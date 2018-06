Prototyp dwuekranowego telefonu od Samsunga

W oczekiwaniu na premierę składanego Samsunga Galaxy X możemy przyjrzeć się jego poprzedniej wersji. Project Valley miał być próbą rozwinięcia mody na telefony dwuekranowe, ale nigdy nie ujrzał światła dziennego. Do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające jego działający prototyp.

Prace nad smartfonem Project Valley trwały od 2015 do 2016 roku. Telefon był wyposażony w dwa ekrany dotykowe, które po złożeniu skierowane były na zewnątrz urządzenia. Wyglądały one podobnie do wydanego w 2016 roku Samsunga Galaxy S7, chociaż z nieco pogrubioną boczną ramką. Po rozłożeniu ekrany mogły działać jak jeden lub pracować niezależnie od siebie. Co ciekawe, urządzenie wyposażone było tylko w jeden aparat, a żeby korzystać z niego w trybie selfie trzeba było przełączyć podgląd na drugi ekran. Wyciek niestety nie podaje, jaką specyfikację miał składany telefon Samsunga – na zdjęciach możemy jedynie zaobserwować wejście Micro USB, minijacka i dużą tackę na kartę SIM.

Pod względem designu Project Valley przypomina wydanego w 2017 roku ZTE Axon M, który został dość chłodno przyjęty przez użytkowników. Obecnie Samsung pracuje nad innym składanym telefonem o roboczej nazwie Samsung Galaxy X. W odróżnieniu od poprzednich, wyposażonych w zawiasy modeli ma on posiadać giętki ekran, który będzie składał się razem z urządzeniem. Premiera Galaxy X najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. Przekonamy się wtedy, jak odważny pomysł Samsunga sprawdzi się w praktyce.