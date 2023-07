Marvel’s Spider-Man 2: Nowy zwiastun fabularny oraz limitowany zestaw z konsolą PS5

Podczas panelu zorganizowanego na San Diego Comic-Con w historycznej Hali H, Insomniac Games ujawniło szereg nowych, ekscytujących informacji na temat swojej nadchodzącej gry na PlayStation 5, Marvel’s Spider-Man 2, która ukaże się 20 października 2023 roku.

Panel rozpoczął się od debiutu zupełnie nowego zwiastunu, który przedstawia fabułę w Marvel’s Spider-Man 2. Tajemniczy łowcy Kravena przybywają do miasta, ale nikt nie wie dlaczego tam są i na kogo oraz na co polują. Gdy Spider-Man i MJ zagłębiają się w motywacje Kravena, symbiont zaczyna zagrażać Nowemu Jorkowi oraz wszystkim jego mieszkańcom i temu, co jest im drogie.

W zwiastunie gry Marvel’s Spider-Man 2 z majowego PlayStation Showcase pokazano nowy, czarny kombinezon Petera, który wpłynął na jego osobowość i dał mu nowe, potężne zdolności symbionta. W nowym zwiastunie również pokazano ten kostium oraz to jak moce symbionta Petera wpływają na jego relacje z Milesem, MJ i Harrym.

Zaprezentowane nowe ujęcia na rozszerzony Nowy Jork Marvela, a gracze będą teraz mogli bujać się na pajęczej sieci ponad East River, Brooklyn i Queens. W nowym zwiastunie debiutuje również kultowa Coney Island. Ponadto w nowym wideo pokazano pełną postać Venoma.

Panel zakończył się pokazaniem zestawu Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition, który zaprojektowano tak, by oddawał wygląd i styl Marvel’s Spider-Man 2. Zagrożenie Venomem i symbiontem będzie jednym z najpotężniejszych wyzwań, przed którymi staną dwaj Spider-Mani. Wzornictwo ma na celu odzwierciedlenie intensywności symbionta i jego zdolności do transformacji, a nawet mocy do przejęcia konsoli PS5 i kontrolera bezprzewodowego DualSense.

Limitowana edycja będzie dostępna w zestawie z konsolą PS5 Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition, a także w osłonach na konsole PS5 – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition, osłonach na konsole PS5 Digital Edition – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition i kontrolerze bezprzewodowym DualSense – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition. Zamówienia przedpremierowe rozpoczną się 28 lipca.