Najlepszy przyjaciel twojego telewizora

Soundbar to najlepsze uzupełnienie telewizora, ale w praktyce coraz częściej korzystamy z niego nie tylko podczas seansów. Najlepsze urządzenia potrafią odnaleźć się zarówno jako część systemu kina domowego, jak i jako głośnik, na którym posłuchamy muzyki lub podcastu. Do kategorii tej zaliczają się Samsung S60T i S61T: eleganckie, uniwersalne soundbary o efektownej formie, które w razie potrzeby mogą stać się sercem dedykowanego systemu surround.

Sprzęt ma konstrukcję All-in-One. Spłaszczona, niezbyt długa bryła bez zbędnych ozdobników idealnie wpasuje się do każdego wnętrza. Soundbary dostępne są w czarnej wersji kolorystycznej (S60T) lub srebrnej (S61T). Maskownica z miękkiej, przyjemnej w dotyku tkaniny Kvadrat ociepla ich uniwersalne, geometryczne formy, a obły kształt będzie prezentował się dobrze zarówno w minimalistycznych aranżacjach, jak i ciepłych, przytulnych pomieszczeniach.

Tajemnicą brzmienia S60T i S61T są Boczne Głośniki Tubowe. Charakterystyczna konstrukcja przetworników kieruje emitowany dźwięk w różne strony, dając wrażenie harmonijnie współgrających ze sobą, panoramicznych kanałów dźwiękowych. Towarzysząca im technologia Samsung Acoustic Beam precyzyjnie kieruje poszczególne „promienie” dźwięku w taki sposób, by otoczyło ono użytkownika, niezależnie od tego, czy ogląda film czy też gra na konsoli. Funkcja Adaptacji Dźwięku potrafi dostosować głośność dialogów do warunków akustycznych otoczenia – przydatne, jeśli chcemy obejrzeć nowy odcinek serialu akurat w momencie, gdy sąsiad zabrał się za remont.

S60T i S61T przypadną do gustu także osobom, które często wykorzystują soundbary do strumieniowania muzyki. Dedykowany Tryb Muzyczny zadba o to, żeby w trakcie słuchania ulubionych utworów instrumenty brzmiały realistycznie, wokale wyraziście, a całość płynnie i melodyjnie wypełniała pomieszczenie. Dzięki niemu wystarczy połączyć urządzenie mobilne z S60T lub S61T za pomocą Wi-fi lub Bluetooth, a głęboki i wciągający dźwięk będzie na wyciągnięcie ręki.

Soundbary otrzymały cztery przetworniki: dwa niskotonowe i dwa tweetery. Konfiguracja ta pozwala cieszyć się mocnym, sugestywnym brzmieniem bez dodatkowych urządzeń, ale jeśli zapragniemy rozbudować nasz system – żaden problem. Funkcja Gotowy na Bezprzewodową Głębię Basu umożliwia bezprzewodowe podłączenie kompatybilnego subwoofera, a dodatkowe głośniki satelitarne przejmą funkcję bocznych lub tylnych kanałów.

Miłośnicy smart home docenią natomiast możliwość sparowania soundbarów z ekosystemem Samsung SmartThings oraz głosowego sterowania przez Amazon Alexę.