Pierwszy stały sklep UNIQLO w Polsce otworzy się w czwartek 26 września 2024

Globalny detalista odzieżowy UNIQLO ogłasza datę otwarcia pierwszego stałego sklepu w Polsce. UNIQLO ARKADIA będzie zlokalizowane w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie i przywita klientów już w czwartek, 26 września 2024 o godzinie 10:00. Na powierzchni sprzedażowej blisko 1 300 metrów kwadratowych znajdzie się miejsce dla usługi Utme! – pozwalającej na stworzenie personalizowanych ubrań z wykorzystaniem zarówno własnych designów, jak i ekskluzywnych grafik dostarczonych przez lokalnych i międzynarodowych partnerów.

„Z wielką radością ogłaszamy datę otwarcia naszego pierwszego stałego sklepu UNIQLO w Polsce. Po udanym starcie naszego pop-upu Wars Sawa Junior, jesteśmy zaszczyceni możliwością rozszerzenia naszej obecności na rynku i dołączenia do tętniącej życiem, kreatywnej społeczności Warszawy. W ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy, jak wartości UNIQLO rezonują z warszawiakami. Nie możemy się doczekać, aby przedstawić LifeWear, wysokiej jakości oraz innowacyjną odzież na co dzień, jeszcze większej ilości osób. Do zobaczenia wkrótce!” – skomentował Kohsuke Kobayashi, COO UNIQLO Germany & Poland.

Odkryj UTme!

Obok pełnej linii odzieży LifeWear dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz niemowląt, w UNIQLO ARKADIA znajdziemy również usługę UTme!. Jest to dedykowana przestrzeń, w której klienci będą mogli tworzyć jedyne w swoim rodzaju t-shirty oraz torby. Łącząc zdjęcia, obrazy, ilustracje i tekst, można zaprojektować coś naprawdę oryginalnego – wyrazić siebie, przygotować przemyślany prezent na wyjątkową okazję, czy pasujące stroje na imprezę firmową. Możliwości są nieograniczone!

Stając się częścią społeczności – lokalne współprace

Chcąc podkreślić znaczenie lokalnej kultury, UNIQLO podejmuje współpracę z artystami, którzy odzwierciedlają charakter danego miasta. Autorem grafik przygotowanych na otwarcie sklepu UNIQLO ARKADIA jest Bartosz Mamak – wielokrotnie nagradzany plakacista i kontynuator Polskiej Szkoły Plakatu. Bartosz stworzy plakat, który połączy kulturę Polski z japońskimi wpływami, tworząc unikalne dzieło odzwierciedlające ducha obu krajów. Projekt ten zostanie wyeksponowany w pierwszym stałym sklepie, a grafika znajdzie się na torbach, które będzie można otrzymać w dniu otwarcia. Dodatkowo stworzy on ekskluzywne ilustracje dla usługi UTme!.

Podróż do Japonii

Oprócz gadżetów, które będzie można otrzymać w dniu otwarcia, klienci będą mieli również okazję wygrać wycieczkę dla dwóch osób do Japonii – miejsca, w którym marka powstała 40 lat temu.

Szczegóły sklepu

Nazwa sklepu: UNIQLO ARKADIA

Adres: Centrum Handlowe Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa

Powierzchnia sprzedażowa: Około 1 300 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze Westfield Arkadia

Data otwarcia: Czwartek, 26 września 2024, godz. 10:00