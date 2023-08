Maxcom wystawcą na berlińskich targach elektroniki IFA

Wśród ponad 2000 wystawców na międzynarodowych targach elektroniki użytkowej IFA w Berlinie swoje stoisko będzie miał polski producent i dystrybutor elektroniki użytkowej – Maxcom.

Maxcom jest polskim producentem i dystrybutorem elektroniki użytkowej, który w swojej bogatej ofercie posiada m.in rozwiązania telekomunikacyjne, urządzenia z kategorii wearables, komputery oraz komponenty smart home. Rokrocznie prezentuje w Berlinie swoje nowości, a w tym roku będzie można go znaleźć w nowej lokalizacji na hali 4.2 na stoisku 206. Odwiedzający będą mogli tam obejrzeć biżuteryjny, ozdobiony czarnymi kryształami smartwatch FW51 Crystal, elegancki i innowacyjny smartwatch z ekranem amoledowym FW58 Vanad Pro w wersji dla niej i dla niego oraz dedykowany mężczyznom smartwatch w sportowym stylu FW54 Iron, który wyróżnia się wbudowanym, zaawansowanym, ledowym obiektywem i 3 fotodiodami. Dodatkowo zostanie też przedstawiona opaska SOS FW735, kompatybilna ze smartfonami po ściągnięciu dedykowanej aplikacji. Jest to rozwiązanie, które zapewnia seniorom bezpieczeństwo i swobodę, a ich bliskim spokój.

Z bogatej oferty telefonów Maxcom zaprezentuje na targach w Berlinie nowoczesne, zaawansowane technologicznie smartfony MS651 i MS554. Jako że Maxcom słynie z klasycznych telefonów komórkowych stworzonych z myślą o seniorach, to na stoisku firmy będzie można obejrzeć elegancki i łatwy w obsłudze klasyczny telefon komórkowy z USB-C, w duchu eko (bez ładowarki) MM135L, a także MM724 dla seniora z dużymi, podświetlanymi przyciskami i czytelnym wyświetlaczem oraz przyciskiem SOS, uruchamiającym alarm.

Ciekawą propozycją na stoisku Maxcom będzie smartwach KIDDO FW59 4G LTE stworzony z myślą o dzieciach. Wyróżnia go kolorowa bransoletka i duży wybór tarcz z motywami z dziecięcych filmów. Jedną z najważniejszych funkcji tego zegarka jest komunikacja za pomocą łączności 4G LTE. Dziecko ma możliwość wykonywania i odbierania rozmów głosowych i wideo, a także jest w stanie przejrzeć wiadomości od rodziców. Z kolei funkcja „elektroniczne ogrodzenie” umożliwiają określenie lokalizacji pociechy na mapie i pozwala na określenie tzw bezpiecznego obszaru. W przypadku przekroczenia jego granic rodzic otrzyma stosowne powiadomienie.

W ofercie Maxcom znajdują się również mBooki, które charakteryzują się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. To smukły i lekki sprzęt, który będzie kompanem dla często przemieszczających się użytkowników. Jego wydajne podzespoły, matowa matryca Full HD, kamera do wideokonferencji oraz dysk SSD gwarantują wysoką jakość pracy w każdej sytuacji.

Celem targów jest m.in. pokazanie swoich marek oraz nowych produktów tysiącom sprzedawców i dystrybutorów, zapoznanie liderów branży technologicznej oraz pozyskanie informacji na temat najważniejszych tematów i trendów w branży elektronicznej.