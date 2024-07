JBL Quantum 360 Wireless – bezprzewodowy wokółuszny zestaw słuchawkowy do gier

Firma JBL przedstawia zestaw słuchawkowy do gier JBL Quantum 360 Wireless. Legendarne brzmienie JBL QuantumSOUND sprawia, że gracz czuje się jakby znajdował się w samym centrum akcji – od najcichszych kroków po najgłośniejsze odgłosy broni laserowej. Odłączany kierunkowy mikrofon na wysięgniku z funkcją Voice Focus sprawia, że inni gracze zawsze mogą usłyszeć użytkownika, nawet gdy w grze zrobi się naprawdę gorąco. Bezstratne połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz i Bluetooth, 22-godzinny czas pracy akumulatora z możliwością ładowania w trakcie gry oraz lekkie poduszki słuchawek z pianki z pamięcią kształtu, pokryte oddychającym materiałem – to wszystko sprawia, że nie umknie ani sekunda akcji, nawet podczas najdłuższych sesji grania. Oprogramowanie JBL QuantumENGINE na komputery PC precyzyjnie dostraja dźwięk, aby zapewnić najwyższą przewagę nad przeciwnikiem. Wrogowie nawet nie zauważą, od kogo oberwali.

Podwójne połączenie bezprzewodowe sprawia, że nie przegapi się ani chwili. Nie można sobie pozwolić, by system ograniczał gracza, gdy liczy się każdy ułamek sekundy. Bezstratna łączność bezprzewodowa 2,4 GHz klasy gamingowej zapewnia pełną swobodę ruchu, bez przerw w odtwarzaniu dźwięku w ferworze walki. Ten zestaw słuchawkowy jest również kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, takimi jak smartfony i tablety. Od najcichszych kroków po najgłośniejsze odgłosy broni laserowej – legendarne kinowe brzmienie JBL QuantumSURROUND Sound nadaje każdej scenie epickiego charakteru. JBL Quantum 360 Wireless pozwala zanurzyć się w świecie gry dzięki 40-milimetrowym przetwornikom, zapewniając prawdziwą przewagę nad przeciwnikiem.

Poduszki słuchawek pokryte oddychającą tkaniną zapewniają komfort podczas długich sesji grania. Trwały zestaw słuchawkowy JBL Quantum 360 Wireless jest wyposażony w lekki pałąk oraz poduszki z pianki z pamięcią kształtu, pokryte oddychającą tkaniną, które zapewniają wyjątkowy komfort nawet podczas całonocnych sesji hardkorowego grania.

Czas pracy akumulatora, wynoszący nawet 22 godziny (z adapterem, do 26 godzin przy korzystaniu z połączenia Bluetooth) oznacza doskonałą jakość dźwięku JBL nawet podczas najdłuższych sesji gamingowych. Jeśli nadal potrzebuje się więcej czasu, to już po pięciu minutach otrzymuje się dodatkową godzinę odtwarzania, a ponadto można ładować zestaw słuchawkowy w trakcie gry za pomocą kabla USB.

Odłączany mikrofon kierunkowy na wysięgniku z funkcją Voice Focus w modelu JBL Quantum 360 Wireless sprawia, że kompani w grze zawsze mogą usłyszeć użytkownika, nawet gdy w grze zrobi się bardzo głośno. Dostępna jest również przydatna funkcja wyciszania, aby wejść w tryb ciszy i wykonać sekretną misję w realnym świecie.

Oprogramowanie JBL QuantumENGINE na komputery PC pozwala dostroić dźwięk do swoich preferencji i kontrolować to, co się słyszysz, aby grać jeszcze lepiej. Oprogramowanie na komputery PC pozwala dostosować ustawienia funkcji JBL QuantumSURROUND, korektora, samosłyszalności, mikrofonu i nie tylko, aby uzyskać najbardziej wciągające brzmienie. Bezpłatna aplikacja JBL Headphones App umożliwia regulację ustawień korektora, mikrofonu i dźwięku przestrzennego w celu stworzenia idealnego środowiska do gier.

Ponadto bezprzewodowy zestaw słuchawkowy JBL Quantum 360 ma certyfikację kompatybilności z Zoom, ale świetnie współpracuje również z oprogramowaniem Discord, Skype i TeamSpeak. JBL Quantum 360 Wireless jest zoptymalizowany pod kątem komputerów PC oraz umożliwia bezprzewodowe połączenie (adapter 2,4 GHz) z komputerem PC, konsolą PS (w tym PS5 i PS4) lub Nintendo Switch (tylko po zadokowaniu) i komputerem Mac. Funkcje obsługiwane przez aplikację JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB, korektor, ustawienia mikrofonu itp.) są dostępne wyłącznie na komputerach PC. Informacje o zgodności można znaleźć w przewodniku dotyczącym zgodności. Ten zestaw słuchawkowy został również zaprojektowany z myślą o pełnej zgodności z dźwiękiem 3D PlayStation 5.

Sugerowana cena detaliczna zestawu wynosi 429 PLN.