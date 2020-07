Obecnie wiele mówi się o ogromnej roli, jaką pełni pozycjonowanie stron internetowych w procesie rozwoju firmy i pozyskiwania nowych klientów. Badania rynku oraz z zakresu marketingu cyklicznie pokazują, że z kwartału na kwartał i z roku na rok jest ono jeszcze ważniejszym elementem działań większości przedsiębiorstw.

Niewiele jednak osób wie, na czym polega pozycjonowanie stron internetowych, a choćby podstawowa wiedza jest niezbędna do zrozumienia jego fenomenu i rosnącej popularności. Wtedy będzie można pojąć, na czym się ono opiera i zobaczyć korzyści, które może przynieść każdej firmie, podejmującej tego typu działania. Zaprosiliśmy do współpracy nad artykułem agencję marketingu online BrandBay.pl, która posiada fachową wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pozycjonowaniu stron www. Bez wątpienia jest też jedną z najprężniej rozwijających się agencji w całej Polsce. Zapraszamy na nasz poradnik, jak pozycjonować sklep internetowy.

Dlaczego pozycjonowanie stron internetowych staje się standardem?

Na samym początku warto ustalić, na czym polega pozycjonowanie stron www i skąd bierze się jego rosnąca popularność. Otóż w obecnych czasach zdecydowana większość ludzi ma już dostęp do internetu i jego narzędzi – badania pokazują, że w Polsce z internetu korzysta już 80% populacji, z czego dziennie jest to średnio prawie siedem godzin na jedną osobę. Łatwość w dostępie do różnego rodzaju informacji, rozrywki oraz narzędzi do nauki i pracy, a także możliwość szybkiego i bezpłatnego kontaktu z rodziną czy znajomymi sprawiły, że popularność internetu stale rośnie. Mało tego, staje się on nieodłącznym elementem naszej codzienności, modyfikując różne zwyczaje, w tym także zachowania konsumenckie.

– Spośród osób korzystających z internetu, ponad 60% robi zakupy w sklepach online – dotyczy to głównie odzieży i akcesoriów, obuwia, kosmetyków, sprzętów elektronicznych oraz elementów wyposażenia, takich jak meble. Ludzie poszukując informacji na temat interesujących ich przedmiotów oraz usług wpisują je do wyszukiwarki Google, która wyświetla im wyniki najbardziej dopasowane do podanych wcześniej haseł. I w bardzo dużym uproszczeniu to jest właśnie potencjał, który posiada pozycjonowanie stron www – tłumaczą eksperci z agencji marketingowej BrandBay.pl.

Na czym polega pozycjonowanie stron internetowych?

Wyszukiwarki internetowe pełnią swego rodzaju rolę nawigatora przez niezliczone strony i treści w internecie, z kolei za kompas służą im hasła kluczowe, wpisywane przez użytkowników – przykładowo „pozycjonowanie w warszawie”. Google posiada swój własny, zaawansowany algorytm decydujący o tym, jakie pozycje osiągną poszczególne strony. Nie jest on powszechnie znany, wiadomo jednak, że wyższe pozycje osiągnie strona, która jest lepiej zoptymalizowana, zawiera słowa kluczowe związane z rodzajem działalności firmy i oferowanymi produktami.

Ważna jest również unikatowa i interesująca treść, w połączeniu z linkowaniem i artykułami występującymi poza samą stroną, które dają dużą szansę na to, że wyświetli się ona wyżej w wynikach wyszukiwania. I właśnie wszelkiego rodzaju działania zmierzające do tego celu to pozycjonowanie stron internetowych.

Dlaczego pozycjonowanie stron www odgrywa tak ważną rolę?

Ludzie wpisując hasła do wyszukiwarek liczą na szybkie i łatwe znalezienie interesujących ich informacji, przeważnie o charakterze konsumenckim – przykładowo „pozycjonowanie w warszawie”. Dlatego najczęściej zwracają uwagę tylko na trzy do pięciu pierwszych pozycji, bardzo rzadko zjeżdżając w dół strony z wynikami wyszukiwania. Praktycznie nie zdarza się, żeby weszli na kolejną stronę. Bardzo ważne jest więc to, aby strona ukazała się na czołowych pozycjach, aby zwrócić ich uwagę i aby w nią kliknęli.

Zatem na czym polega pozycjonowanie stron internetowych? Innymi słowy, na zwiększaniu widoczności strony w wynikach wyszukiwania. Im wyżej się ona ukaże, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownik w nią wejdzie, dowie się o istnieniu danej firmy i zrobi w sklepie zakupy albo od razu, albo w przyszłości. Jest to najważniejszy cel, do którego powinno zmierzać pozycjonowanie stron www. W ten sposób teoretycznie każdy użytkownik internetu staje się potencjalnym klientem, a już na pewno jest nim użytkownik, który wpisuje do wyszukiwarki hasła pokrewne z działalnością danej firmy.

Poradnik, jak pozycjonować sklep internetowy

– Właściciele firm, którzy chcą zdecydować się na pozycjonowanie stron internetowych, powinni przede wszystkim zadbać o to, aby były one nowoczesne, intuicyjne oraz szybko się ładowały na każdym rodzaju urządzeniu. Należy pamiętać zarówno o potrzebach użytkowników, jak i wymaganiach wyszukiwarek internetowych, zamieszczając wszystkie niezbędne opisy (treści) z frazami kluczowymi, zdjęcia i grafiki. Pozycjonowanie stron www wykonuje się za pomocą kilku narzędzi, między innymi Google Analytics oraz Google Search Console – tłumaczą eksperci z agencji BrandBay.pl, którzy nie raz są pytani o to, na czym polega pozycjonowanie stron internetowych oraz o poradnik, jak pozycjonować sklep internetowy.

Więcej wskazówek odnośnie pozycjonowania sklepu internetowego znajdziesz na: https://brandbay.pl/blog/jak-pozycjonowac-sklep-internetowy/