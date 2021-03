Marzec w HBO GO – nowe filmy i seriale

Marzec w HBO GO upłynie pod znakiem dobrej rozrywki filmowo-serialowej. Miesiąc przyniesie dużo nowości, ale i kultowych tytułów, do których zawsze warto wracać. Znajdą się wśród nich pozycje dla miłośników fantasy, kryminałów, komedii czy historii opartych na faktach. Wybór tych ostatnich będzie szczególnie duży.

Wśród nowości będzie m.in. produkcja Max Original Pokolenie, stworzony przez nastoletnią Zeldę Barnz, która opowie o grupie młodych ludzi szukających swojego miejsca w życiu, eksplorujących własną tożsamość i seksualność. Do serwisu z nowym sezonem wrócą brytyjscy Rodzice, czyli komedia z życia wzięta, przedstawiająca perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Swoją premierę będzie miał również nowy sezon serialu z Kevinem Baconem w jednej z głównych ról, czyli Miasto na wzgórzu. Produkcja ta przedstawia historię sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu. Do serwisu wróci z kolejnym sezonem także serial Mayans M.C., będący kontynuacją nagradzanych Synów Anarchii, a opowiadający o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ” Reyesie.

Miłośników kina superbohaterskiego czeka w marcu ogólnoświatowa premiera Ligii Sprawiedliwości Zacka Snydera – wyczekiwanego przez fanów filmu cenionego reżysera. W produkcji Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. W filmie wystąpiła plejada gwiazd kina, w tym Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller czy Amy Adams. Innym nowym tytułem, w którym także zobaczymy Bena Afflecka jest Droga powrotna. Aktor wciela się w nim w rolę zmagającego się losem i nałogiem byłego sportowca, który dostaje od losu drugą szansę.

Nie zabraknie także produkcji, które będą gratką dla miłośników klasyki kina. Do biblioteki HBO GO zostanie dodana trylogia filmów na postawie kultowej powieści J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni. Seria w reżyserii Petera Jacksona wyróżniona została łącznie 17 Oscarami i aż 30 nominacjami do tej nagrody. To jednak nie wszystko, ponieważ Władcy Pierścieni towarzyszyć będzie także trylogia filmów Hobbit, w których zobaczymy Martina Freemana w roli Bilbo Bagginsa, Iana McKellena jako Gandalfa czy nietypową rolę Benedicta Cumberbatcha jako Smauga. Co warto zaznaczyć, wszystkie filmy z serii Hobbitdostępne będą także w rozszerzonej wersji reżyserskiej. Kolejną trylogią, która w marcu pojawi się w serwisie będzie Ojciec chrzestny. Kultowa seria filmów Francisa Forda Coppoli, do której scenariusz współtworzył Mario Puzo. W filmach zobaczymy m.in. Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta Duvala czy Roberta De Niro.

Na amatorów kina dokumentalnego czeka prawdziwa uczta filmowa. Lista dokumentów dostępnych w HBO GO powiększy się o kilkanaście ciekawych pozycji. Jedną z nich będzie Margaret Atwood. Słowo to siła – dokument przedstawiający portret niezwykłej kobiety i pisarki, która jest autorką powieści Opowieść podręcznej. Nie zabraknie też europejskiego punktu widzenia, dzięki produkcjom HBO Europe. Znajdą się wśród nich najnowsze dokumenty – węgierski film Dwie matki, przedstawiający historię Virág, byłej posłanki, oraz jej partnerki Nóry, które postanawiają adoptować dziecko. Kobiety decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę. Drugą nowością będzie bułgarski film dokumentalny Ciche dziedzictwo, który opowie o sile rodziny, dojrzewaniu i braniu na siebie dużej odpowiedzialności w imię miłości i przyjaźni między matką a córką.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w marcu:

Nowe seriale:

Pokolenie (Genera+ion) – serial Max Original opowiadający o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu, eksplorują własną tożsamość i seksualność – premiera: 11 marca, odc. 1-3; następnie po 2 odcinki co tydzień

(Genera+ion) – serial Max Original opowiadający o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu, eksplorują własną tożsamość i seksualność – premiera: 11 marca, odc. 1-3; następnie po 2 odcinki co tydzień Mayans M.C. III – trzeci sezon produkcji będącej kontynuacją nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ” Reyesie – premiera: 17 marca, odc. 1-2

– trzeci sezon produkcji będącej kontynuacją nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ” Reyesie – premiera: 17 marca, odc. 1-2 Rodzice II (Breeders II) – drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego przedstawiającego perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych – premiera: 23 marca, odc. 1-2

(Breeders II) – drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego przedstawiającego perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych – premiera: 23 marca, odc. 1-2 Miasto na wzgórzu II (City on a Hill II) – drugi sezon serialu przedstawiającego historię sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu. Kevin Bacon w jednej z głównych ról – premiera: 29 marca

Nowe odcinki seriali:

Superman i Lois – najnowszy serial Warner Bros. Television na podstawie bohaterów komiksów DC; serialu Tyler Hoechlin jako najsłynniejszy na świecie superbohater oraz Elizabeth Tulloch w roli najbardziej znanej dziennikarki rodem z kart komisu, którzy nie radzą sobie ze stresem, presją i złożonością bycia rodzicami w dzisiejszym skomplikowanym świecie

All American III – trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera

– trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera Batwoman II – drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman

– drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman Wampiry: Dziedzictwo III (Legacies III) – trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals

(Legacies III) – trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals Młody Sheldon IV (Young Sheldon IV) – czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu

(Young Sheldon IV) – czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu Snowfall IV – czwarty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta

– czwarty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII (Last Week Tonight with John Oliver VIII) – ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia

Filmy – nowości i klasyki:

Ligii Sprawiedliwości Zacka Snydera (Zack Snyder’s Justice League (2021)) – wyczekiwany przez fanów film Zacka Snydera; Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem – premiera 18 marca (w polskiej wersji językowej dostępna będzie zarówno wersja z dubbingiem jak i lektorem)

(Zack Snyder’s Justice League (2021)) – wyczekiwany przez fanów film Zacka Snydera; Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem – premiera 18 marca (w polskiej wersji językowej dostępna będzie zarówno wersja z dubbingiem jak i lektorem) Droga powrotna (The Way Back (2020)) – Ben Affleck jako zmagający się losem i nałogiem były sportowiec, który dostaje od losu drugą szansę – premiera: 27 marca

(The Way Back (2020)) – Ben Affleck jako zmagający się losem i nałogiem były sportowiec, który dostaje od losu drugą szansę – premiera: 27 marca Ojciec chrzestny – kultowa trylogia filmów Francisa Forda Coppoli, w której zobaczymy m.in. Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta Duvala czy Roberta De Niro; scenariusz do wszystkich trzech części współtworzył Mario Puzo, autor bestsellerowego pierwowzoru o tym samym tytule – premiera: 1 marca

– kultowa trylogia filmów Francisa Forda Coppoli, w której zobaczymy m.in. Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta Duvala czy Roberta De Niro; scenariusz do wszystkich trzech części współtworzył Mario Puzo, autor bestsellerowego pierwowzoru o tym samym tytule – premiera: 1 marca Ojciec chrzestny

Ojciec chrzestny 2

Ojciec chrzestny 3

Hobbit – widowiskowa trylogia filmowa w reżyserii Petera Jacksona, oparta na powieści J.R.R. Tolkiena pt. Hobbit, czyli tam i z powrotem; Martin Freeman w roli Bilbo Bagginsa, Ian McKellen jako Gandalf i Benedict Cumberbatch jako Smaug – premiera 1 marca Hobbit: Niezwykła podróż (wersja kinowa oraz wersja rozszerzona) Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja kinowa oraz wersja rozszerzona) Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja kinowa oraz wersja rozszerzona)

– widowiskowa trylogia filmowa w reżyserii Petera Jacksona, oparta na powieści J.R.R. Tolkiena pt. Hobbit, czyli tam i z powrotem; Martin Freeman w roli Bilbo Bagginsa, Ian McKellen jako Gandalf i Benedict Cumberbatch jako Smaug – premiera 1 marca Władca Pierścieni – wyróżniona łącznie 17 Oscarami i aż 30 nominacjami do tej nagrody trylogia filmów na postawie kultowej powieści R.R. Tolkiena; – premiera: 1 marca

– wyróżniona łącznie 17 Oscarami i aż 30 nominacjami do tej nagrody trylogia filmów na postawie kultowej powieści R.R. Tolkiena; – premiera: 1 marca Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Dwie wieże

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Dla najmłodszych:

Nicky, Ricky, Dicky i Dawn III – pogodny serial o perypetiach rodziny Harperów, w której wychowują się wchodzące w okres dojrzewania czworaczki – premiera: 5 marca

– pogodny serial o perypetiach rodziny Harperów, w której wychowują się wchodzące w okres dojrzewania czworaczki – premiera: 5 marca Królewska Straż, odc. 14-26 – kolejne odcinki serialu animowanego opowiadającego o przygodach najszybszego oraz najśmielszego zespołu ratunkowego w Pięciu Królestwach – premiera: 5 marca

– kolejne odcinki serialu animowanego opowiadającego o przygodach najszybszego oraz najśmielszego zespołu ratunkowego w Pięciu Królestwach – premiera: 5 marca Leniuchowo IV – czwarty sezon serialu o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo – premiera: 12 marca, cały sezon

– czwarty sezon serialu o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo – premiera: 12 marca, cały sezon Top Wing: Ptasia Akademia – serial dla młodszych dzieci, który opowiada o przygodach czwórki kadetów – ptaków, uczących się w Ptasiej Akademii – premiera: 12 marca

– serial dla młodszych dzieci, który opowiada o przygodach czwórki kadetów – ptaków, uczących się w Ptasiej Akademii – premiera: 12 marca Pora na przygodę: Odległe krainy – nowe odcinki specjalnym „Pory na przygodę”, dzięki którym powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 19 marca, odc. 1

– nowe odcinki specjalnym „Pory na przygodę”, dzięki którym powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 19 marca, odc. 1 Agent Binky: Pets of the Universe, odc. 25-52 – Binky, należący do tajnej agencji kot domowy, oraz grupa jego przyjaciół mają za zadanie chronić swoich ludzkich towarzyszy oraz “stację kosmiczną” przed “przybyszami z obcej planety” – premiera: 26 marca

Filmy i seriale dokumentalne:

Axios IV – czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – odcinek finałowy: 14 marca

– czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – odcinek finałowy: 14 marca Allen kontra Farrow – serial dokumentalny HBO przedstawiający analizę jednego z najbardziej publicznych skandali Hollywood – trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie stawianych pod adresem Woody’ego Allena; dokument pokazuje także jego późniejszy proces o opiekę i związek Allena z córką Mii Farrow, Soon-Yi – odcinek finałowy: 15 marca

Margaret Atwood. Słowo to siła (Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word is Power) – sukces telewizyjnej adaptacji jej powieści Opowieść podręcznej sprawił, że Margaret Atwood stała się powszechnie znana. Dokument przedstawia portret tej niezwykłej kobiety i pisarki – premiera: 1 marca

(Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word is Power) – sukces telewizyjnej adaptacji jej powieści Opowieść podręcznej sprawił, że Margaret Atwood stała się powszechnie znana. Dokument przedstawia portret tej niezwykłej kobiety i pisarki – premiera: 1 marca EM i On (Em A On (aka. Em & I)) – film dokumentalny HBO Europe poświęcony dwóm nonkonformistycznym artystom z Litvínova w północnych Czechach – premiera: 1 marca

(Em A On (aka. Em & I)) – film dokumentalny HBO Europe poświęcony dwóm nonkonformistycznym artystom z Litvínova w północnych Czechach – premiera: 1 marca Gen D: Ku światłu przez mrok (Gen D) – film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historie ludzi dotkniętych rzadką chorobą, która dała początek znanym na całym świecie legendom o wampirach – premiera: 8 marca

(Gen D) – film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historie ludzi dotkniętych rzadką chorobą, która dała początek znanym na całym świecie legendom o wampirach – premiera: 8 marca Małe Hanoi (Little Hanoi) – film dokumentalny HBO Europe o dwóch młodych Wietnamkach, które walczą o lepszą przyszłość w odległych kulturowo Czechach – premiera: 8 marca

(Little Hanoi) – film dokumentalny HBO Europe o dwóch młodych Wietnamkach, które walczą o lepszą przyszłość w odległych kulturowo Czechach – premiera: 8 marca Covid: nowojorska kronika (COVID Diaries NYC) – zapis życia pięciu młodych filmowców, mających od 17 do 21 lat, którzy biorą do ręki kamerę, żeby opowiedzieć o życiu swoich rodzin podczas pierwszej fali pandemii wirusa COVID-19 w Nowym Jorku – premiera: 10 marca

(COVID Diaries NYC) – zapis życia pięciu młodych filmowców, mających od 17 do 21 lat, którzy biorą do ręki kamerę, żeby opowiedzieć o życiu swoich rodzin podczas pierwszej fali pandemii wirusa COVID-19 w Nowym Jorku – premiera: 10 marca Dwie matki (Her Mothers) – film dokumentalny HBO Europe; Virág niegdyś była węgierską posłanką, ale rozczarowana polityką postanowiła z niej odejść. Wspólnie ze swoją partnerką, muzyczką Nórą postanawiają adoptować dziecko. Kobiety decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę – premiera: 11 marca

(Her Mothers) – film dokumentalny HBO Europe; Virág niegdyś była węgierską posłanką, ale rozczarowana polityką postanowiła z niej odejść. Wspólnie ze swoją partnerką, muzyczką Nórą postanawiają adoptować dziecko. Kobiety decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę – premiera: 11 marca Rozterki Jiříego Lásky (Otazky Pana Lasky (aka. Story of Mr. Love)) – czeski film dokumentalny HBO Europeopowiadający o uzdolnionym schizofreniku i jego rodzinie, który mawiał „Istnieje zasadnicza różnica między słowami Láska (Miłość) a láska (miłość). Niektórzy ludzie zawsze się mylą, ale ja nie mam nic wspólnego z miłością” – premiera: 15 marca

(Otazky Pana Lasky (aka. Story of Mr. Love)) – czeski film dokumentalny HBO Europeopowiadający o uzdolnionym schizofreniku i jego rodzinie, który mawiał „Istnieje zasadnicza różnica między słowami Láska (Miłość) a láska (miłość). Niektórzy ludzie zawsze się mylą, ale ja nie mam nic wspólnego z miłością” – premiera: 15 marca Romskie gliny (Romazsaruk (aka. Roma Cops)) – film dokumentalny HBO Europe opowiadający o zmaganiach z losem trojga Węgrów pochodzenia romskiego, którzy zdecydowali się zostać policjantami – premiera: 15 marca

(Romazsaruk (aka. Roma Cops)) – film dokumentalny HBO Europe opowiadający o zmaganiach z losem trojga Węgrów pochodzenia romskiego, którzy zdecydowali się zostać policjantami – premiera: 15 marca Ci, którym się udało (The One That Got Away (aka. Egyeletes Kaland)) – dokument przedstawiający ocalałego z Holokaustu mężczyznę, który po sześćdziesięciu latach zaczyna korespondować ze swoją ukochaną z obozu – premiera: 22 marca

(The One That Got Away (aka. Egyeletes Kaland)) – dokument przedstawiający ocalałego z Holokaustu mężczyznę, który po sześćdziesięciu latach zaczyna korespondować ze swoją ukochaną z obozu – premiera: 22 marca Sala widzeń (Vorbitor (aka. Visiting Room)) – rumuńsko dokument HBO przedstawiający historie par, które poznały się, kiedy co najmniej jedno z nich odbywało wyrok pozbawienia wolności – premiera: 22 marca

(Vorbitor (aka. Visiting Room)) – rumuńsko dokument HBO przedstawiający historie par, które poznały się, kiedy co najmniej jedno z nich odbywało wyrok pozbawienia wolności – premiera: 22 marca Biały miecz (White Sword (aka. Feher Kard)) – węgierski film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historię niewidomego mistrza aikido z czarnym pasem, który wraz z grupą przyjaciół opracował metodę samoobrony dla osób niedowidzących – premiera: 22 marca

(White Sword (aka. Feher Kard)) – węgierski film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historię niewidomego mistrza aikido z czarnym pasem, który wraz z grupą przyjaciół opracował metodę samoobrony dla osób niedowidzących – premiera: 22 marca Ciche dziedzictwo (Silent Legacy (aka. Tiho Nasledstvo)) – bułgarski film dokumentalny koprodukcji HBO Europe; opowiada o sile rodziny, dojrzewaniu i braniu na siebie odpowiedzialności, gdy matka i córka stają przed największym wyzwaniem w życiu – premiera: 23 marca

(Silent Legacy (aka. Tiho Nasledstvo)) – bułgarski film dokumentalny koprodukcji HBO Europe; opowiada o sile rodziny, dojrzewaniu i braniu na siebie odpowiedzialności, gdy matka i córka stają przed największym wyzwaniem w życiu – premiera: 23 marca Dzień, w którym zamarł sport (The Day Sports Stood Still) – dokument opowiadający historię bezprecedensowego zamknięcia branży sportowej w marcu 2020 roku i niezwykłego obrotu zdarzeń, który po nim nastąpił – premiera: 25 marca

