TEST: LELO Smart Wand 2

Masażery różdżkowe są jednymi z tych, które swego czasu wdarły się przebojem na rynek gadżetów erotycznych. Marka LELO, słynąca z wprowadzania produktów „dla dorosłych” na poziom premium, ma w swojej ofercie już drugą generację Wanda.

LELO wydaje się być naprawdę dobre w trafianiu w dziesiątkę (a czasem nawet w G), jeśli chodzi o zabawki, które są obiektami pożądania i które są faktycznie kompatybilne z ludzkim ciałem. Mamy tu do czynienia z masażerem różdżkowym z zakrzywionym uchwytem. Choć mogłoby się wydawać, że to niewielka różnica, krzywizna rączki ma tak naprawdę duże znaczenie, jeśli chodzi o ogólny komfort użytkowania. Prosty uchwyt nie jest łatwy w użyciu dla nadgarstka. Dzięki zakrzywionemu znacznie łatwiej jest znaleźć naturalny i wygodny sposób ułożenia i cieszenia się tym, co ma do zaoferowania różdżka. Większość zabawki jest wykonana z silikonu w 100% bezpiecznego dla ciała, z którym należy używać lubrykantów na bazie wody. Część rękojeści to z kolei tworzywo ABS – inny materiał równie łatwy w czyszczeniu.

Od razu widać, że sama głowica urządzenia się nie kręci, co oznacza, że nie ma efektu kamienia szlifierskiego, który jest charakterystyczny dla wielu modeli masażerów różdżkowych. We wnętrzu głowicy znajdują się silniki, które faktycznie wibrują. Chociaż oznacza to mniej przyjemności związanej z tarciem, całkowicie eliminuje dyskomfort wynikający z trzymania zabawki w tym samym miejscu przez dłuższy czas. Głowica jest lekko zgięta, co pozwala na dość ukierunkowaną stymulację.

Dodatkową zaletą jest to, że urządzenie jest całkowicie wodoodporne, więc zabawa w wannie i pod prysznicem jest nie tylko w porządku, ale i zalecana. Smart Wand 2 jest bezprzewodowa i ładowana za pośrednictwem dodanego kabla. Dwugodzinne ładowanie zapewnia dwie godziny użytkowania.

Zgodnie z instrukcją obsługi zabawę należy zaczynać powoli. Intymne części ciała są niezwykle wrażliwe i warto stopniowo zwiększać moc różdżki. W przeciwnym razie możesz doświadczyć dyskomfortu, a nie przyjemności.

Obecny jest tutaj trzyprzyciskowy element sterujący, z ośmioma różnymi trybami wibracji do wyboru: trzema związanymi z intensywnością i pięcioma różnymi rodzajami impulsów i fal. Każdy z trybów można modyfikować, aby znaleźć intensywność i wzór, który najlepiej ci odpowiada.

W tym miejscu w końcu wspomnę o tym, że Smart Wand 2 dostępny jest w dwóch wersjach wielkościowych: Medium i Large, które znacząco różnią się od siebie. 21 do 30 cm długości, 4,5 do 6 cm szerokości głowicy, 155 do 383 gramów (!) wagi, i poziom hałasu 50 do 60 dB sprawiają, że de facto są to dwa różne produkty. Poza dużo większą wygodą chwytu, opcja Medium gwarantuje bardziej ukierunkowaną stymulację.

Osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z różdżkami, mogą wybrać LELO Smart Wand 2 i nie będą zawiedzione jednym z najlepszych rozwiązań tego typu na rynku, podczas gdy ci, którzy są pewni swoich wyborów w tej kategorii, prawdopodobnie znają już zalety wynikające z korzystania z produktów producenta.

Specyfikacja