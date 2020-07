Na szlak z nawigacją Mio Cyclo Discover

Są wakacje, a długie dni i ciepłe wieczory zachęcają do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jednym z najprzyjemniejszych sposobów na to są wycieczki rowerowe – aktywność łącząca w sobie trening fizyczny, zwiedzanie nowych miejsc i możliwość odpoczęcia od zgiełku miejskich ulic. Nic dziwnego, że coraz większą popularnością cieszy się bikepacking – forma turystyki rowerowej stawiająca na krótkie wyprawy jednośladem z plecakiem.

Do wybrania się na wyprawę bikepackingową nie trzeba wiele, chociaż przed wyruszeniem warto upewnić się, że wiemy, gdzie wiedzie nas szlak. W takich momentach przydadzą się nam komputery rowerowe z nawigacją Mio Cyclo Discover. Umożliwią dokładne zaplanowanie trasy lub wręcz przeciwnie – pomogą nam odkryć nieznane perełki, kryjące się w naszej najbliższej okolicy.

Zawsze w formie

Cyclo Discover i Cyclo Discover Plus to kompaktowe, wodoodporne urządzenia z czytelnymi, kolorowymi ekranami. Dzięki wbudowanej mapie Europy ze szczególnie interesującymi punktami i dołączonym do zestawu mocowaniom do roweru potrafią one zastąpić smartfona podczas rowerowych wycieczek i wypraw pieszych.

Nawigacja została wyposażona w przejrzysty interfejs, więc zamiast spędzać czas patrząc na ekran i myszkując po menu, możemy szybko znaleźć wszystkie potrzebne opcje i spokojnie wrócić do podziwiania widoków. Zawartość ekranu głównego można personalizować, dostosowując ją tym samym do naszych osobistych preferencji.

Dodatkowo wersja Discover Plus otrzymała moduł Bluetooth, za pomocą którego łączy się z naszym smartfonem. Pozwala ona na odbieranie SMS-ów, notyfikacji z komunikatorów, a na urządzeniach z Androidem również przyjmowanie połączeń telefonicznych. Ma ona również moduł Wi-fi do łączenia się z usługami chmurowymi i sprawdzania trasy online.

Na jednym ładowaniu urządzenia mogą działać od 10 (Discover) do 15 (Discover Plus) godzin, co wystarczy na całodniowy wypad w nieznane.

Ruszamy w trasę

Rozpoczęcie wyprawy z Cyclo Discover jest banalnie proste. Pierwszym krokiem będzie zaplanowanie trasy w domu za pomocą apki Mio Share i przesłanie jej do nawigacji. Można do tego celu wykorzystać komputer, tablet lub smartfona – usługa dostępna jest na każdej platformie z dostępem do internetu. Aplikacja pozwala na udostępnianie tras znajomym, pobieranie gotowych planów wycieczek i ich archiwizację, dzięki czemu w dowolnym momencie będziemy mieli wgląd w historię naszych podróży.

Mio Share daje dostęp do szczegółowych map europejskich tras turystycznych, w tym popularnej sieci szlaków rowerowych EuroVelo. Łącznie liczy ona ponad 86 000 km i łączy prawie wszystkie państwa Europy. Przez Polskę przebiega aż sześć spośród piętnastu wydzielonych tras; pozwalają one odkryć najciekawsze zakątki naszego kraju i odwiedzić te, w których dawno nas nie było.

Cyclo Discover jest także kompatybilny z dwiema innymi aplikacjami rowerowymi: Komoot i RouteYou. Ta pierwsza to nieoceniona pomoc dla początkujących entuzjastów wypraw rowerowych, pozwalająca dostosować trasę do naszego poziomu zaawansowania, czasu, jakim dysponujemy, lub preferowanej nawierzchni. RouteYou jest natomiast kompleksową bazą, zawierającą ponad 2 miliony gotowych tras rowerowych, pieszych, motorowych, a nawet konnych. Jeśli dysponujemy własnymi mapami w formacie GPX, możemy wgrać je na Cyclo Discover za pośrednictwem Mio Share.

Kapryśny turysta

Możliwość planowania tras to nie wszystko, co potrafi nawigacja od Mio. Czasami nie potrafimy się zdecydować, gdzie tak właściwie chcemy pojechać – Cyclo Discover może zadecydować za nas! Funkcja Surprise Me poprowadzi użytkownika w nieznane miejsce lub po zupełnie nowej trasie. By z niej skorzystać, wystarczy określić odległość, jaką chcemy przebyć, lub czas, jaki możemy poświęcić na wycieczkę. Na podstawie naszych preferencji nawigacja automatycznie wyznaczy trzy trasy, które możemy wypróbować podczas następnej wyprawy. To wspaniały sposób, by na nowo odkryć magię dobrze znanej nam okolicy.

Gdy wybieramy się na wycieczkę do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy, bardzo często zależy nam na zobaczeniu wszystkich najważniejszych zabytków i widoków – pomoże nam w tym NeverMiss. Przed rozpoczęciem podróży możemy zapisać w chmurze współrzędne geograficzne konkretnego punktu i towarzyszącą mu notatkę, na przykład opisującą historię danego miejsca lub związane z nim legendy. Lokalizacja zostanie następnie dodana do trasy. Kiedy będziemy się do niej zbliżać, nawigacja wyświetli na ekranie kod QR, który następnie będziemy mogli zeskanować, by przejrzeć dodaną wcześniej notatkę. Cyclo Discover przejmie tym samym rolę naszego prywatnego przewodnika po mieście lub obiekcie historycznym. Funkcja NeverMiss dostępna jest także w gotowych do pobrania trasach z aplikacji Mio Share.

Dodatkowo Discover Plus oferuje możliwość wyboru objazdu. Jeśli jeden ze szlaków wchodzących w skład naszej trasy okaże się nieprzejezdny, nawigacja sama zaproponuje, w jaki sposób możemy ominąć przeszkodę i wrócić na pierwotnie zaplanowaną trasę.

Chociaż produkty z serii Mio Cyclo Discover zostały stworzone z myślą o wycieczkach rowerowych, będą one przydatne także podczas wypraw trekkingowych i pieszych wypraw po zakamarkach rodzinnego miasta; urządzenia otrzymały nawet dedykowane tryby dla piechurów i fanów górskich wycieczek. Z Mio każda przejażdżka rowerowa lub spacer może być niezapomnianą przygodą, którą możemy udokumentować i podzielić się z przyjaciółmi. Nic, tylko pakować plecak, łapać rower i ruszać w trasę – kto wie, jakie niespodzianki czekają na naszej drodze?

Poznaj z nimi świat



MIO CYCLO DISCOVER

Podstawowy model nawigacji rowerowej od Mio został wyposażony w 3,5-calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 480×320 px. Jego obudowa jest wodoodporna w klasie IPX5. Dzięki wbudowanym mapom Europy i GPS-owi umożliwia on znalezienie idealnej trasy bez konieczności połączenia z siecią. Cyclo Discover wspiera funkcje NeverMiss i Surprise Me, jak również szlaki z aplikacji Komoot i RouteYou. Opcja „gdzie jestem” pomoże nam natomiast w przypadku zgubienia się – nawigacja wyświetli wtedy nasze aktualne współrzędne geograficzne.

1 050 PLN, www.mio.com/pl

MIO CYCLO DISCOVER PLUS

To nieco większy model, z czterocalowym ekranem 600×360 px, obudową spełniającą standard IPX7 i pojemnym akumulatorem, starczającym nawet na 15 godzin pracy. Dzięki modułowi Bluetooth możemy sparować go ze smartfonem – na ekranie nawigacji wyświetlą się wtedy przychodzące połączenia i notyfikacje z komunikatorów. Ponadto Cyclo Discover Plus ma system informacji o utrudnieniach na drodze, a także przekaże nam informacje o tym, na jakiej wysokości nad poziomem morza się znajdujemy. Moduł Wi-fi ułatwi natomiast aktualizację tras poprzez Mio Share.

1 500 PLN, www.mio.com/pl