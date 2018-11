Filmy i seriale z YouTube Premium będą darmowe

Abonament YouTube Premium jest niedostępny w naszym kraju, ale być może w przyszłości otrzymamy dostęp do jego zawartości, i to za darmo. YouTube planuje udostępnienie objętych nim filmów i seriali bez dodatkowych opłat. Oczywiście seans będzie przerywany reklamami.

W ramach usługi dostępne są różne produkcje pod szyldem YouTube Originals – filmy, seriale fabularne i programy dokumentalne tworzone zarówno przez znanych użytkowników portalu, jak i profesjonalne produkcje zlecone przez portal. Mimo bogatego katalogu zawartości abonament YouTube nie cieszy się zbyt wielką popularnością – według nieoficjalnych danych w 2016 roku na wykupienie dostępu do ówczesnego serwisu Red zdecydowało się jedynie 1,5 mln subskrybentów, a wyniki za ten i ubiegły rok pozostają tajemnicą.

Właśnie z tego powodu portal już wkrótce zmieni swoją politykę udostępniania własnych treści. Katalog zawartości zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom, nie tylko tym płacącym. Oglądanie filmów za darmo będzie oczywiście wiązało się z koniecznością obejrzenia towarzyszących im reklam. W ten sposób YouTube chce rozszerzyć zasięg swoich produkcji, nie rezygnując z przychodów za ich oglądanie. Zabieg ten może zachęcić użytkowników do zapoznania się z oryginalną zawartością bez zobowiązań, a jeśli spodoba im się dany serial i zechcą obejrzeć go bez przerywników, będą mogli zdecydować się na wykupienie abonamentu.

Darmowa zawartość pojawi się na YouTube w 2019 roku. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy dostęp do niej będzie ograniczony jedynie do krajów, które do tej pory otrzymały wsparcie dla YouTube Premium, czy też zostanie rozszerzony na inne rynki. Jeśli portal postanowi udostępnić zawartość wszystkim użytkownikom, być może w pakiecie z oryginalnymi produkcjami YouTube otrzymamy darmowy dostęp do wielu kultowych filmów – opcja ta uruchomiona została w Stanach Zjednoczonych w tym miesiącu.