Melodia zwycięstwa: Creative SXFI Gamer

Przestrzenne audio w grach to taki dodatek, który może wydawać się zbyteczny, ale wystarczy raz go wypróbować, by nie móc wyobrazić sobie rozgrywki bez niego. Jeśli wciąż nie miałeś okazji zapoznać się z tą rewolucyjną technologią, słuchawki SXFI Gamer od Creative to najlepszy sposób, by nadrobić zaległości.

Ich sercem jest technologia Super X-Fi, która dostosowuje przestrzenną, szeroką scenę dźwiękową systemu surround do realiów słuchawkowych. Dzięki temu znika wrażenie zamkniętego, „ściśniętego” dźwięku, a zamiast niego pojawia się rozległe, realistyczne odwzorowanie odgłosów w przestrzeni. Słuchawki dopasowują ustawienia odtwarzania do indywidualnych cech anatomicznych słuchacza. Technologia kompatybilna jest z pecetami i najpopularniejszymi konsolami.

Dla fanów gier sieciowych przeznaczony został tryb Battle Mode, nastawiony na precyzyjne pozycjonowanie odgłosów w przestrzeni dookoła gracza. Dzięki niemu nie będziesz miał problemów z namierzeniem skradających się od tyłu przeciwników; wydawane przez nich dźwięki zdradzą ich położenie, zanim będą mieli szansę cię zaatakować. Do wyboru masz dwa tryby wirtualizacji dźwięku, 5.1 i 7.1 – wszystko zależy tylko od twoich preferencji.

SXFI Gamer są wykonane z najwyższej jakości materiałów i perfekcyjnie dopracowane. Kevlarowo-miedziany kabel dba o wysoką jakość przesyłanego dźwięku, a nowoczesny mikrofon wysięgnikowy CommanderMic ma wbudowany filtr pop, dzięki któremu może z powodzeniem zastąpić mikrofon stołowy. Dzięki programowalnemu podświetleniu RGB dostosujesz wygląd słuchawek do swoich preferencji.

Creative Stage V2

Nie wszyscy lubią lub mogą grać w słuchawkach na uszach, ale nie oznacza to, że muszą rezygnować z przestrzennego udźwiękowienia ulubionych tytułów. Oto Creative Stage V2, odświeżona wersja jednego z najpopularniejszych soundbarów 2.1 na polskim rynku. Druga generacja przynosi ze sobą sporo nowości, zarówno z zakresu łączności, jak i jakości dźwięku.

Soundbar połączysz z telewizorem za pomocą HDMI ARC, a z innymi źródłami dźwięku poprzez USB-C, port AUX, złącze optyczne czy Bluetooth 5.0 – dzięki temu ostatniemu możliwe będzie strumieniowanie muzyki bezpośrednio ze smartfona. Do przełączania się pomiędzy źródłami posłuży ci dedykowany pilot, na którym znajdziesz także przyciski, pozwalające dostosować brzmienie Creative Stage V2 oraz skróty do technologii dźwiękowych.

Dzięki funkcji Clear Dialog usłyszysz wszystkie wypowiadane przez aktorów kwestie bez uszczerbku dla jakości dźwięku, a technologia Surround pozwoli ci uzyskać efekt szerokiej i sugestywnej przestrzeni dźwiękowej – w sam raz do eksploracji otwartych światów!

