BackToSchool

Od najlepszych drukarek po topową kamerkę i elektroniczny notatnik, te produkty pokażą twoją kreatywność lub w inny sposób przeniosą ten semestr na wyższy poziom i jeszcze dalej.

1 | RIVACASE GALAPAGOS 7761

Galapagos to kolekcja inspirowana miejskim stylem życia, wykonana z wysokiej jakości wodoodpornego materiału. Plecak ma minimalistyczny wygląd. Wyposażony jest w komorę główną przeznaczoną na laptopa lub tablet. Liczne kieszenie zapewniają bezpieczny transport mniejszych gadżetów. 359 PLN

2 | ACER ES SERIES 5

Najprzyjemniejsza jazda w mieście i wyższy poziom mobilności. Hulajnoga elektryczna Acer ES serii 5, ważąca zaledwie 18,5 kg, łatwo się składa i została zaprojektowana z myślą o pokonywaniu współczesnej miejskiej dżungli. Czyżby nowy mistrz dojazdów na uczelnię? 2 699 PLN

3 | APPLE AIRTAG

Z AirTagiem najłatwiej zapanujesz nad tym, gdzie co masz. Przyczep jednego do kluczy, drugiego schowaj do plecaka – i już. Masz je na radarze w apce Znajdź, która pozwoli też śledzić twoje urządzenia Apple, sprawdzać, gdzie aktualnie są znajomi, i udostępniać im twoje położenie. 189 PLN

CANON PIXMA G3470

Ta szybka, wydajna i niedroga drukarka MegaTank umożliwia drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie dokumentów w domu i zapewnia ogromne oszczędności. Dzięki uzupełnianym zbiornikom i jednemu zestawowi butelek z atramentem, który pozwala na wydrukowanie nawet 8 100 stron, koszty eksploatacji są zaskakująco niskie w porównaniu z drukarkami wykorzystującymi kasety. Łatwa, prosta obsługa na co dzień dzięki wyraźnemu panelowi LCD o przekątnej 1,3 cala i możliwości instalacji głowicy drukującej w ramach jednej czynności sprawią, że korzystanie z PIXMY G3470 to będzie czysta przyjemność. Drukuj bez problemów z wielu urządzeń dzięki łączności Wi-Fi i obsłudze funkcji PIXMA Cloud Link, aplikacji Canon PRINT, technologii Apple AirPrint itp. 1 119,99 PLN