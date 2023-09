Chłodzenie na najwyższym poziomie: Lenovo przedstawia Legion 9i

Lenovo ogłosiło swój najwyższej klasy model Lenovo Legion 9i (16”, 8), pierwszy 16-calowy laptop gamingowy marki Lenovo Legion z funkcją automatycznego systemu chłodzenia cieczą, przeznaczony dla graczy i twórców o wysokich wymaganiach związanych z grafiką. Lenovo Legion 9i uzupełnia portfolio marki Lenovo Legion, która obejmuje także serię Lenovo Legion Pro dla profesjonalnych graczy oraz serię Lenovo Legion Slim dla graczy ceniących elastyczność, a także monitory i urządzenia peryferyjne. Ogłoszono dziś także premierę 16-calowych plecaków do komputerów gamingowych – Lenovo Legion GB700 i GB400 – to dwie opcje plecaków, które dają graczom wybór między smukłą i lekką zwinnością, a dodatkową przestrzenią bez konieczności rezygnowania z ochrony swojego Lenovo Legion 9i (16”, 8) lub dowolnego innego laptopa i akcesoriów.

Lenovo Legion 9i (16”, 8) wyznacza nową jakość dzięki zintegrowanemu chłodzeniu cieczą i obudowie z włókien węglowych

Lenovo Legion 9i (16”, 8) na nowo definiuje pojęcie wydajnego urządzenia w kategorii laptopów gamingowych. Począwszy od procesora Intel Core i9-13980HX 13. generacji aż po kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 dla laptopów i 64 GB przetaktowanej dwukanałowej pamięci RAM DDR5 5 600 MHz lub niesamowicie szybką 32 GB przetaktowaną dwukanałową pamięć RAM DDR5 6 400 MHz, laptop jest wyposażony w najwyższej klasy podzespoły, a sposób w jaki uwalniana jest ich moc sprawia, że Lenovo Legion 9i (16”, 8) jest naprawdę potężny.

Zintegrowany system chłodzenia cieczą Legion Coldfront — pierwszy tego rodzaju w 16-calowym laptopie do gier — pozwala Lenovo Legion 9i (16”, 8) wygenerować maksymalnie 230 W TDP przy wadze zaledwie 2,56 kg. System chłodzenia – opracowany wspólnie z Cooler Master – wykorzystuje pamięć VRAM procesora graficznego, aby zarządzać ciepłem podczas kolejnych sesji gier i włącza się, gdy procesor graficzny osiągnie temperaturę 84°C, aby ponownie go schłodzić. W połączeniu z zoptymalizowanym przez AI systemem chłodzenia powietrzem z trzema wentylatorami i 6 333 oddzielnymi otworami wlotowymi, Lenovo Legion 9i (16”, 8) pozostaje chłodny nawet podczas najbardziej wymagających rozgrywek czy pracy. Aby uwzględnić dodatkową wagę niestandardowego układu chłodzenia cieczą, inżynierowie Lenovo musieli zaprojektować nową, innowacyjną obudowę wykonaną z włókien węglowych, która nie tylko zmniejsza wagę, ale dzięki procesowi produkcji sprawia, że każdy Lenovo Legion 9i ma swój własny unikalny wybity wzór kutego karbonu na pokrywie laptopa.

Cała dodatkowa moc Lenovo Legion 9i ożywa na wyświetlaczu Lenovo PureSight 3.2K Mini-LED 16:10 o zmiennej częstotliwości odświeżania 165 Hz. Twórcy mogą wybierać między kolorystyką DCI-P3 i sRBG w preinstalowanym oprogramowaniu X-Rite dzięki fabrycznej kalibracji kolorów wyświetlacza. Wyświetlacz Mini-LED o proporcji 94% ekranu do obudowy oznacza zapierające dech w piersiach efekty wizualne zarówno dla graczy, jak i twórców treści, a dzięki pamięci masowej SSD PCIe (4. generacji) o pojemności do 2 TB oferuje wystarczająco dużo miejsca, aby zanurzyć się w niezliczonej liczbie gier.

Immersja to kluczowy czynnik podejścia Lenovo Legion 9i (16”, 8) do nowego standardu jaki wprowadza na rynek. Funkcja Smart FPS układu Lenovo LA-2 AI bezpośrednio łączy się z wyświetlaczem w celu śledzenia liczby klatek na sekundę i automatycznego dostosowywania mocy GPU i CPU zapewniając maksymalną liczbę klatek na sekundę niezależnie od scenariusza gry. Układ AI Lenovo LA-2 synchronizuje także Spectrum LegionRGB obecne w paskach wokół klawiatury i dolnej pokrywy, na napisie Legion na górnej pokrywie oraz w klawiaturze RGB Lenovo TrueStrike z wizualizacjami na ekranie. Co więcej, oprogramowanie Tobii Horizon zapewnia śledzenie ruchów głowy, co daje graczom dodatkowy poziom zanurzenia podczas grania w ulubione gry. Możesz zabrać go ze sobą wszędzie – Lenovo Legion 9i (16”, 8) jest zawsze gotowy z baterią 99,99 Wh, którą można ładować za pomocą dołączonego smukłego zasilacza 330 W lub zasilacza Type-C o mocy 140 W (oba są dołączone do zestawu). Łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3 zapewnia karta Wi-Fi Filogic 380 firmy MediaTek o prędkości bezprzewodowej do 6,5 Gb/s.

Podobnie jak w przypadku innych laptopów Lenovo Legion, także Lenovo Legion 9i jest wyposażony w system Windows 11 i 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się setkami gier wysokiej jakości od samego początku. Nahimic firmy SteelSeries zapewnia dodatkową przewagę w grach dzięki wciągającemu dźwiękowi 3D, który pozwala graczom wyraźniej słyszeć członków drużyny, jednocześnie zwiększając świadomość przestrzenną, która jest kluczem do zdobycia szczytów rankingów. Gracze, którzy transmitują strumieniowo, docenią łatwo regulowane sterowanie balansem i korektorem dźwięku, dzięki którym można skupić na wygranej.

Aplikacja Lenovo Vantage oferuje dodatkowy, kompleksowy zestaw narzędzi typu „wszystko w jednym”, w tym pulpity nawigacyjne wydajności operujące w czasie rzeczywistym, elementy sterujące ustawieniami a także inteligentne sterowanie wentylatorami z nowym, niestandardowym trybem wentylatora, który pozwala graczom uzyskać każdą przewagę nad konkurencją. Do każdego urządzenia Lenovo Legion dołączona jest także aplikacja Legion Arena, która konsoliduje posiadane gry z wielu platform, umożliwiając graczom przeszukiwanie całej biblioteki w jednym miejscu i szybkie znajdowanie gry, w którą chcą zagrać. Opcjonalne wsparcie techniczne Lenovo Premium Care jest również przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dostęp do zaawansowanej pomocy technicznej obejmującej wsparcie na wyciągnięcie ręki i profilaktyczną kontrolę stanu komputera.

Noś sprzęt gamingowy w dowolny sposób: 16-calowy plecak do gier Lenovo Legion GB700 i GB400

Zarówno plecak do gier Lenovo Legion 16” GB700, jak i plecak do gier Lenovo Legion 16” GB400zapewniają ochronę laptopów i akcesoriów w ekosystemie Lenovo Legion, oferując bardziej spersonalizowany wybór w oparciu o preferencje użytkownika. Plecak do gier Lenovo Legion 16” GB700 o pojemności 20 litrów jest wyposażony w cztery ochraniacze w komorze komputera i zewnętrzną część pokrytą PU, co zapewnia niezrównaną ochronę. Główna komora jest w pełni konfigurowalna, co zapewnia doskonałe dopasowanie przy każdym użyciu. Dostępnych jest także 12 kieszeni — trzy z nich ukryte dla większego bezpieczeństwa — do przechowywania sprzętu, akcesoriów, ładowarek i innych rzeczy. Paski bagażowe w kształcie litery X z tyłu i odblaskowe wykończenia na paskach naramiennych zwiększają komfort, wygodę i bezpieczeństwo tej stylowej torby.

Plecak Lenovo Legion 16” GB400 jest przeznaczony dla graczy, którzy podróżują. Dzięki magnetycznemu zamkowi zabezpieczającemu przed kradzieżą, pasom bagażowym w kształcie litery X i całkowicie rozpinanej komorze, ten 18-litrowy plecak zapewnia łatwy dostęp do dedykowanej kieszeni na 16-calowego laptopa, a także kieszeni na tablety lub przenośne urządzenia do gier mobilnych, takie jak nowo zaprezentowany Lenovo Legion Go. Istnieje również kieszeń zapinana na zamek do przechowywania zasilacza, a także dwie kieszenie na dodatkowe urządzenia peryferyjne do gier.

Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.