Motorola prezentuje nowe smartfony serii edge 50

Motorola zaprezentowała trzy nowe smartfony z rodziny edge: modele motorola edge 50 ultra, edge 50 pro oraz edge 50 fusion.

W najnowszej generacji smartfonów motorola edge każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie. Model nawiązują wzornictwem do historii serii edge, stąd znajdziemy w nich tak charakterystyczne krzywizny oraz zaoblenia. Harmonię widać w spójnym dla wszystkich nowych modeli projekcie wyspy aparatu głównego, płynnie komponującej się z tyłem obudowy. Poza świetnie znanymi z poprzednich edycji materiałami, takimi jak skóra wegańska, w urządzeniach serii edge 50 debiutują również jeszcze bardziej designerskie wykończenia. W modelu edge 50 ultra jest to naturalne drewno, w edge 50 pro perłowy polimer firmy Mazzucchelli 1849, natomiast w edge 50 fusion aksamitny wegański zamsz. Znajdziemy tu także, jedyną w swoim rodzaju, kolorystykę Pantone oraz nowość – kalibrację wyświetlaczy oraz certyfikat Pantone SkinTone™ dla aparatu.

Niezależnie od zastosowanego wykończenia każdy z nowych smartfonów spełnia rygorystyczną normę odporności na kurz i wodę (IP68) – urządzenia można zarówno zanurzyć, jak i opłukać pod bieżącą wodą[5]. Wszystkie modele pracują pod kontrolą najnowszego Androida 14, który wzbogacony został przez nakładkę Hello UX.

Motorola edge 50 pro

Model edge 50 pro w polskich sklepach debiutuje jako pierwszy i łączy w sobie najlepsze tradycje marki. Jest wydajny i zoptymalizowany do swojej roli semi-flagowca. Wykorzystuje nowoczesny procesor Snapdragon 7 Gen 3 wspierany przez 12 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost, oddając jednocześnie w ręce użytkownika aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Znajdziemy tu również niemalże bezramkowy wyświetlacz pOLED 6,7” w rozdzielczości Super HD (1220p), odświeżany z częstotliwością 144 HZ i posiadający certyfikat HDR10+ oraz kalibrację Pantone.

Smartfon ma potrójny główny aparat wspierany przez moto ai. Centralny moduł 50 MP wyróżnia się jasną przysłoną f/1.4, która pozwala na robienie dobrej jakości zdjęć nawet w słabych warunkach oświetleniowych i posiada optyczną stabilizację obrazu (OIS). Wspiera go moduł ultraszerokokątny 13 MP z funkcją Macro Vision, a przydatnym dodatkiem do tego tandemu jest stabilizowany (OIS) teleobiektyw 10 MP z potrójnym zoomem optycznym. Motorola nie zawiedzie również fanów selfie – przedni aparat w edge 50 pro ma imponujące 50 MP i także oferuje wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.

Smartfon wyposażono w baterię o pojemności 4500 mAh. Model edge 50 pro debiutuje w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Black Beauty), fioletowej (Luxe Lavender) oraz perłowej (Moonlight Pearl). Wersje czarna oraz fioletowa wykończone są wegańską skórą inspirowaną kolorami Pantone, natomiast perłowa wykorzystuje ręcznie wykonane we Włoszech polimerowe wykończenie. Smartfon motorola edge 50 pro (12/512 GB) dostępny jest Polsce w rekomendowanej cenie detalicznej 2 999 PLN.

Motorola edge 50 ultra

Spośród nowych modeli, to właśnie motorola edge 50 ultra zasługuje na miano tegorocznego flagowca i oferuje nie tylko imponującą wydajność procesora Snapdragon 8s Gen 3, ale też najbardziej zaawansowany w historii marki Motorola zestaw aparatów. Znajdziemy tu aż trzy potężne moduły aparatu głównego: 50 MP (f/1.6 z OIS), 50 MP ultraszerokokątny z Macro Vision oraz 64 MP teleobiektyw z potrójnym zoomem i stabilizacją (OIS). Przedni aparat to równie znakomite 50 MP. Możliwości fotograficzne modelu edge 50 ultra wspiera na każdym kroku dbająca o perfekcję sztuczna inteligencja moto ai.

Flagowy model oddaje użytkownikowi do dyspozycji aż 16 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost oraz aż 1 TB ultraszybkiej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0. Oznacza to, że smartfon nie tylko pracuje bardzo płynnie i jest w stanie poradzić sobie z najbardziej wymagającymi aplikacjami, ale także oferuje ogromną ilość miejsca na instalację gier, czy przechowywanie zdjęć oraz filmów zarejestrowanych w jakości 4K.

Motorola edge 50 ultra jak przystało na topowy model, wyposażona została w ekran pOLED 6’67” Super HD (1220p) z odświeżaniem 144 Hz jak model edge 50 pro, ale wyróżniający się jeszcze wyższą maksymalną jasnością (2500 vs 2000 nitów). Znajdziemy tu również identyczną baterię o pojemności 4500 mAh, która dzięki wsparciu dla błyskawicznego ładowania 125 W (50 W bezprzewodowo) daje użytkownikowi ogromną elastyczność w użytkowaniu. Nie zabrakło głośników stereo z Dolby Atmos, Dolby Head Tracking oraz wykończenia klasy premium. edge 50 ultra dostępny jest w wariantach: czarny (Forest Grey) i Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone), gdzie plecki pokryto elegancką skórą wegańską, oraz jasne drewno (Nordic Wood), gdzie zastosowane zostało naturalne, drewniane wykończenie o niepowtarzalnym wzorze dla każdego egzemplarza. Motorola edge 50 ultra (16 GB/1 TB) trafi do Polski w rekomendowanej cenie detalicznej 4 499 PLN.

Motorola edge 50 fusion

Dla osób, które poszukują nowoczesnego smartfona oferującego najbardziej korzystny stosunek ceny do możliwości interesującym wyborem może być motorola edge 50 fusion.

Podobnie jak w przypadku wyższych modeli serii edge 50 znajdziemy tu wszystkie cechy harmonijnego wzornictwa oraz podejścia marki do kolorystyki i zastosowanych materiałów. Mamy tu zarówno cenioną skórę wegańska – dostępną w kolorze błękitnym (Marshmallow Blue) – ale także nowość w postaci wegańskiego zamszu, w kolorze fuksji (Hot Pink). Dla osób preferujących tradycyjne materiały przygotowany został model granatowy (Forest Blue), wykończony tworzywem PMMA. Smartfon oczywiście jest certyfikowany normą IP 68.

Sercem modelu motorola edge 50 fusion jest procesor Snapdragon 7s Gen 2, wspierany przez 12 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost. Miejsca na dane na pewno nie zabraknie dzięki bogatej wersji pojemnościowej 512 GB. Znajdziemy tu także zakrzywiony na krawędziach wyświetlacz pOLED 6,67” FHD odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Kompromisem jest podwójny moduł aparatu głównego 50 MP (f/1.88 z OIS) + 13 MP ultraszerokokątny z Macro Vision – bez dostępnego w wyższych modelach teleobiektywu. Przedni aparat wykorzystuje sensor 32 MP. Smartfon oferuje głośniki stereo Dolby Atmos, wyposażony został także w baterię o pojemności 5000 mAh – wspiera ona ładowanie TurboPower 68 W. Motorola edge 50 fusion (12/512 GB) pojawi się w naszym kraju w rekomendowanej cenie detalicznej 1 899 PLN.

Moto buds i moto buds+

Motorola wprowadziła do swojej oferty również bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds oraz moto buds+, które są efektem partnerstwa nawiązanego pomiędzy firmami Motorola oraz Bose.

Oba modele działają z nową aplikacją moto buds i oferują opcje personalizacji takie jak dynamiczną, aktywną eliminację szumu, tryb adaptacyjny oraz tryb transparentny. Użytkownicy zyskują też możliwość błyskawicznego parowania, łączenia z dwoma urządzeniami i inne funkcje, do których można łatwo uzyskać dostęp. Słuchawki moto buds+ (599 PLN) dostępne są w dwóch kolorach: grafitowym i jasnoszarym. Z kolei moto buds (299 PLN) kupimy w kolorach: grafitowym, różowej brzoskwini, srebrnym i zielonym bananie.

Podwójna promocja na premierę

Kupując smartfon motorola edge 50 pro pomiędzy 16, a 30 kwietnia (włącznie), konsumenci mogą skorzystać jednocześnie z aż dwóch promocji.

Pierwszą jest znany fanom marki program Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfona do recyklingu – Motorola wraz z partnerem akcji wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 300 PLN, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny. Szczegółowe informacje nt. programu „Trade in. Trade up” oraz lista smartfonów, które konsument może oddać do recyklingu, są dostępne na stronie programu.

Druga promocja jest związana z debiutem w Polsce dousznych słuchawek marki Motorola, zaprojektowanych we współpracy z firmą Bose. Każdy konsument, który w okresie promocyjnym zakupi smartfon motorola edge 50 pro, może otrzymać do niego w prezencie grafitowe słuchawki moto buds+ o rynkowej wartości 599 PLN. Wystarczy po zakupie zarejestrować się na stronie promocji.