Najlepsze wyposażenie do pokoju filmowo-muzycznego

Każdy fan dobrych filmów i muzyki chciałby znaleźć w swoim miejscu odpowiedni zakątek, w którym będzie mógł cieszyć się nimi w spokoju i odpowiednim klimacie. Z tego względu warto przygotować jedno pomieszczenie jako pokój filmowo-muzyczny, który idealnie sprawdzi się zarówno podczas samotnego rozkoszowania się dźwiękami, jak i wspólnego z bliskimi ekscytowania kinowymi przygodami. W co zatem warto go wyposażyć?

Aranżacja pomieszczenia

Pierwszym krokiem będzie wybór odpowiedniego pomieszczenia i zaaranżowanie go tak, aby spełniało podstawowe zadania stawiane przed pokojem filmowo-muzycznym. Warto zdecydować się na urządzenie go w asymetrycznej przestrzeni, na przykład na poddaszu. Dzięki temu w łatwy sposób poprawi się akustyka. Niemniej ciekawym pomysłem będzie piwnica, która zapewni optymalne przyciemnienie.

Po wyborze miejsca należy je dostosować do potrzeb prawdziwej, domowej sali kinowej. Najważniejsze jest jej wyciszenie, które pozwoli na oglądanie filmów i słuchanie muzyki bez obawy o dźwięki z zewnątrz oraz o to, że sami będziemy przeszkadzać najbliższym. Niemniej istotne będzie zaciemnienie pomieszczenia oraz pomalowanie ścian matową farbą, aby niepotrzebny blask nie utrudniał oglądania.

Niezbędny sprzęt do domowego pokoju filmowo-muzycznego

Kolejnym, równie ważnym krokiem, będzie wybór sprzętu audio-wideo. Ekran, na którym wyświetlane będą filmy, warto dostosować do rozmiaru pomieszczenia. W największych pokojach dobrym pomysłem będzie wykorzystanie profesjonalnego ekranu oraz rzutnika. W mniejszych z pewnością wystarczy duży telewizor. Najlepszym pomysłem będzie wybór takiego, który posiada jak najlepsze parametry, w tym wysoką rozdzielczość, która pozwoli cieszyć się wszystkimi szczegółami obrazu.

Niemniej ważne będą odpowiednie głośniki. Należy pamiętać, iż dźwięk, który otacza nas ze wszystkich stron i odpowiednio rozchodzi się po całym pomieszczeniu, jest kluczowy dla odbioru filmu i muzyki. Dlatego powinniśmy zdecydować się na pełen zestaw głośników, który umożliwi rozprowadzenie wszystkich dźwięków po pomieszczeniu i skoncentrowanie ich na oglądających.

Na koniec warto sięgnąć po wygodne meble, przede wszystkim po obszerną kanapę i fotele, które znajdą się przed ekranem. Optymalna odległość, w jakiej powinny znaleźć się meble wypoczynkowe, to około 2-2,5 długości podstawy ekranu. Doskonałym wykończeniem może okazać się niewielki stolik do kawy czy podręczna szafeczka, w której znajdą się płyty z muzyką i filmami.

Aranżacja odpowiednia dla jednej lub kilku osób

Decydując się na stworzenie pokoju filmowego, warto wziąć pod uwagę różne sytuacje, w których zostanie wykorzystany. Bez wątpienia zdarzają się chwile, w których pragniemy samotnie posłuchać najnowszych hitów lub ulubionych, starszych wykonań. Poszukiwanie kolejnych, ciekawych utworów do playlisty warto odbyć w samotności, aby nikt nas nie rozpraszał. Za inspirację wystarczy wziąć w tym przypadku propozycje polecane przez funokay.pl – portal zajmujący się lifestylem, ale także nowinkami ze świata kultury czy życia gwiazd.

Pokój taki można też wykorzystać do spotkań z rodziną i przyjaciółmi, którzy wspólnie zbiorą się do oglądania ciekawych propozycji filmowych. Ze względu na takie okazje należy już zawczasu zadbać o odpowiednią ilość miejsc, a także o stolik, na którym znajdą się przekąski czy napoje dla wszystkich gości. Wspólnych propozycji filmowych bez wątpienia nie zabraknie, a inspiracji można szukać dodatkowo na portalu soxx.pl, który specjalizuje się w artykułach dotyczących życia kulturalnego oraz lifestyle’u. Nie zabrakło w nim także przeglądu najlepszych filmów i propozycji na nadchodzące sezony. Jeśli więc chcesz zaplanować, co obejrzycie w waszym pokoju filmowym, możesz zajrzeć właśnie tam i wybrać dla siebie najlepszą propozycję.