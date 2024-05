Mercusys przedstawia dwa nowe routery LTE – MB230-4G oraz MB130-4G. Urządzenia łączą wysoką wydajność z przystępną ceną, stanowiąc idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego i ekonomicznego sprzętu sieciowego.

MB230-4G to router LTE, który oferuje prędkości Wi-Fi do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki obsłudze LTE kat. 6, umożliwiającej pobieranie danych z prędkością do 300 Mb/s i wysyłanie do 50 Mb/s, a także funkcji agregacji pasm, router ten zapewnia szybkie i stabilne połączenie internetowe. W MB230-4G zastosowano dwa gigabitowe porty RJ45. Tryb Routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać MB230-4G również z kablowym połączeniem internetowym, na wypadek zmiany dostawcy usług internetowych.

MB130-4G to router LTE stworzony dla osób, które potrzebują budżetowego rozwiązania bez kompromisów na jakości. Oferuje prędkości Wi-Fi do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz LTE kat. 4, umożliwiające pobieranie danych z prędkością do 150 Mb/s i wysyłanie do 50 Mb/s. Dwa pasma transmisji zapewnia płynne i niezawodne połączenie internetowe. Urządzenie zostało wyposażone w dwa porty RJ45 10/100 Mb/s, w tym jedno złącze WAN/LAN, dzięki któremu u MB130-4G może pracować w trybie routera.

Oba routery obsługują sieci 3G/4G. Pełna zgodność z FDD-LTE i TDD-LTE umożliwia im działanie z większością operatorów na całym świecie. Dodatkowo urządzenia mają możliwość podłączenia zewnętrznych anten LTE, co pozwala na polepszenie zasięgu, szczególnie w obszarach o słabszym sygnale. Oba routery mogą rozgłaszać sieć bezprzewodową aż 64 urządzeniom jednocześnie. Intuicyjna aplikacja Mercusys sprawia, że konfiguracja i zarządzanie siecią są proste i wygodne, nawet dla osób bez zaawansowanej wiedzy technicznej. Te cechy sprawiają, że routery Mercusys są idealnym wyborem nawet dla wymagających użytkowników, dla których istotne jest doskonałe połączenie, funkcjonalność oraz przystępna cena.

Nowe modele routerów oferują 3 lata gwarancji. Cena MB230-4G wynosi około 350 PLN, a MB130-4G około 240 PLN.

Więcej informacji o produktach dostępnych jest pod linkami: MB230-4G, MB130-4G.