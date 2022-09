Ładowanie BMW bez aplikacji i karty

Od połowy 2023 roku w pierwszych modelach BMW dostępna będzie funkcja Plug&Charge umożliwiająca klientom ładowanie z publicznych stacji ładowania bez konieczności karty ładującej lub aplikacji. Uwierzytelnienie wymagane do rozpoczęcia ładowania oraz do rozliczenia odbywa się automatycznie poprzez wymianę danych pomiędzy pojazdem a stacją ładowania.

Jednocześnie BMW Charging dodaje tę funkcję do swojego portfolio produktów dostarczanych przez Digital Charging Solutions. Nowa funkcja umożliwia również dostęp Plug&Charge do sieci ładowania IONITY zainicjowanej przez BMW. BMW Group jest pierwszym producentem samochodów, który zintegrował funkcjonalność multikonta z ofertą Plug&Charge. Dzięki temu klienci mogą przechowywać w pojeździe cyfrowo swoje indywidualne umowy na energię do zasilania pojazdu od co najmniej pięciu różnych dostawców i w wygodny sposób korzystać ze stacji ładowania tych operatorów.

Plug&Charge to funkcja, dzięki której ładowanie akumulatora wysokonapięciowego jest jeszcze prostsze niż tankowanie pojazdu z konwencjonalnym napędem. Wszystko, co klient musi zrobić, to podłączyć kabel punktu ładowania do gniazda ładowania swojego pojazdu, a przez kabel oprócz prądu płyną dane. Nie ma potrzeby aktywacji ładowania za pomocą aplikacji lub karty ładującej. Zamiast tego pojazd uwierzytelnia się samodzielnie, przekazując dane z umowy klienta. Oznacza to, że po zakończeniu ładowania pobrana energia elektryczna jest również rozliczana w pełni automatycznie. Dodatkową zaletą tego systemu jest to, że w przeciwieństwie do aktywacji ładowania poprzez aplikację automatyczne uwierzytelnienie przez pojazd nie wymaga łączności z internetem w miejscu, w którym znajduje się stacja ładowania. Jest to zaletą przede wszystkim w garażach podziemnych.