Karta microSD 1 TB SanDisk już w sprzedaży

Ta karta od SanDiska to sposób na ostateczne rozwiązanie problemów z miejscem na telefonie. Za 1 TB pojemności przyjdzie nam jednak dość sporo zapłacić.

Karta otrzymała nieco lepsze parametry od innych nośników z serii Extreme microSD: maksymalna prędkość odczytu danych to 160 MB/s, a zapisu – 90 MB/s. Niestety, interfejs UHS-I lekko ogranicza jej możliwości, umożliwiając odczyt z prędkością do 90 MB/s i zapis do 60 MB/s. Karta została zaprojektowana z myślą o osobach, które często kręcą wideo 4K za pomocą urządzeń mobilnych. Może ona zostać wykorzystana do zapisywania aplikacji na Androida. SanDisk przygotowuje także szybszą wersję Extreme Pro o pojemności 1 TB – data premiery nośnika pozostaje na razie tajemnicą.

W Stanach Zjednoczonych SanDisk Extreme microSD w wersji 1 TB została wyceniona na kosmiczne 450 USD (1 730 PLN). Firma po raz pierwszy zaprezentowała ją podczas MWC 2019, ale dopiero teraz trafia ona do sprzedaży. Oficjalnie nośnik mogą kupić tylko osoby mieszkające w Stanach i niektórych krajach europejskich (gdzie cena rośnie do 530 EUR), ale na liście brakuje Polski. Na dodatek producent podkreśla, że nawet w przypadku kart kupionych dzisiaj, czas realizacji zamówienia może wynieść nawet kilka miesięcy.