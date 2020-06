Najciekawsze gry, na które czekamy w 2020 roku

Tytuły, które przyspieszają bicie serca – piękne, nowatorskie i obiecujące setki godzin spędzonych w wirtualnych światach. Oto najgorętsze premiery gier czekające nas w ciągu najbliższych miesięcy.

Assassin’s Creed: Valhalla

Wikingowie – postrach świata starożytnego, bezlitośnie łupiący wybrzeża Morza Bałtyckiego i Północnego, których długie statki zawitały nawet na wybrzeża Grenlandii i Ameryki Północnej. Tym razem wybierzemy się jednak do IX-wiecznej Anglii, gdzie trwa walka o władzę. W konflikt wplątany zostanie klan wikingów, na którego czele stoi Eivor, Asasyn(ka) – na wstępie gracze będą mogli wybrać płeć i wygląd bohatera. Podobnie jak w dwóch poprzednich częściach Assassin’s Creed, również w Valhalli przemierzymy otwarty, zróżnicowany świat pełen misji pobocznych i postaci, z którymi nawiążemy współpracę, a może nawet romans. Ważnym elementem rozgrywki będzie rozbudowa osady naszego klanu i zdobywanie kolejnych terenów, wiosek oraz fortyfikacji. Powraca także uwielbiany system walk morskich.

Premiera: koniec 2020

Platformy: PC, PS4, XONE, STADIA, PS5, XSX

Nasze oczekiwania: 82/100

Ghost of Tsushima

Pierwszy zwiastun Ghost of Tsushima wywołał spore zamieszanie wśród posiadaczy PS4 – realistyczna, nastrojowa oprawa graficzna i wymagający system walki to mieszanka, obok której trudno jest przejść obojętnie. W grze wcielimy się w Jina Sakai, jednego z ostatnich samurajów, który pozostał na oblężonej przez mongolskie siły wyspie Tsushima. Stacjonujące na niej japońskie wojska zostały rozbite przez najeźdźców, zmuszając bohatera do podjęcia nierównej walki i zrezygnowania z zasad kodeksu samurajów. Stawka jest wysoka, bowiem Tsushima to ostatnia linia obrony Japonii przed krwawą inwazją. Gra obiecuje mechanikę znaną ze skradanek, bezlitosny system walki przywodzący na myśl tytuły From Software oraz otwarty świat, pieczołowicie odwzorowujący klimat XIII-wiecznej, feudalnej Japonii.

Premiera: lipiec

Platformy: PS4

Nasze oczekiwania: 88/100

Marvel’s Avengers

Avengersi, naprzód! Dotychczas gry oparte na superherosach ze stajni Marvela nie wyróżniały się niczym specjalnym (no, poza jednym, chwalebnym wyjątkiem w formie ostatniego Spider-Mana), ale Eidos Montréal i Crystal Dynamics chcą to zmienić. Marvel’s Avengers to co-opowa przygoda online, w której wcielimy się w jednego z sześciu bohaterów: Kapitana Amerykę, Iron Mana, Hulka, Thora, Czarną Wdowę lub Ms. Marvel. Każdy heros będzie dysponował drzewkiem umiejętności, dzięki któremu dostosujemy styl gry do naszych preferencji i wspomożemy stworzoną przez nas drużynę. Tytuł obiecuje także wciągającą fabułę, w której Avengersi staną się… światowymi wrogami publicznymi. By ocalić świat przed nadciągającą zagładą, superbohaterowie będą musieli jeszcze raz stanąć do niełatwej walki ze złem.

Premiera: wrzesień

Platformy: PC, PS4, XONE, STADIA

Nasze oczekiwania: 84/100

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Pierwsze V:TM było grą wyprzedzającą swoje czasy – monumentalna, niejednoznaczna opowieść o wampirach zamieszkujących nieznane zakątki Miasta Aniołów, zachwyciła krytyków i graczy na całym świecie, ale ze względu na rozliczne błędy techniczne sprzedała się dość słabo. Hardsuit Labs i Paradox Interactive postanowili wreszcie powrócić do Świata Mroku: długo wyczekiwana kontynuacja przeniesie akcję do Seattle. Gracz wcieli się w rolę człowieka świeżo zamienionego w wampira, który trafił w sam środek walki pomiędzy starożytnymi klanami krwiopijców. Aby przetrwać w targanym wojną mrocznym półświatku, będzie on zmuszony zawierać sojusze z potężniejszymi stworzeniami nocy… a w odpowiednim momencie także je łamać. Gra obiecuje zróżnicowaną, nieliniową fabułę, bogaty system rozwoju postaci i mnóstwo klimatycznych questów.

Premiera: 2020

Platformy: PC, PS4, XONE, PS5, XSX

Nasze oczekiwania: 91/100

Cyberpunk 2077

Ulice futurystycznej metropolii Night City to miejsce, gdzie sterylny świat megakorporacji miesza się z biedą, działalnością gangów i setkami nielegalnych salonów cybermodyfikacji ciała. W sam środek tego rozświetlonego neonami chaosu trafia V, początkujący najemnik, który na skutek zbiegu okoliczności poznaje jeden z najpilniej strzeżonych sekretów świata. Gra oferuje wszystko, czego możemy oczekiwać od tytułu CD Projekt RED – wciągającą, nieliniową fabułę z rozbudowanym systemem kreacji i rozwoju postaci, fantastyczną oprawę audiowizualną oraz setki questów, które rozwiążemy na tysiące sposobów. Jeśli preferujemy rozwiązania siłowe, skorzystamy z wielu futurystycznych broni i gadżetów. Cyberpunk 2077 obiecuje także niepowtarzalną oprawę audiowizualną z realistycznym oświetleniem i fantastycznym soundtrackiem.

Premiera: wrzesień

Platformy: PC, PS4, XONE, PS5, XSX

Nasze oczekiwania: 92/100

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Czytelnicy, których dzieciństwo przypadło na lata 90., na pewno pamiętają Kapitana Jastrzębia – sympatyczną serię anime o przygodach młodego piłkarza Tsubasy Ōzory. W rodzinnej Japonii perypetie wschodzącej gwiazdy futbolu cieszą się popularnością od niemal 40 lat, kiedy to premierę miał pierwszy tom mangi autorstwa Yōichiego Takahashiego. Rise of New Champions pozwoli nam wcielić się w postać Tsubasy i wziąć udział w zręcznościowych, widowiskowych meczach. Do dyspozycji będziemy mieć szereg specjalnych zagrań, służących do zmylenia przeciwników i oddania celnych superstrzałów na bramkę. W grze będziemy mogli zmierzyć się ze sztuczną inteligencją lub innymi graczami, twórcy przewidzieli bowiem także kilka trybów multiplayerowych.

Premiera: koniec 2020

Platformy: PC, PS4, SWITCH

Nasze oczekiwania: 76/100

Guilty Gear: Strive

Bijatyki 2D Guilty Gear były przebojem PSX-a i PS2, ale w obecnych czasach straciły one nieco na popularności. Ich twórca, Daisuke Ishiwatari, obiecuje, że Strive ma stanowić zupełnie nową jakość w serii. O grze wiadomo niewiele: wśród powracających grywalnych postaci znajdą się Sol Badguy, Ky Kiske, Potemkin i Millia Rage, ale wielu bohaterów najprawdopodobniej nie załapie się do gry. Deweloperzy zapowiadają kompletne przerobienie systemu Gatling i Dust Attacks, a także odejście od wielu mechanizmów znanych z poprzedniej części, Guilty Gear Xrd REV 2. Wisienką na torcie jest natomiast fakt, że za oprawę graficzną będą odpowiedzialni weterani pracujący przy Granblue Fantasy: Versus i Dragon Ball FighterZ, co gwarantuje przyjemną dla oka stylistykę, przypominającą lekko podrasowane anime.

Premiera: początek 2021

Platformy: PS4

Nasze oczekiwania: 85/100

The Dark Pictures: Little Hope

Po ubiegłorocznym Man of Medan przyszedł czas na kolejną odsłonę antologii horroru The Dark Pictures. Tym razem przeniesiemy się do tytułowego Little Hope – niewielkiej mieściny w zapomnianej przez czas części Massachusetts, skrywającej przerażające sekrety z przeszłości. W eksploracji tego ponurego miejsca towarzyszy nam piątka bohaterów, którzy za wszelką cenę chcą uciec z otaczającego ich koszmaru. W zależności od podjętych w trakcie rozgrywki wyborów, może im się to udać lub nie – każda postać może w dowolnym momencie zginąć, a jej śmierć nie pozostanie bez wpływu na fabułę. Gra obfituje w sekwencje akcji wykorzystujące QTE oraz nieodłączne jumpscare’y. Zagramy w nią samotnie lub ze znajomymi, także w lokalnym trybie Movie Night dla pięciu graczy, z których każdy kontroluje jedną postać.

Premiera: sierpień

Platformy: PC, PS4, XONE

Nasze oczekiwania: 79/100

The Last of Us: Part II

Druga część kultowego tytułu od Naughty Dog wywołała sporo kontrowersji jeszcze przed premierą – do sieci wyciekły fragmenty rozgrywki, które zdradzały kluczowe sceny. Rozwiązania fabularne nie do końca przypadły do gustu niektórym fanom, ale cóż, wywoływanie skrajnych emocji i poruszanie trudnych tematów to tradycja The Last of Us. Główną bohaterką jest znana z pierwszej części Ellie, niegdyś zagubiona dziewczynka, a teraz zaradna, silna kobieta. Nie cofnie się ona przed niczym, żeby ocalić swoją rodzinę przed niebezpieczeństwami postapokaliptycznego świata – nieważne, czy będą to krwiożerczy zainfekowani czy też inni ludzie. Rozgrywka jak zawsze stawiać będzie na eksplorację, zarówno klimatycznych lokacji, jak i złożonych, pełnych sprzeczności motywacji bohaterów. Możemy także liczyć na sporo skradania się i wiele dynamicznych sekwencji akcji.

Premiera: czerwiec

Platformy: PS4

Nasze oczekiwania: 92/100

Dlaczego warto wybrać WD_BLACK?

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach posiadanie fizycznej biblioteki gier mija się z celem – w końcu zakupione tytuły powiązane są z naszym kontem Xbox Live, Steam, PlayStation Network czy Epic Games Store. Problem pojawia się w momencie, gdy chcemy zagrać w konkretną grę, która akurat nie jest zainstalowana na naszym sprzęcie – wtedy trzeba poczekać na jej ściągnięcie, a czasami nawet zrobić dla niej miejsce poprzez usunięcie innego tytułu. Jeśli za jakiś czas nabierzemy ochoty na kolejną grę, będziemy zmuszeni odinstalować tę pierwszą, i tak w kółko. Dodatkowy dysk zewnętrzny lub wewnętrzny pozwala uniknąć takiej sytuacji i instalować kolejne tytuły bez obaw o to, że za chwilę konieczne będzie ich usunięcie. Nośniki z serii WD_BLACK mają tę przewagę nad innymi, że są stworzone specjalnie z myślą o graczach: zapewniają one stabilne, wysokie prędkości odczytu, umożliwiające swobodną rozgrywkę w trybach dla jednego i wielu graczy. Dysk zewnętrzny to także doskonałe rozwiązanie dla osób, które grają na różnych urządzeniach, na przykład na laptopie i komputerze stacjonarnym. Eliminuje ono problem braku mobilności i konieczność instalowania jednej gry w kilku miejscach. Dzięki pojemnym nośnikom WD_BLACK użytkownicy mają wszystkie tytuły na wyciagnięcie ręki: ulubione gry, do których czasami lubią wracać, i najświeższe przeboje, od których nie potrafią się oderwać, jednocześnie mając pewność, że w przyszłości nie będą musieli żadnego z nich usuwać, by zainstalować kolejne hity. Gwarantujemy, że dzięki tym cechom pokochasz dyski WD_BLACK i zechcesz mieć je zawsze przy sobie.

WD_BLACK P10 Game Drive

Pojemny dysk zewnętrzny to najlepszy przyjaciel każdego posiadacza gamingowych laptopów oraz podstawowych wariantów konsol – w końcu zakup urządzenia z pojemnym dyskiem wewnętrznym wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dokupienie porządnego nośnika zewnętrznego pozwala nam oszczędzić pieniądze, jednocześnie nie psując przyjemności z gry i nie skazując nas na wieczne ładowanie.

WD_BLACK P10 oddaje w nasze ręce od 2 do 5 TB miejsca przeznaczonego tylko na ulubione tytuły. Jego maksymalna prędkość pracy to aż 140 MB/s, co umożliwi płynną rozgrywkę nawet w pełnych akcji grach online. Nowoczesny interfejs USB 3.2 dba o to, żeby połączenie było szybkie i stabilne. WD_BLACK P10 został wykonany w technologii 2,5 HDD. Jego wnętrze chronione jest przez wytrzymałą, metalową obudowę. Dzięki niej możesz zabrać swoją kolekcję gier w podróż bez obaw o jej los – urządzenie objęte zostało aż trzyletnim okresem gwarancyjnym. Nośnik jest zgodny z Windowsem 8.1 i 10, macOS 10.11 i późniejszym, PS4 4.50 oraz Xboxem, ale posiadacze tej ostatniej konsoli powinni zwrócić szczególną uwagę na propozycję przedstawioną na kolejnej stronie…

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI 2/4/5 TB

WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One

To chyba najwygodniejszy sposób na grę w lokalnym co-opie na Xboxie One – wystarczy zabrać ze sobą tytuł na dysku i wpaść w odwiedziny do znajomych, zalogować się na konto Xbox Live i dać się ponieść rozgrywce. Kolekcja WD_BLACK P10 for Xbox One została stworzona z myślą o najwierniejszych fanach konsoli Microsoftu – w zestawie z nośnikiem otrzymamy dwumiesięczny abonament Xbox Game Pass Ultimate, który daje dostęp do gry online poprzez Xbox Live Gold oraz starannie wybranej gamy ponad stu tytułów, od tych najnowszych (Red Dead Redemption 2 czy Streets of Rage 4) po klasyki pokroju Final Fantasy IX.

Spokojnie, wszystkie one zmieszczą się na dysku WD_BLACK P10 for Xbox One, który oferuje nam od 1 do 5 TB miejsca – nareszcie nie trzeba usuwać starych (często jeszcze nieukończonych) gier, by zrobić miejsce na kolejne. Maksymalna prędkość odczytu to 130 MB/s, co zapewnia wzorową wydajność nośnika i szybkie ładowanie poziomów.

Serię wyróżnia specjalny, czarno-srebrny design i duże logo twojej ulubionej konsoli. Nośnik objęty został trzyletnią gwarancją producenta.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI 1/3/5 TB

WD_BLACK SN750 NVMe SSD

Jeśli budujesz komputer gamingowy, warto zadbać nie tylko o kartę graficzną, procesor i ilość RAM-u, ale także odpowiedni dysk. W praktyce często okazuje się, że to właśnie powolny nośnik stanowi najsłabsze ogniwo konfiguracji i zdecydowanie obniża jej wydajność. Właśnie dlatego SN750 NVMe SSD z serii dla graczy WD_BLACK to doskonały wybór – jego maksymalna prędkość odczytu sekwencyjnego to aż 3 430 MB/s, a zapisu – 2 600 MB/s. Dzięki temu gry załadują się błyskawicznie, a poszczególne poziomy będą gotowe do eksploracji w ciągu kilku sekund. Nośnik został wykonany w technologii NAND, która podwaja gęstość zapisu, więc SN750 NVMe jest praktyczny i kompaktowy. Pracę dysku możesz monitorować w aplikacji SSD Dashboard, która umożliwia również optymalizację jego działania.

Do wyboru masz wersję z radiatorem lub bez niego; ta pierwsza nie tylko zwiększa wydajność podzespołu, ale także prezentuje się nieziemsko. Geometryczne linie radiatora i jego czarna kolorystyka doskonale dopasują się do oświetlenia LED i systemów chłodzenia wodnego. Taki dodatek możesz z dumą prezentować wewnątrz przeszklonej obudowy twojej „stacji bojowej”!

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI 250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB

WD_BLACK D10 Game Drive

Wchodzimy na zupełnie inny poziom – WD_BLACK D10 Game Drive jest nie tyle dyskiem zewnętrznym, co potężną biblioteką, w której zmieści się minimum 160 gier, a niewykluczone, że znacznie więcej. Wykorzystany w nim dysk 3,5 cala HDD obraca się z prędkością 7 200 obr./min, co przekłada się na wysoką szybkość odczytu, sięgającą aż 250 MB/s – wartość ta zapewni perfekcyjną wydajność rozgrywki. Za płynność pracy urządzenia odpowiedzialna jest technologia aktywnego chłodzenia, która dba o to, żeby dysk nie przegrzał się w trakcie intensywnej pracy. Dzięki niej D10 Game Drive to najbezpieczniejsze miejsce dla twojej kolekcji gier, zapisanych stanów gry oraz klipów i screenshotów wykonanych podczas rozgrywki – teraz wszystkie wspomnienia niezapomnianych chwil będą dostępne na wyciągnięcie ręki.

Sprzęt może pracować w konfiguracji poziomej i pionowej; o jego statusie informuje podłużna, biała dioda. Z tyłu dysku znajdziesz natomiast dwa złącza 7,5 W, za pomocą których możesz naładować swoje bezprzewodowe gadżety, na przykład headset – dzięki temu będziesz zawsze w gotowości do gry w każdy tytuł, na jaki będziesz mieć ochotę.

DOSTĘPNA POJEMNOŚĆ 8 TB

WD_BLACK D10 Game Drive for Xbox One

Dysponujesz sporą kolekcją tytułów na Xboxa One, czy może wręcz przeciwnie – masz kanał YouTube, na którym regularnie udostępniasz nagrania z dwóch-trzech ulubionych gier? WD_BLACK D10 Game Drive for Xbox One przyda ci się w obydwu tych przypadkach.

Do dyspozycji otrzymasz nośnik HDD o imponującej pojemności 12 TB i wbudowanym systemie aktywnego rozpraszania ciepła, dzięki któremu uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich posiadanych gier oraz pozostałych zapisanych na nim materiałów. Dysk został zoptymalizowany specjalnie do działania z konsolą Microsoftu: maksymalna prędkość odczytu to aż 250 MB/s, co zapewnia wysoką wydajność podczas rozgrywki. Podobnie jak wersja dla pecetowców i posiadaczy PS4, również D10 Game Drive for Xbox One może pracować w pionie lub poziomie i został wyposażony w dodatkowe złącza do ładowania bezprzewodowych gadżetów. Jego nabywcy dodatkowo otrzymają w zestawie trzymiesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate – całe szczęście, że dysk zapewni im wystarczająco dużo miejsca na wszystkie gry dostępne w ramach abonamentu!

DOSTĘPNA POJEMNOŚĆ 12 TB

WD_BLACK P50 Game Drive SSD

Technologia SSD ma jedną ważną przewagę nad HDD – jest ona zdecydowanie mniej wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstać wskutek upadku z wysokości lub mocnego potrząśnięcia nośnikiem. Jeśli często podróżujesz w towarzystwie gamingowego laptopa albo czeka cię przeprowadzka, warto zainwestować w WD_BLACK P50 Game Drive SSD. Wytrzymała, metalowa obudowa urządzenia odporna jest na uderzenia i obicia, dzięki czemu nie musisz obawiać się o los swojej cennej biblioteki gier.

Dysk charakteryzuje się niemal kosmicznymi prędkościami odczytu, sięgającymi 2 000 MB/s, co gwarantuje błyskawiczne wczytywanie się gier i poszczególnych poziomów. Za połączenie z komputerem lub konsolą odpowiada nowoczesny interfejs Super-Speed USB 3.2. Dzięki wysokiej prędkości maksymalnej rzędu 20 Gb/s będzie on kompatybilny także z nadchodzącymi generacjami sprzętu. WD_BLACK P50 Game Drive SSD możesz podłączyć do peceta z Windowsem i macOS, PS4 oraz Xboxa One. Produkt objęty został aż pięcioletnią gwarancją producenta.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI 500 GB / 1 TB / 2 TB

