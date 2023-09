Minimalistyczne i wszechstronne: nowe MINI Countryman

Wyższe, dłuższe i w charakterze MINI – z dodatkowymi 6 cm wysokości i 13 cm długości nowy Countryman wyraźnie urósł w porównaniu z poprzednim modelem. Szersze nadkola, typowa charyzma i nowoczesna minimalistyczna stylistyka z klarownymi powierzchniami dają wyraźnie mocniejszą prezencję.

Wewnątrz, ten solidny poszukiwacz przygód, oferuje jeszcze więcej przestrzeni, komfortu i bezpieczeństwa – dzięki napędowi na wszystkie koła również poza utwardzonymi drogami. Nowe tryby MINI Experience i ulepszone systemy wspomagające, w tym sterowany głosowo inteligentny asystent osobisty MINI, sprawiają, że jazda nowym MINI Countryman jest jeszcze bardziej komfortowa i przyjemna. To również zasługa w pełni elektrycznego napędu, który dzięki dwóm poziomom mocy dodatkowo zwiększa typową dla MINI frajdę z jazdy. Pierwsze MINI produkowane w Niemczech przeciera również nowy szlak produkcyjny.

MINI Countryman o długości 4 433 mm, szerokości 1 843 mm i wysokości 1 656 mm to zarówno stylowy, wszechstronny samochód, jak i przestronnym kompan codziennych podróży. Większy rozstaw osi wynoszący 2692 mm jeszcze bardziej zwiększa komfort jazdy. W pełni elektryczne MINI Countryman oferowane jest w dwóch poziomach mocy: jako MINI Countryman E o mocy 150 kW (204 KM) i momencie obrotowym 250 Nm oferujące zasięg 462 km oraz jako MINI Countryman SE ALL4 o mocy 230 kW (313 KM) i 494 Nm o zasięgu 433 km.

— W pełni elektryczne MINI Countryman wprowadza markę w erę elektromobilności bez lokalnej emisji spalin. Pierwsze MINI produkowane w Niemczech jest maksymalnie przyjazne dla środowiska również w produkcji. Jego wszechstronność i mocny napęd elektryczny sprawiają, że jest idealnym kompanem w mieście i poza nim — mówi Stefanie Wurst, szefowa MINI.

Cztery indywidualne linie stylistyczne i nowe kolory dachu

Nowy kolor Vibrant Silver uzupełnia gamę charakterystycznych dla MINI Countryman kontrastujących dachów. Ponadto model oferowany jest w czterech różnych liniach stylistycznych. Essential Trim oferuje najbardziej klarowny, minimalistyczny wygląd ogólny i podkreśla niektóre elementy, takie jak logo w nowym kolorze Vibrant Silver. Nowa paleta lakierów uwydatnia nowoczesny charakter MINI Countryman i poprzez kontrastujące kolory, takie jak Indigo Sunset Blue, tworzy pozytywne akcenty.

Classic Trim widać przede wszystkim we wnętrzu, a Favoured Trim wyróżnia się wyrazistymi detalami na zewnątrz. Ta linia stylistyczna nowego MINI Countryman oferuje również opcję wyboru dachu w nowym kolorze Vibrant Silver pasującym do kontrastującej atrapy chłodnicy.

Linia stylistyczna John Cooper Works (JCW) dzięki specjalnej stylistyce przodu i tyłu kładzie maksymalny akcent na sportowy charakter MINI Countryman. Obramowanie atrapy chłodnicy i logo w błyszczącym kolorze czarnym podkreślają mocny ogólny wygląd pojazdu z charakterystycznymi dla tego wyposażenia paskami na masce w kolorze czerwonym i czarnym. Kontrastujący dach w inspirowanym motorsportem kolorze Chili Red i charakterystyczne słupki C w tym samym kolorze z logo JCW mogą opcjonalnie jeszcze bardziej uwydatniać w wyglądzie zewnętrznym typową dla MINI dynamikę jazdy.

Panel interakcji MINI: wyświetlacz OLED – krok milowy wstronę cyfrowej ery

Centralny wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości – po raz pierwszy o okrągłym kształcie – wyznacza nowy standard. Środkowy element nadaje charakter wnętrzu i wzbogaca klasyczny, okrągły zestaw wskaźników poprzedniego modelu o zupełnie nowe wrażenia w dotyku i wszechstronne funkcje. Panel interakcji MINI jako zestaw wskaźników stanowi zarówno centrum doświadczeń użytkownika, jak i komfortu. MINI Operating System 9 pozwala intuicyjnie obsługiwać wszystkie funkcje pojazdu dotykowo lub za pomocą poleceń głosowych. Wyświetlacz w nowym kokpicie został przeniesiony bliżej obu przednich foteli i jest bardzo wygodny w obsłudze. Cienki wyświetlacz dotykowy o średnicy 240 mm z wysokiej jakości szklaną krawędzią obsługuje się podobnie jak smartfony.

Emocjonujące tryby MINI Experience – wciągające wrażenia zjazdy

Opcjonalne tryby MINI Experience zapewniają jeszcze intensywniejsze wrażenia we wnętrzu dzięki projektorowi umieszczonemu za okrągłym zestawem wskaźników. Deska rozdzielcza podświetlana jest specjalną grafiką w różnych wzorach i kolorach w zależności od wybranego trybu Experience. Kolorystyka oświetlenia ambientowego w całym pojeździe bazuje na wyświetlanych wzorach świetlnych. W połączeniu z nowymi dźwiękami MINI Driving Sounds w elektrycznym MINI Countryman i specjalnymi elementami graficznymi na wyświetlaczu OLED, fani MINI mogą doświadczać całego wnętrza nowego MINI Countryman w zupełnie nowy sposób.

„Hej MINI!” – pierwszy inteligentny asystent osobisty MINI

W nowym MINI Cooper wiele funkcji można obsługiwać za pomocą pierwszego w pełni rozwiniętego asystenta głosowego MINI. Inteligentnego asystenta osobistego MINI aktywuje się hasłem „Hej, MINI” lub przyciskiem Push-to-Talk na kierownicy. Interakcja sterowania głosowego widoczna jest na okrągłym wyświetlaczu OLED w formie animacji elementów graficznych, typografii i awatara. Do wyboru jest wizualizacja „MINI” ze stylizowanym wizerunkiem MINI, a opcjonalnie znany już wielu fanom MINI „Spike”. Dzięki ulepszonemu rozpoznawaniu mowy komunikacja z wirtualnym partnerem podróży jest bardzo realistyczna. Aby zapewnić płynniejszą komunikację, wypowiedzi głosowe są przekazywane natychmiastowo i wizualizowane na wyświetlaczu. Umożliwia to kierowcy obsługę głosową nawigacji, telefonu, inforozrywki i wielu funkcji pojazdu.

Zaawansowane systemy wspomagające kierowcę

Oprócz znanego automatycznego aktywnego regulatora prędkości, kierowca może korzystać z pomocy asystenta kierowania i prowadzenia po pasie ruchu wchodzącego w skład opcjonalnego systemu Driving Assistant Plus. Wygodny i responsywny układ kierowniczy pomaga kierowcy utrzymać właściwy tor jazdy. Wyższy komfort oferowany przez system łączy wygodną, zrelaksowaną i świetną kontrolę nad pojazdem, jednocześnie odciążając kierowcę od monotonnych i mniej wymagających aspektów jazdy. Klarowny i czytelny układ wskazań i elementów obsługi, a także zrozumiałe funkcje zapewniają wysokie bezpieczeństwo działania systemu.

Nowy MINI Operating System 9 – nowoczesna łączność dla cyfrowego komfortu

MINI Operating System 9 opracowany przez BMW Group bazuje na oprogramowaniu Android Open Source Project (AOSP). Jego obsługa jest intuicyjna i zgodna ze standardami znanymi z elektroniki użytkowej.

Na środku ekranu znajduje się menu startowe, w którym spersonalizowaną zawartość można wybierać i uruchamiać, przesuwając ją poziomo. W dolnej części ekranu znajduje się stały pasek stanu z pozycjami menu „Nawigacja”, „Media”, „Telefon”, „All Apps” i, w zależności od sytuacji, „Home”, do której można przejść bezpośrednio. Tak jak w wielu urządzeniach elektroniki użytkowej, przesuwając palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, można wyświetlić tak zwany pasek narzędzi. Można tam zapisywać i szybko aktywować ulubione funkcje, np. cele nawigacji czy stacje radiowe. Pasek narzędzi można również aktywować przyciskiem gwiazdki na kierownicy wielofunkcyjnej. Górny obszar ekranu jest zarezerwowany dla treści związanych z jazdą, takich jak prędkość i ważne informacje o stanie pojazdu. Opcjonalny wyświetlacz Head-Up pokazuje najważniejsze informacje w osi wzroku kierowcy.

— MINI Operating System 9 ma charakterystyczny dla MINI design przystosowany do emocjonalnej i prostej obsługi dotykowej. Wraz z nową, opartą na chmurze nawigacją MINI zapewniającą niezwykle precyzyjną i szybką kalkulację tras, szybką łącznością i opcjonalną kompatybilnością z 5G, nowe MINI Countryman robi ogromny krok w kierunku cyfrowego świata, podkreślając charyzmatyczne dziedzictwo marki — mówi Stefanie Wurst, szefowa MINI.

Nowe MINI Countryman łączy mobilność elektryczną bez lokalnej emisji spalin z możliwie największą przyjaznością dla środowiska również w produkcji. Obejmuje to rezygnację ze wszystkich chromowanych elementów ozdobnych wewnątrz i na zewnątrz oraz produkcję odlewanych obręczy kół ze stopów lekkich z wykorzystaniem do 70% wtórnego aluminium. W połączeniu z wykorzystaniem zielonej energii elektrycznej w produkcji pozwala to zmniejszyć emisję CO2 w porównaniu z konwencjonalnymi procesami produkcyjnymi. Ponadto produkcja wydajnych silników synchronicznych o wzbudzeniu elektromagnetycznym nie wymaga stosowania metali ziem rzadkich.