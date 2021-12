TEST: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9

Komputery dla profesjonalistów to szerokie pojęcie, obejmujące zarówno olbrzymie, stacjonarne konstrukcje z najpotężniejszymi podzespołami, jak i ultralekkie, stylowe laptopy. Wydaje się, że nie ma jednego przepisu na idealny sprzęt do pracy, ale wszystkie te urządzenia łączy jedno: wydajność, dzięki której możemy sprostać nawet najtrudniejszym zawodowym wyzwaniom. Sprawdźmy, czy ThinkPad X1 Carbon 9. generacji od Lenovo ma w sobie wszystko, czego potrzebujemy do prowadzenia bieżących projektów, kontaktu z klientami i wyrabiania się przed deadline’ami.

Już od pierwszego kontaktu czuć, że mamy tu do czynienia z produktem premium. Urządzenie jest smukłe i lekkie, a przy tym daje poczucie pewności, że przetrwa pracę w trudniejszych warunkach: jego obudowa wykonana została z włókna węglowego i stopu magnezowego – materiałów cechujących się wytrzymałością i elegancją. Czarna kolorystyka przełamana została jedynie czerwonymi akcentami na logo Thinkpad X1 i wzdłuż przycisków trackpada oraz charakterystycznym guzikiem TrackPoint.

Ekran osadzony jest na długim, pojedynczym zawiasie; w trakcie testów nie miałem problemu z otwieraniem go jedną dłonią. Konstrukcja ta okazała się na tyle stabilna, że mogłem bez problemów korzystać z urządzenia podczas jazdy samochodem: wyświetlacz nie drgał, gdy auto poruszało się po nierównej nawierzchni. Na dodatek laptop spełnia wojskowe normy wytrzymałości MIL-STD-810-H, dzięki czemu mamy pewność, że w pracy nie przeszkodzi nam ani niska temperatura, ani spryskanie wodą.

Zatrzymajmy się na chwilę przy samej matrycy. ThinkPad X1 Carbon 9. generacji został wyposażony w 14-calowy panel IPS o rozdzielczości 4K i formacie 16:10. Ten ostatni to całkiem niezły kompromis pomiędzy dodatkowym miejscem do pracy a wygodą podczas oglądania filmów – czarne paski otaczające ekran są węższe niż w przypadku konstrukcji 3:2 i nie rozpraszają aż tak uwagi. Wyświetlacz jest jasny i ostry, z wyrazistymi, żywymi barwami i mocnymi kontrastami. 99-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3 umożliwia korzystanie z niego fotografom i grafikom komputerowym z pewnością, że finałowa wersja ich dzieła będzie utrzymana w wiernej, naturalnej kolorystyce.

Drobnym minusem okazało się błyszczące wykończenie matrycy, mocno odbijające refleksy. Było to szczególnie irytujące, gdy próbowałem pracować w pomieszczeniach z punktowym źródłem światła, a w moim polu widzenia ciągle znajdował się świetlny odblask.

Do dyspozycji otrzymujemy klawiaturę bez panelu numerycznego, wyposażoną w duże i wyprofilowane przyciski oraz pokaźnych rozmiarów trackpada. Pisanie na tym ThinkPadzie to prawdziwa przyjemność: klawisze mają niski, ale wyczuwalny skok, są ergonomiczne i precyzyjne, a dzięki podświetleniu można z nich korzystać także w ciemnych pomieszczeniach. W centrum klawiatury znajduje się TrackPoint, pozwalający korzystać z funkcji kursora jedną ręką, bez konieczności podłączania dodatkowych peryferiów. Spodobał mi się także trackpad o satynowej powierzchni i wzorowej responsywności.

Wzdłuż klawiatury umieszczone zostały głośniki stereo z Dolby Atmos, dostarczające klarownego i bogatego brzmienia – ich dźwiękowe możliwości najłatwiej docenić podczas oglądania filmów lub w trakcie wideokonferencji.

PRODUKTYWNOŚĆ BEZ GRANIC

Dysk działa szybko i kulturalnie: przenoszenie dużych plików graficznych lub dokumentów to kwestia kilku-kilkunastu sekund. Pochwalić muszę także układ chłodzenia Intelligent Thermal Solution – cichy, ale skuteczny. Podczas wytężonej pracy sprzęt nie nagrzewał się do wysokich temperatur, więc bez problemu mogłem trzymać go na kolanach.

Urządzenie nie zostało wyposażone w dedykowaną kartę graficzną, ale układ Intel Iris Xe daje radę w prostej edycji zdjęć i filmów lub grze w niezbyt wymagające tytuły. Owszem, komputer nie nadaje się do modelowania 3D czy odpalania gier AAA w najwyższych ustawieniach, ale nie oszukujmy się: nikt nie kupuje ultrabooka do pracy specjalnie po to, by na nim grać.

Do dyspozycji otrzymamy także fabrycznie zainstalowane oprogramowanie Lenovo Vantage. Zawiera ono narzędzia do aktualizacji systemu i sterowników, sprawdzenia pozostałego miejsca na dysku oraz zmiany obłożenia niektórych przycisków. Apka okazała się przejrzysta i prosta w obsłudze.

ThinkPad został wyposażony w przednią kamerkę 720p z fizyczną zaślepką – na szczęście Lenovo umieściło ją wzdłuż górnej krawędzi ekranu, a nie na dole, jak to dawniej bywało. Jakość rejestrowanego przez nią obrazu zależy od oświetlenia: gdy prowadziłem wideorozmowy w naturalnym świetle słonecznym, nie wyglądał on wcale źle. Niestety, wystarczyły odrobinę gorsze warunki, a moi rozmówcy musieli znosić rozmyty, ciemny obraz o przekłamanych kolorach; szczególnie kiepsko prezentowałem się w sztucznym, ciepłym świetle. Osoby, które często uczestniczą w wirtualnych spotkaniach, zdecydowanie powinny zaopatrzyć się w zewnętrzną kamerkę.

Na osłodę dostajemy wsparcie dla zabezpieczeń biometrycznych Windows Hello, zarówno w formie czytnika linii papilarnych (ten zintegrowany został z włącznikiem), jak i opcjonalnej kamerki IR. Logowanie za pomocą obydwu tych kanałów okazało się sprawne i bezproblemowe. Na pochwałę zasługują także mikrofony dookólne, nieźle radzące sobie z separacją głosu od szumów otoczenia.

ThinkPad X1 Carbon 9. generacji otrzymał jeden z najważniejszych certyfikatów, jaki może uzyskać laptop do pracy – Intel Evo. Jest to potwierdzenie wysokiej wydajności danego modelu. Oznaczenie Intel Evo oznacza, że certyfikowane urządzenie zostało sprawdzone pod kątem najpopularniejszych aplikacji, z których na co dzień korzystamy. Wyróżnienie to jest faktycznym sygnałem, że laptop sprawdzi się w wielu sytuacjach i stanie niezawodnym punktem każdej infrastruktury IT.

DZIEŃ ROBOCZY

ThinkPad X1 Carbon 9. generacji może pochwalić się sporą kolekcją portów. Do dyspozycji otrzymamy dwa złącza Thunderbolt 4, w tym jedno do ładowania baterii, dwa USB-A 3.2, pełnowymiarowy port HDMI (możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu to dla wielu osób kluczowa kwestia w urządzeniu do pracy), złącze linki Kensington i minijacka, a oprócz tego – Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Poruszanie się po sieci okazało się szybkie i stabilne, podobnie jak połączenie z bezprzewodowymi słuchawkami.

Brzmi nieźle, ale jak długo da się tak właściwie korzystać ze wszystkich tych dobrodziejstw? W trakcie testu akumulator ThinkPad X1 Carbon 9. generacji starczał mi przeważnie na około 14-15 godzin pracy przy umiarkowanej jasności ekranu. Gdy panel był ustawiony na najwyższą jasność, urządzenie wciąż potrafiło wycisnąć z siebie ponad 10 godzin.

To fantastyczny wynik, stawiający laptopa niemal na równi z urządzeniami wyposażonymi w procesory ARM i gwarantujący naprawdę dużą swobodę pracy. Na dodatek port USB-C pozwala na szybkie uzupełnianie akumulatora, co powinno szczególnie przypaść do gustu podróżnikom – dzięki temu mogą oni całe dnie korzystać z komputera, podłączając się do gniazdka jedynie na bardzo krótkie ładowanie.

Decydując się na zakup X1 Carbon, dodatkowo otrzymujemy usługę Premier Support w standardzie. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu ten model uzyskuje priorytet podczas napraw serwisowych, a wymienione części są rezerwowane w pierwszej kolejności.. Pierwszym poziomem definiowania problemu związanego z urządzeniem jest infolinia dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, którą tworzą doświadczeni konsultanci, wyszkoleni dodatkowo w zakresie wsparcia oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.

Lenovo, jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oferuje przedsiębiorstwom możliwość kompensacji wpływu działalności na środowisko poprzez wykorzystanie usług CO2 Offset. Klienci mogą zakupić sprzęt wyposażony w funkcję kompensacji emisji dwutlenku węgla przez cały cykl eksploatacji. Jednym z produktów Lenovo oferujących taką usługę jest właśnie ThinkPad X1 Carbon 9. generacji.

ThinkPad X1 Carbon 9. generacji okazał się jednym z najbardziej wszechstronnych laptopów do pracy, jakie kiedykolwiek testowałem. Jego lekka i wytrzymała obudowa kryje w sobie fantastyczny ekran, mocne podzespoły i baterię, która nie zawiedzie nas w żadnej sytuacji. Jeśli szukasz służbowego laptopa z gatunku tych „nie do zdarcia”, propozycja Lenovo powinna podbić twoje serce.

