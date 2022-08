TEST: TP-Link Archer MR500

Lata mijają, prędkości internetu stacjonarnego biją kolejne rekordy, a najczęstszym jego problemem pozostają awarie. Dostawcy tego typu usług zdają się czasami brać udział w jakimś niepisanym konkursie na najdłuższy downtime. Mówiąc jednak poważniej, oczywiście technologie światłowodowe mają swoje wady i jedną z nich jest właśnie podatność na różnego rodzaju przerwy w dostawie. Gdy to się dzieje, nie mogę sobie pozwolić na nagłe przerwanie pracy i od razu przełączam się na internet pochodzący „z powietrza”, który nigdy nie zawodzi tym, że „jest”, a przez coraz wyższe prędkości i mniejsze ograniczenia staje się często głównym wyborem dla osób nie przesiadujących całymi dniami na VOD i nie przerzucających bez przerwy gigabajtów danych.

By wygodnie korzystać z tego typu rozwiązania, najlepiej jest jednak nie stawiać hotspota np. ze swojego smartfona, a wyposażyć się w router, który udostępni Sieć z karty SIM stabilnie, na większym obszarze i szybciej, stanowiąc backup dla połączenia kablowego. To pomysł alternatywny w przypadku, o którym wspomniałem, ale też podstawowy, gdy mieszkamy na terenie nie objętym łączem kablowym lub też jesteśmy w podróży. Ostatni dwuzakresowy router bezprzewodowy marki TP-Link, Archer MR500, ma za zadanie udostępniać Sieć właśnie w takich przypadkach z karty SIM. Oferuje on prędkości transferu do 1 167 Mb/s (do 867 Mb/s w 5 GHz i do 300 Mb/s w 2,4 GHz), obsługując sieci LTE (4G+ z technologią Carrier Aggregation, łączącą sygnały w celu uzyskania większej przepustowości) i, co równie ważne, mając w zanadrzu tę samą prostą konfigurację, która towarzyszy wszystkim routerom producenta. Poza slotem na kartę SIM router ma też cztery porty LAN/WAN, by w razie chęci/potrzeby skorzystać z łącza przewodowego. Można też do niego podłączyć modem dostawcy usług przewodowych. Jakość połączeń mają zagwarantować dwie zewnętrzne, wymienialne anteny 4G LTE. Router obsługuje też wszystkie najważniejsze technologie rozszerzania sygnału. Korzystając z niego można stworzyć sieć Mesh z innymi urządzeniami TP-Link, są tu też obecne takie rozwiązania jak MU-MIMO czy Beamforming.

Konfiguracja routerów TP-Link jest zawsze czystą przyjemnością i ten model nie jest odstępstwem od tej reguły.

Router należy do tych większych w swojej kategorii, dlatego z wymienionych przeze mnie na początku zastosowań najbardziej przyda się w domu i biurze, a najmniej w podróży. W związku z wymiarami ok. 20 x 14 x 34 cm osoby szukające mobilnego rozwiązania mogą być bardziej zainteresowane przenośnym routerem bezprzewodowym TL-MR3020 lub wręcz przenośnym hotspotem, np. M7650. Po ustawieniu Archera MR500 na kauczukowych nóżkach lub powieszeniu na ścianie dzięki przygotowanym w podstawie otworom, pozostaje podpięcie przewodów lub włożenie karty nano SIM do otworu. Potwierdzona jest zgodność z kartami w ponad 100 krajach włącznie z Polską, więc zdecydowanie nie jesteśmy ograniczeni tylko do działania w naszym kraju.

Konfiguracja routerów TP-Link jest zawsze czystą przyjemnością i ten model nie jest odstępstwem od tej reguły. Aplikacja Tether jest cudownie przejrzystą i banalną w obsłudze apką, w której komunikaty i sposób prowadzenia za rękę użytkownika sprawiają, że od momentu wypakowania urządzenia z pudełka do chwili zakończenia podstawowej, wystarczającej dla większości osób konfiguracji, mija mniej niż pięć minut. Osoby zwracające uwagę na limity danych lub ograniczenia transferu ucieszą się z faktu, że apka zlicza czas online i przesył danych w obu kierunkach. Tether jest zresztą dużo bardziej rozbudowanym centrum dowodzenia, pozwalającym również na ustawienie kontroli rodzicielskiej (którą można też zmodyfikować do wprowadzenia ograniczeń w biurze), sieci gościnnych, dokładnej analizy podłączonych urządzeń itd.

MR500 jest bardzo dobrym uzupełnieniem portfolio produktowego TP-Link. Przez swoje rozmiary nie odpowie na potrzeby użytkowników, szukających ultramobilnych rozwiązań, ale wszystkim innym zapewni bardzo dobre doświadczenie, wynikające z łatwości konfiguracji i stałego dostępu do Sieci po kablu i „z powietrza”.

Specyfikacja