Inteligentny Miele Scout RX3: ekskluzywny design, skuteczność i mobilność

Scout RX3 to urządzenie, które pokocha każdy, kto szuka efektywnego wsparcia w utrzymaniu porządku w domu.

RX3 idealnie sprawdza się w codziennym odkurzaniu powierzchni nawet dużych mieszkań, także w trudno dostępnych miejscach. Dzięki niewielkiej wysokości Scout efektywnie czyści przestrzenie również pod niskimi meblami. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wentylatora i szczotek RX3 niezwykle wydajnie zbiera brud i kurz z każdego rodzaju powierzchni. Kiedy robot zakończy sprzątanie, bardzo łatwo opróżnisz pojemnik unikając kontaktu z jego zawartością.

Czas pracy do 120 minut oznacza, że robot może bez problemu i przerw czyścić duże powierzchnie. Zatrudniając go do pomocy w domu nie musisz martwić się, czy nie uszkodzi mebli – Scout w pełni kontroluje pomieszczenie, sprawnie nawiguje w przestrzeni mieszkania i nawet jeśli zdarzy mu się napotkać przeszkodę, siła uderzenia jest minimalna.

Scout RX3 jest wyposażony w kamerę HD, która pozwala na doskonałej jakości transmisję obrazu na żywo. Aplikacja Miele Scout jest przyjazna dla użytkownika, a interface zapewnia bardzo intuicyjną obsługę. Dzięki aplikacji możesz nawet na odległość na bieżąco śledzić postępy sprzątania czy uaktywniać lub blokować konkretne obszary w domu zaznaczone na mapach – robot ominie na przykład pokój dziecięcy z rozrzuconymi na podłodze małymi klockami, a skupi się na posprzątaniu okolic stołu po skończonym posiłku.

Scout zyskał nowy, ekskluzywny wygląd. Dostępne są teraz modele w kolorze różowego złota, w brązie i czerni. Kolor RX3 można dopasować do innych urządzeń Miele, np. ekspresu wolnostojącego czy bezprzewodowego odkurzacza Triflex.