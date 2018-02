MWC 2018: Samsung zapowiada Bixby 2.0

Chyba nikt nie spodziewał się, że Samsung Bixby stanie się jednym z najgorętszych tematów Mobile World Congress 2018. Po informacji potwierdzającej prace nad głośnikiem Bixby, Samsung zapowiedział również wydanie zupełnie nowej wersji inteligentnego asystenta.

Bixby 2.0 ma charakteryzować się rozszerzonym w stosunku do pierwszej wersji ekosystemem, ulepszonymi umiejętnościami smart home i zdecydowanie większą skalowalnością. Rozwiązanie aktualnie znajduje się w ostatniej fazie testów – w testach wersji beta wzięło udział aż 800 różnych przedsiębiorstw, zaś już niedługo mają one zostać zakończone. Pierwszym telefonem, na którym pojawi się nowy Bixby, będzie Galaxy Note 9, ale zostanie on również udostępniony użytkownikom Galaxy S9 i Galaxy S9+.

Asystent w nowej, odświeżonej wersji na pewno znajdzie się również na inteligentnym głośniku Samsung Bixby. Do czasu jego wydania producent planuje nieco upowszechnić swoje rozwiązanie i wprowadzić integrację z Bixbym do urządzeń smart home. Pierwszym krokiem ma być dodanie nowego asystenta do systemów Samsung Smart TV.