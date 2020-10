Microsoft zdradza tytuły startowe Xboxa Series X/S

Z każdym dniem zbliża się premiera nowej generacji konsol, i zarówno Sony, jak i Microsoft, wiedzą, jak stopniować napięcie. Właśnie poznaliśmy startową listę gier zoptymalizowanych specjalnie na potrzeby nowego Xboxa.

Już pierwszego dnia zagramy na konsoli w 30 tytułów, z czego 20 będzie dostępnych w formie Smart Delivery, czyli automatycznych, darmowych aktualizacji do wersji na Xboxa Series X/S. Znajdą się wśród nich nowości typu Assassin’s Creed Valhalla, Yakuza: Like a Dragon, DIRT 5 czy Watch Dogs: Legion. Niektóre gry będą dostępne także poprzez abonament Xbox Game Pass. W ten ostatni sposób zagramy w 9 tytułów, w tym Sea of Thieves, Gears 5 i Forza Horizon 4. Na nowym systemie Microsoftu nie zabraknie także popularnych gier typu Fortnite i NBA 2K21, jak również specjalnej edycji Devil May Cry 5.



Na więcej ciekawych premier nie będziemy musieli długo czekać: tuż po wejściu konsoli do sprzedaży na rynku pojawią się Cyberpunk 2077 i Call of Duty: Black Ops Cold War, a wersja Destiny 2 na Xboxa Series X/S zaplanowana została na grudzień. Wielkim nieobecnym pozostaje jednak Halo Infinite, tytuł z ikonicznej wręcz dla Xboxa serii. W sierpniu pracujące nad nim studio 343 Industries ogłosiło, że premiera gry zostanie przełożona na 2021 rok; dokładna data zakończenia prac nad tym projektem jest wciąż nieznana.