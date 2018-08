MultiDroid – aplikacja oszczędzająca baterię

Korzystanie z kilku aplikacji naraz na smartfonie jest wygodne, ale potrafi szybko wyczerpać baterię. Na szczęście naukowcy z indyjskiego Państwowego Instytutu Technologii opracowali specjalną aplikację dla urządzeń z Androidem, która pozwala na częściowe przyciemnienie ekranu i oszczędzenie akumulatora.

MultiDroid wykorzystuje zdolność ekranów OLED do przyciemniania lub wyłączania poszczególnych pikseli. Oprogramowanie wykrywa, które okna na ekranie są aktywne, i przyciemnia te nieużywane. Im dłużej okno pozostaje bezczynne, tym ciemniejsze się stanie, co z kolei przełoży się na niższe zużycie baterii. Podczas testów MultiDroida naukowcom udało się uzyskać oszczędność baterii na poziomie od 10 do 25% na każdą godzinę pracy. Szczególnie dużo baterii udało się zachować podczas jednoczesnego korzystania z dużych, zasobożernych aplikacji typu Facebook i YouTube. Jednocześnie zaciemnione okno nie traci funkcji podglądu, dzięki czemu użytkownik może na bieżąco monitorować, co takiego dzieje się w nieużywanej apce.

Do działania aplikacja wymaga właściwie jedynie ekranu OLED – panele LCD nie mogą być częściowo przyciemniane. Urządzenie testowe, wyprodukowany w 2016 roku telefon Moto Z Play, posiadał raczej średnią konfigurację Snapdragon 825 + 3 GB RAM + bateria 3 510 mAh. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że większość smartfonów wyposażonych w ekran OLED będzie w stanie udźwignąć MultiDroida. Aplikacja na razie jest niedostępna w sklepie Play, ale w internecie dostępny jest artykuł naukowy opisujący jej szczegółowe działanie i proces programowania – miła ciekawostka dla osób zainteresowanych tym, jak wygląda projektowanie takich aplikacji „od kuchni”.