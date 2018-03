MWC 2018: inteligentna kurtka od Nokii

Na rynku dostępne jest sporo gadżetów sygnowanych przez Nokię, ale raczej nie uświadczymy wśród nich inteligentnych ubrań. Chyba, że jesteśmy zainteresowani specjalistycznym sprzętem dla służb ratunkowych, ponieważ firma właśnie zaprezentowała przeznaczoną dla nich inteligentną kurtkę CHASE LifeTech FR.

CHASE LifeTech FR jest efektem współpracy Finów z HMD Global z południowokoreańskim producentem ubrań Kolon i czeskimi deweloperami z GINA. Na pierwszy rzut oka kurtka wygląda jak zwykły ubiór roboczy, wystarczy przyjrzeć się jej nieco bliżej, aby zauważyć elektroniczne moduły wyposażone w czujniki rejestrujące parametry organizmu i otaczającego środowiska. Można je wymieniać tak, aby jak najlepiej odpowiadały danej sytuacji – strażakowi znacznie bardziej przyda się czujnik temperatury i poziomu CO, niż policjantowi. Dane zebrane przez kurtkę przesyłane są do centrali, w której można monitorować je w czasie rzeczywistym, kontrolując to, co akurat dzieje się z funkcjonariuszami.

Kurtka CHASE LifeTech FR zaprezentowana podczas targów to produkt koncepcyjny, ale pracujące nad nim podmioty zapewniają, że w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy powinny wdrożyć produkt wśród funkcjonariuszy służb publicznych na całym świecie. Po tym okresie na rynek ma trafić także wersja komercyjna.