Polacy coraz chętniej wybierają telewizor The Frame

The Frame to najpopularniejszy telewizor Samsung z kategorii lifestyle. Został stworzony z myślą o odbiorcach, którzy chcą oglądać nie tylko ulubione programy, ale także sztukę czy swoje własne zdjęcia w pięknej oprawie. Jak pokazują dane, koncept ten zyskuje coraz większą popularność. Od początku 2020 roku Polacy kupili ponad 13 tys. telewizorów The Frame [2].

Z roku na rok rośnie grupa klientów, którzy od telewizora oczekują nie tylko świetnej jakości obrazu, ale także pierwiastka wyjątkowości. W przypadku The Frame będzie to Design Obrazu, wymienne ramki czy Art Store [1], czyli stworzony specjalnie z myślą o tym telewizorze sklep z obrazami, które są na co dzień dostępne w najlepszych światowych muzeach. Zbiór liczy obecnie ponad 1500 dzieł z całego świata.

Tak unikatowe podejście to tworzenia produktów i rozwoju oferty zyskuje fanów w Polsce i Europie. Tylko od początku 2020 roku nad Wisłą sprzedało się ponad 13 tysięcy telewizorów The Frame. Co ciekawe, Polacy stawiają na większą przekątną – modele 55 i 65 cali to ponad 51 proc. sprzedaży.

Jeśli chodzi o popularność The Frame w Europie to w Niemczech i Wielkiej Brytanii, czyli na największych rynkach w regionie, sprzedaż jest porównywalna – od 2020 roku do domów klientów trafiło odpowiednio ponad 81 tys. i ponad 80 tys. telewizorów [2]. Trendy rynkowe w tych krajach zazwyczaj wyprzedzają Polskę o 2-3 lata, można więc założyć, że zainteresowanie telewizorami Samsung The Frame będzie rosło.

Widzimy, że wybierając sprzęt elektroniczny Polacy coraz bardziej otwierają się na nowe nietypowe rozwiązania, które odpowiadają na ich konkretne potrzeby i niosą pewną wartość dodaną. W przypadku telewizora The Frame będzie to piękna, personalizowana oprawa oraz możliwość wygodnego obcowania ze sztuką. Jednak w ramach oferty telewizorów lifestyle mamy obecnie więcej unikatowych propozycji, jak choćby The Sero, czyli telewizor z obracanym ekranem czy The Serif, który został zaprojektowany przez braci Bouroullec i stanowi designerski dodatek do naszych wnętrz – komentuje Grzegorz Stanisz, szef sprzedaży i marketingu RTV w firmie Samsung.

Technologia w pięknej oprawie

Samsung The Frame to telewizor, który wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem, a jednym z jego znaków rozpoznawczych jest Design Obrazu. Dzięki niemu ekran prezentuje się niczym dzieło sztuki w domowej kolekcji. Aby maksymalnie dopasować wygląd i oprawę telewizora do wnętrz, Samsung przygotował wybór ramek w dwóch stylach – Nowoczesnym i Klasycznym – i różnych wariantach kolorystycznych. Te Nowoczesne oferowane są w bieli, jasnym bądź ciemnym drewnie, a Klasyczne mogą być białe lub ceglane.

Osoby, które kupiły The Frame zwracają uwagę przede wszystkim na design telewizora. Wśród opinii pozostawionych przez nabywców na stronie samsung.com znajdziemy takie stwierdzenia:

Możliwość wyświetlania obrazów, kiedy telewizor nie jest włączony to coś niesamowitego. Napisałbym, że to redefinicja telewizora. W miejsce czarnej plamy na ścianie możemy mieć dzieło sztuki, które będzie cieszyć nasze oko.

Urzekł nas swoim wyglądem, designem. Zaciekawiła technologia wykonania (dodatkowy kabel łączący tv z one connect). Zaskoczył fantastycznym odbiorem kanałów telewizyjnych oraz prostą obsługą i Trybem Sztuka.

Pięknie prezentuje się na ścianie w trybie sztuka. Tryb Ambient daje wiele możliwości obróbki rodzinnych zdjęć, które tworzą swoistą galerię wspomnień. Łatwa obsługa przy użyciu aplikacji Smart Things. Ograniczenie kabli do minimum. Łatwa, intuicyjna obsługa. Rodzina zadowolona. Wrażenia podczas oglądania filmu jak w kinie.

Kupując telewizor The Frame z rocznika 2021 do 31 grudnia 2021 r., można skorzystać z promocji i odebrać wybrane przez siebie ramki. Wystarczy wyrazić opinię o telewizorze na jednej ze wskazanych stron internetowych z hasztagiem #OpinieTheFrame oraz zarejestrować swój zakup w ciągu 21 dni, dołączając zdjęcie lub zrzut ekranowy pozostawionej opinii. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, wybrana ramka The Frame zostanie wysłana kurierem pod wskazany adres.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie promocji promocja-theframe.samsung.pl.

[1] Dostęp do pełnej gamy obrazów jest opcją dodatkowo płatną.

[2] Według wewnętrznych danych firmy Samsung od 1 stycznia 2020 do 30.08.2021.