NVIDIA Shield TV 2019 oficjalnie

Jeden z najpopularniejszych streamerów do telewizora powraca w nowej wersji – a nawet dwóch (prawie). NVIDIA Shield TV i NVIDIA Shield TV Pro otrzymały wydajniejsze podzespoły, lepszą kompatybilność ze standardami audio i wideo oraz sztuczną inteligencję.

Obydwa urządzenia z tegorocznej serii Shield TV działają na procesorze Tegra X1+. Zgodnie z zapewnieniami producenta, ma on być do 25% wydajniejszy od czipu zastosowanego w poprzedniej generacji, co pozwoliło wyposażyć go w algorytmy upscalingu treści. Sztuczna inteligencja Nvidii potrafi wykryć, w jakiej rozdzielczości oglądamy daną zawartość, i inteligentnie przeskalować ją do 4K tak, aby uzyskać jak najbardziej przekonujący efekt. Ponadto nowy Shield TV otrzymał wsparcie dla Dolby Vision HDR i Dolby Atmos. Sprzęt działa na najnowszej wersji Android TV, czyli tej opartej na 9.0 Pie.

Podstawowy Shield TV ma nowy cylindryczny kształt, port HDMI oraz czytnik microSD. Otrzymał on 2 GB RAM-u i 8 GB pamięci wewnętrznej. Wersja Pro wizualnie nie różni się niczym od poprzedniej generacji Shield TV, ale ma nieco mocniejsze wnętrze: 3 GB RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej oraz dwa porty USB i Ethernet. Niezależnie od wersji, Shield TV 2019 sprzedawany jest w zestawie z zupełnie nowym pilotem o trójkątnym przekroju i z dużym, programowalnym przyciskiem oraz drugim domyślnie przywołującym Netfliksa. Niezmienny pozostaje natomiast dostęp do usługi GeForce Now, pozwalającej na streamowanie gier między innymi z serwisu Steam (kontroler do gier można teraz kupić oddzielnie).

Streamery od NVIDII są już dostępne w sprzedaży. Za Shield TV 2019 zapłacimy w polskiej dystrybucji 750 PLN, a za Shield TV Pro 2019 – 1 000 PLN.