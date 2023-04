Jak przenieść dane ze starego telefonu na nowy?

Przeniesienie danych z jednego smartfonu na drugi może być skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą oraz narzędziami można to zrobić bez żadnych problemów. Jak przenieść dane z telefonu na telefon? Na pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule – już teraz zapoznaj się z jego treścią.

Jakie są sposoby przenoszenia danych z telefonu na telefon? Jak przenieść dane z telefonu na drugi telefon bezprzewodowo? Jak przenieść dane za pomocą innych nośników? Czy warto przenosić starą kartę SD?

Smartfony są teraz nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. To urządzenia, które zawsze mamy przy sobie i wykorzystujemy nie tylko do kontaktu z innymi, ale surfowania po sieci, oglądania filmów, słuchania muzyki czy grania w gry mobilne. Nic więc dziwnego, że oferta sklepu internetowego z najnowszymi smartfonami w atrakcyjnych cenach cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów. Dlatego też już teraz sprawdź polecane modele i aktualne promocje, jeżeli przymierzasz się do wymiany telefonu.

Jednak, gdy chcemy zmienić telefon, pierwsze pytanie, które nierzadko przychodzi nam na myśl, to jak przenieść dane z telefonu na telefon. Jest to ważne, ponieważ przenoszenie danych z jednego urządzenia na drugie może być czasochłonne i skomplikowane. Na szczęście są sposoby, które ułatwiają cały proces. Szczegóły na ich temat znajdziesz w poniższym artykule.

Jakie są sposoby przenoszenia danych z telefonu na telefon?

Wielkimi krokami zbliża się premiera Samsung Galaxy A34 5G. Szczegółową specyfikację i inne ciekawe informacje na temat tego modelu znajdziesz tutaj. Wiele osób planuje zakup niniejszego modelu i staje przed problemem, jak przenieść dane ze swojego starego smartfonu na nowy. Otóż można to wykonać na dwa sposoby, a mianowicie bezprzewodowo lub z użyciem zewnętrznych nośników danych. Jeśli interesuje Cię metoda bezprzewodowa, warto wiedzieć, że w takiej sytuacji musisz na starym telefonie utworzyć backup. Sposób wykorzystujący nośniki danych natomiast wymaga tego, aby do urządzenia wsadzić – na przykład – kartę pamięci, na którą następnie musimy przenieść wszystkie interesujące nas dane. Warto jednak pamiętać, że ta druga metoda nie jest możliwa przy telefonach marki Apple.

Bez względu na to, na którą opcję się zdecydujesz, upewnij się, że nowe urządzenie jest w pełni naładowane. Jeśli w trakcie przenoszenia danych smartfon wyłączy się ze względu na wyładowaną baterię, jest spora szansa, że cały proces będziesz musiał zaczynać od nowa. Czasami taka sytuacja może spowodować także uszkodzenie przesłanych przed wyłączeniem się urządzenia danych.

Jak przenieść dane z telefonu na drugi telefon bezprzewodowo?

Jak przenieść dane z telefonu na telefon w sposób bezprzewodowy? Niewątpliwie jest to najłatwiejsza metoda, z której korzysta najwięcej osób. Polega na cyfrowym kopiowaniu danych z jednego urządzenia na nowy telefon. Jeśli masz smartfon z Androidem i chcesz przenieść swoje dane na drugie urządzenie, które również wyposażone zostało w system Android, możesz skorzystać albo z chmury od Google, albo z producenckiej aplikacji. Zanim jednak rozpoczniesz przenoszenie danych, upewnij się, że masz zapisaną kopię zapasową.

Pierwszy krok przenoszenia danych bezprzewodowo jest zalogowanie się na konto Google – lub inne konto danego producenta. Po udzieleniu zgód kliknij opcję „Przywróć kopię zapasową”, a następnie „Skopiuj dane”. Czwarty krok to wybranie z listy backup’u, który Cię interesuje. Następnie zaznacz zgodę na kopiowanie danych i gotowe – dane zaczną wgrywać się na Twój nowy telefon. Czasami trzeba niestety uzbroić się w cierpliwość, ponieważ metoda bezprzewodowego przenoszenia danych może trwać nawet kilkadziesiąt minut.

Masz iPhone’a i kupiłeś właśnie telefon z Androidem? Chcesz przenieść dane ze starego telefonu na nowy? Wystarczy, że zainstalujesz na smartfonie z Androidem aplikację Google One, która pozwala na synchronizację z iCloud. Następnie zaloguj się na swoje Apple ID – to pozwoli Ci na bezproblemowe zgranie starych danych na nowe urządzenie.

Jak przenieść dane za pomocą innych nośników?

Do przenoszenia danych z telefonu na telefon można wykorzystać także zewnętrzne nośniki. To świetna alternatywa, w której wykorzystuje się kartę SIM lub microSD. Warto jednak wiedzieć, że karta SIM ma małą pojemność, ale pozwala na przenoszenie danych razem z kontaktami. Dostępne na rynku karty microSD wyróżniają się dużo większą pojemnością, a zatem wykorzystując tę opcję, możesz mieć pewność, że uda Ci się przenieść na nowy telefon wszystko, co znajduje się na Twoim starym urządzeniu.

Czy warto przenosić starą kartę SD?

Jak przenieść dane za pomocą zewnętrznych nośników? Wystarczy przełożyć kartę microSD ze starego smartfonu do nowego. Na szczęście niezależnie od tego, czy chce się przenosić kartę SD wraz ze wszystkimi danymi, czy też przegrać jedynie niektóre pliki, istnieje wiele różnych sposobów na to, aby uzyskać oczekiwany efekt. Co ciekawe nie wszyscy użytkownicy chcą przenosić dane ze starszych modeli smartfonów. Część osób wykorzystuje zmianę smartfona do tego, aby zacząć lepiej porządkować zdjęcia i inne pliki, więc jedyną rzeczą, jaką przenoszą, są karty SIM. Najnowsze flagowce to pojemne modele, które oferują nie tylko dużą ilość pamięci, ale też długi czas pracy na baterii. W przypadku tego typu urządzeń nic też nie stoi na przeszkodzie, aby przechowywać dane w chmurze.

Jeżeli nie wiesz, jaki model nowego telefonu wybrać, zwróć uwagę na wyświetlacz, procesor i inne kluczowe parametry.