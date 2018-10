Microsoft prezentuje tegoroczne produkty Surface

Podczas tegorocznej edycji konferencji Surface Microsoft pokazał wiele ciekawych propozycji. Znajdują się wśród nich nowe edycje obecnych na rynku produktów i premierowe produkty. Kilka nowości trafi również do systemu operacyjnego Windows 10.

Najwięcej emocji wzbudził oczywiście Surface Pro 6. Nowa edycja potężnego tabletu została wyposażona w czterordzeniowy procesor Intel Core 8 generacji, maksymalnie 16 GB RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej. Tablet otrzymał ekran dotykowy 2 736 x 1 824 o przekątnej 12,3 cala i wsparciem dla stylusa Surface Pen. Z tyłu znajduje się 8-megapikselowy aparat, a z przodu kamerka 5 Mpix. Tablet posiada odłączaną klawiaturę (nietypowy design zawiasu z poprzedniej wersji pozostał bez zmian), a wbudowana bateria ma starczyć na 13,5 godzin pracy. Ceny urządzenia zaczynają się od 900 USD (ok. 3 370 PLN), ale przedsprzedaż w Polsce jeszcze nie ruszyła.

Drugą dużą nowością jest Surface Laptop 2. Microsoft zapowiedział, że nowy sprzęt będzie o 85% szybszy od poprzedniej edycji, ale pod względem specyfikacyjnym zmieniło się dość niewiele. To wciąż ultracienki laptop z procesorami Intel Core i5 oraz i7, 8 lub 16 GB RAM i maksymalnie 1 TB pamięci wewnętrznej. Ponownie zastosowano w nim dotykowy ekran 13,5 cala o współczynniku kontrastu 1 500:1 oraz pojedynczą kamerkę. Laptop posiada wgrany system operacyjny Windows 10 z opcjonalnym trybem S blokującym instalację programów spoza Windows Store. Urządzenie ma pracować na jednym ładowaniu do 14,5 godzin. Zapłacimy za niego minimum 1 000 USD (ok. 3 720 PLN).

Microsoft zaprezentował ponadto zintegrowany desktop Surface Studio 2 przeznaczony dla profesjonalnych grafików komputerowych. Ma on być wyposażony w jaśniejszy, bardziej kontrastowy ekran i dysk SSD o pojemności do 2 TB. Jego ceny rozpoczną się od 3 500 USD (ok. 13 020 PLN). Podczas konferencji pokazane zostały również bezprzewodowe słuchawki nauszne Surface Headphones. Microsoft zapwnia, że oferują one aż trzynaście poziomów aktywnej redukcji hałasu, automatyczną pauzę oraz integrację z Cortaną. Będą one kosztowały 350 USD (ok. 1 300 PLN).

Producent zdradził także kilka informacji na temat przyszłych aktualizacji Windowsa 10. Już niedługo w systemie operacyjnym pojawi się aplikacja Your Phone, za pomocą której będziemy mogli odpowiadać na wiadomości tekstowe z poziomu komputera. Ma ona współpracować z telefonami z Androidem.