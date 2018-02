TEST: Amazon Kindle Oasis 2

Poprzedni Kindle Oasis był bardzo wygodnym czytnikiem ebooków, jednak w wielu miejscach nieprzemyślanym i nielogicznie zaprojektowanym. Jak na profesjonalistów przystało, Amazon odniósł się do uwag klientów i zaprojektował nowego Oasisa w taki sposób, by wyeliminować wszystkie kontrowersje. Na wielu rynkach światowych zakończyło się to ogólnym zachwytem czytelników i recenzentów, ale czy tak samo jest na naszym wschodnioeuropejskim poletku?

Po wypakowaniu czytnika z pudełka rzuca się w oczy jego wykonanie. Grafitowy front otaczający siedmiocalowy ekran Paperwhite uzupełniony jest przez aluminiowy, solidny tył. Oasis 2 wygląda efektownie i został zaprojektowany tak, aby wygodnie mogły korzystać z niego zarówno osoby prawo-, jak i leworęczne. Długotrwałe korzystanie z czytnika bez obleczenia go w etui jest już nieco mniej komfortowe – twarde metalowe wykończenie i wyraźnie wyczuwalne krawędzie po prostu odgniatają się na palcach. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią czytać w wannie: po raz pierwszy Amazon zadbał o to, żeby Kindle był wodoodporny. Sam wyświetlacz, jak to standardowo w produktach Kindle bywa, jest ostry, jasny i komfortowy w użyciu.

Wewnątrz mamy 8 GB miejsca na książki, audiobooki, czasopisma i wszelkie inne wydawnictwa, z którymi zechcemy obcować. Dla bardziej hardkorowych fanów „książki mówionej” przewidziano również wersję z aż 32 GB pamięci, która raczej nie przyda się osobom wykorzystującym Kindle’a jedynie do czytania ebooków. W tym momencie dochodzimy do kolejnej ważnej nowości wprowadzonej do Oasis 2, którą jest integracja ze sklepem z audiobookami Audible. Czytnik uległ przeważającej ostatnio modzie na rezygnację z portu słuchawkowego, dlatego pozostaje nam jedynie możliwość bezprzewodowego słuchania przez Bluetooth.

Niby wszystko pięknie, ale Audible jest atrakcyjne tylko dla osób, które biegle posługują się językiem angielskim. W serwisie brak jest jakichkolwiek pozycji po polsku, a integracji z taką np. Audioteką nie uświadczymy. Mniej obeznanym w języku Szekspira użytkownikom pozostaje przeniesienie zakupionych wcześniej plików dźwiękowych na czytnik. „Zewnętrzne” ebooki i audiobooki nie obsługują również jednej bardzo fajnej funkcji, która dostępna jest, jeśli posiadasz tę samą książkę w wersji mówionej i do czytania. Oasis 2 umożliwia

przełączenie się pomiędzy wariantami w trakcie czytania, dokładnie w tym samym momencie akcji.

Kindle Oasis 2 to dość drogi sprzęt, ale jego cena jest jak najbardziej uzasadniona… na rynku amerykańskim lub brytyjskim. Brak polskiej zawartości znacznie obniża jego atrakcyjność dla odbiorców w naszym kraju. Może lepiej wybrać równie dobrego i znacznie tańszego Kindle Paperwhite, którego podświetlony ekran powinien zadowolić nawet wybrednych bibliofili?

SPECYFIKACJA