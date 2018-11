Mercedes me connect: Samochód przyszłości

Standardy w klasie aut premium są z roku na rok wyższe. Mocny silnik i skórzana tapicerka oczywiście nie wychodzą z mody, ale oprócz nich kierowcy oczekują wyjątkowych rozwiązań, które uświetnią każdą podróż nowym samochodem. Mercedes doskonale o tym wie, dlatego do kompaktowej limuzyny Klasy A trafił wyjątkowy, nowoczesny system Mercedes me connect.

Umożliwia on bezpośrednią komunikację z twoim samochodem z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji lub portalu internetowego i dostęp do wielu luksusowych, skrojonych na twoją miarę usług. Z wielu z nich skorzystasz w trakcie podróży: na przykład tuż przed startem automatycznie ustawisz swój profil kierowcy oraz zaplanujesz najwygodniejszą lub najszybszą drogę do celu. Funkcja ta szczególnie przyda się kierowcom pojazdów elektrycznych – system automatycznie zaproponuje ci trasę z regularnie rozmieszczonymi punktami ładowania.

W trasie za pomocą usługi Concierge znajdziesz najbliższe punkty usługowe; twoi doradcy mogą także wyszukać dla ciebie najlepsze hotele i restauracje w okolicy oraz zaproponować sposoby na spędzenie wolnego czasu. Jeśli po dojechaniu na miejsce będziesz zmęczony, możesz zlecić zaparkowanie asystentowi zdalnego parkowania. System czuwa nad twoim bezpieczeństwem nawet w najbardziej stresujących sytuacjach, a w razie wypadku natychmiast poinformuje o nim centralę Mercedes Benz i służby ratunkowe.

MERCEDES ME CONNECT UMOŻLIWIA BEZPOŚREDNIĄ KOMUNIKACJĘ Z TWOIM SAMOCHODEM Z DOWOLNEGO MIEJSCA ZA POMOCĄ APLIKACJI LUB PORTALU INTERNETOWEGO

Mercedes me connect jest przydatny również po opuszczeniu pojazdu. Aplikacja umożliwi ci między innymi zdalne zlokalizowanie pojazdu i odczyt stanu parametrów, takich jak poziom napełnienia baku, ciśnienie w oponach lub ilość płynu do spryskiwaczy. W ten sam sposób sprawdzisz, czy wszystkie drzwi i okna pojazdu zostały dokładnie zamknięte. Zimą nie sposób przejść obojętnie obok zdalnie włączanego ogrzewania postojowego oraz otwieranego zamka centralnego. Jeśli auto zostanie uszkodzone podczas postoju lub dojdzie do kradzieży, twój samochód od razu cię o tym poinformuje poprzez notyfikacje, umożliwiając szybkie zareagowanie na każdą niepokojącą sytuację.

System me connect jest doskonałym uzupełnieniem nowego Mercedesa Klasy A. To wyjątkowe auto charakteryzuje się sportową linią, komfortowym wyposażeniem i najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a na dodatek zachwyci cię perfekcją prowadzenia.