskonale zna swoich bohaterów i wie, jak interpretować dialogi, by jak najlepiej oddać niepowtarzalny klimat „Jeżycjady” – dodaje Monika Kasztelan z Legimi, menedżer projektu „Jeżycjada”.