TEST: Acer Swift Edge

OLED to obecnie jedno z modniejszych słów w świecie laptopów, a Acer Swift Edge SFA16-41 to najnowszy laptop, który próbuje z tego skorzystać. Ta kusząca technologia zastępuje tradycyjne indywidualnie podświetlane piksele, dzięki czemu wyświetlacze zapewniają doskonały kontrast i mocniejsze kolory.

Testowany model łączy 16-calowy wyświetlacz OLED z cienką, lekką obudową i energooszczędnym procesorem AMD Ryzen. Notebook firmy Acer jest wykonany ze stopu magnezu i aluminium i wygląda dobrze; projekt jest dość ciemny i nieskomplikowany, z czystymi liniami. Waży niewiele, bo 1,18 kg, i jest smukły, o grubości od 13 do 16 mm po uwzględnieniu gumowych nóżek. Dużym problemem jest jakość konstrukcji. W stopie wokół klawiatury jest zbyt dużo ruchu, a wyświetlacz zbyt łatwo się wygina. Nie ma również śladów testów MIL-STD-810G. Ta jakość wykonania nie jest katastrofalna, ale zdecydowanie jedna z najsłabszych w segmencie. Ta słabość przenosi się też na klawiaturę. Przyciski są płytkie, lekkie i sprawiają wrażenie tanich, jakby były poluzowane. Pisanie nie jest nieprzyjemne, ale brakuje mu wrażenia solidności sprzętu, które jest powszechne u każdego rywala. Układ klawiszy też rozczarowuje. Pomimo dużej ilości miejsca klawisze góra/dół oraz interpunkcyjne są małe. Podobnie klawisze funkcyjne. 16-calowy rozmiar nie przełożył się również na uwzględnienie klawiatury numerycznej. Lepszy jest gładzik: duży i responsywny. Z łatwością wystarcza do kreatywnej pracy i szybkiej wielozadaniowości.

Wyświetlacz OLED jest niewątpliwą gwiazdą przedstawienia. Panel ma rozdzielczość 3840×2400 px, jest ostry jak brzytwa, a proporcje 16:10 dają więcej miejsca w pionie niż klasyczne 16:9. Kolory są rewelacyjne. Technologia OLED sprawia, że praca twórcza, filmy i zwykłe gry wyglądają niezwykle żywo. Doskonałe poziomy czerni zapewniają również fantastyczny kontrast i dużo głębi. Ekran wyświetla 100% gamy kolorów sRGB i prawie 100% gamy kolorów Adobe RGB i DCI-P3. Największym problemem panelu jest jasność. Podczas gdy przekracza 500 cd/m2 w trybie HDR, podczas odtwarzania SDR osiągnął szczyt na poziomie tylko 380 cd/m2. Przy używaniu w pomieszczeniach to wystarczająco, ale już nie na zewnątrz.

Procesor laptopowy AMD Ryzen 7 6800U firmy AMD wykorzystuje osiem wielowątkowych rdzeni i najwyższą prędkość turbo 4,7 GHz. Po stronie graficznej dochodzi do tego AMD Radeon 680M z 768 jednostkami przetwarzającymi. Trudno też skarżyć się na pozostałą specyfikację: 16 GB dwukanałowej pamięci DDR5 i dysk SSD 1 TB z imponującymi prędkościami odczytu i zapisu 6 242 MB/s i 5 243 MB/s. Testy pokazały, że chip AMD zapewnia przyzwoity poziom wydajności, wyprzedzając nieco procesor Intel Core i7-1260P. Chip jest dobrym wyborem do tworzenia treści, chociaż ten energooszczędny procesor nadal będzie obsługiwał tylko skromne prace fotograficzne i wideo. Na szczęście daje wystarczającą moc do codziennej pracy wielozadaniowej, w tym z mnóstwem okien przeglądarki i narzędziami biurowymi. Komputer pod obciążeniem nieco hałasuje, ale nagrzewa się do akceptowalnych temperatur. Średnia jest natomiast bateria, którą w dużej mierze pochłania panel OLED. Przy jasności 180 cd/m2 i z wyłączonym Wi-Fi i Bluetoothem, akumulator wytrzymał 8 godzin. Nie ma zatem szans na przetrwanie z nim dnia pracy.

Laptop jest wyposażony w dwa porty USB-C 3.2 Gen 2 i dwa porty USB-A 3.2 Gen 1. Oba USB-C obsługują również wyjścia DisplayPort i ładowanie. Jest też wyjście HDMI 2.1 i gniazdo audio, ale nie ma obsługi Thunderbolt 4 ani czytnika kart. Nad wyświetlaczem znajduje się kamera 1080p, która zapewnia przyzwoitą jakość – ale bez rozpoznawania twarzy i przesłony prywatności. Biometrycznie można logować się przez czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania. Łączność pochodzi z dwuzakresowego Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Acer denerwuje w obszarze oprogramowania. Po uruchomieniu maszyny ma mnóstwo preinstalowanego, nieatrakcyjnego softu, przez co wydaje się zagracony.

Wyświetlacz OLED to najlepszy element Acera: ten 16-calowy panel jest odważny i wciągający, z doskonałymi kolorami i wysoką rozdzielczością. Dalej zaczynają się jednak schody. Choć obudowa laptopa jest smukła i lekka, nie jest solidna, a klawiatura rozczarowuje. Procesor AMD jest skuteczny, ale bateria mogłaby być lepsza w tym segmencie. To lekki koń roboczy, ale za tę samą gotówkę można mieć solidniejsze i trwalsze opcje.

Specyfikacja