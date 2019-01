CES 2019: Routery TP-Link zgodne z Wi-fi 6

Wi-fi 6 już wkrótce stanie się dominującym standardem, dlatego czas pomyśleć o zmianie domowej infrastruktury. Podczas targów CES 2019 TP-Link zaprezentował bogatą ofertę routerów wykorzystujących nową generację bezprzewodowego połączenia.

Na stoisku TP-Link znalazło się sześć różnorodnych urządzeń. Dominujące miejsce wśród nich zajmuje Deco X10, czyli trójpasmowy system MESH. Wykorzystuje on nowy standard nie tylko do transmisji danych do urządzeń docelowych, ale także pomiędzy jednostkami, dzięki czemu może przyspieszyć internet w domu, nawet jeśli nie korzystamy z urządzeń obsługujących Wi-fi 6. W zestawie znajdą się dwa miniroutery. Deco X10 dostępny będzie w trzecim kwartale 2019 roku w cenie 350 USD (ok. 1 320 PLN).

Wśród propozycji dla graczy znajdą się trzypasmowy Archer AX11000, dwupasmowy Archer AX6000 oraz budżetowe Archer AX1800 i AX1500. Ten pierwszy został nazwany na cześć największej możliwej szybkości przesyłu danych, jaką będzie mógł osiągnąć – 11 000 Mb/s. Wyceniono go na 450 USD (ok. 1 700 PLN) i będzie dostępny w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Archer AX6000 już pojawił się w sklepach w cenie 350 USD (ok. 1 320 PLN), a AX1800 trafi do nich za kilka miesięcy i będziemy mogli go kupić za 130 USD (ok. 490 PLN). Premiera i cena AX1500 pozostaje tajemnicą.

Ostatnim urządzeniem od TP-Link jest wzmacniacz sygnału RE705X. To dwupasmowe urządzenie, które działa w systemie sieci MESH z routerami z serii Archer A7 i C7. Będzie ono dostępne w sprzedaży w trzecim kwartale 2019 roku w cenie 100 USD (ok. 380 PLN).