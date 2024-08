Marantz przedstawia 10-Series, referencyjnej jakości komponenty stereo klasy high-end

Marantz przedstawił nową kolekcję 10 Series składającą się z trzech produktów stereo o referencyjnej jakości.

Składająca się z referencyjnego wzmacniacza zintegrowanego MODEL 10, referencyjnego odtwarzacza SACD 10 i referencyjnego sieciowego odtwarzacza audio LINK 10n, kolekcja 10 Series Collection stanowi nową deklarację w zakresie wysokiej klasy wzornictwa i wydajności audio dla Marantz i jest to pierwszy raz, kiedy marka wypuściła nową gamę referencyjnych komponentów stereo klasy high-end od 2016 roku.

Opracowane w ciągu pięciu lat intensywnej współpracy między wszystkimi działami zespołu inżynierów w renomowanej japońskiej fabryce Shirakawa Audio Works, nowe komponenty serii 10 ucieleśniają dziedzictwo, wydajność i współczesny luksusowy design. Zbudowany zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami, projekt każdego produktu jest inspirowany niektórymi z najbardziej kultowych komponentów hi-fi w bogatej historii Marantz – ale jednocześnie inżynieria wewnątrz zapewnia, że każdy komponent jest zarówno prawdziwie współczesny, jak i gotowy do maksymalnego wykorzystania cyfrowej przyszłości hi-fi.

Pierwszym produktem z nowej kolekcji serii 10 jest referencyjny wzmacniacz zintegrowany MODEL 10, najpotężniejszy jednobryłowy wzmacniacz, jaki kiedykolwiek wyprodukowała firma Marantz. MODEL 10 został zbudowany w oparciu o nowo zaprojektowaną topologię symetrycznego wzmacniacza dual-mono i wykorzystuje całkowicie nową, pokrytą miedzią, trójwarstwową obudowę z przedziałową strukturą zaprojektowaną w celu zapewnienia pełnej separacji każdej krytycznej funkcji wewnętrznej. Dwa wewnętrzne przedziały oraz strategicznie rozmieszczone ekrany izolują od siebie obwody wysokiej i niskiej mocy oraz zapobiegają ograniczaniu wydajności przez wewnętrzne zakłócenia.

MODEL 10 została zaprojektowany od podstaw. We współpracy z firmą Purifi, Marantz opracował nową konstrukcję, w której dwa wzmacniacze są używane do uzyskania pracy dual-mono. Działa on jako w pełni zbalansowany wzmacniacz od wejścia do wyjścia, z indywidualnymi zasilaczami dla każdego kanału wzmacniacza i wszystkimi obwodami wejściowymi na poziomie liniowym zasilanymi przez oddzielny liniowy zasilacz. Zniekształcenia są zadziwiająco niskie – 0,05% THD w całym paśmie przy pełnej mocy i o rząd wielkości lepsze przy połowie mocy znamionowej – podczas gdy prąd szczytowy do 30 A oznacza wyjątkowy zakres dynamiki oraz pasmo przenoszenia, które jest odporne na impedancję obciążenia.

Napęd nowej sekcji wzmacniacza stanowi całkowicie nowa konstrukcja przedwzmacniacza oparta na najnowszej generacji obwodów analogowych HDAM firmy Marantz. Zaprojektowany, aby zapewnić optymalne połączenie szybkości reakcji i przejrzystości sygnału, HDAM jest zastrzeżoną technologią Marantz wprowadzoną po raz pierwszy we wzmacniaczu PM-99SE z 1992 roku. Najnowsza inkarnacja jest jak dotąd najbardziej wydajna, zapewniając MODEL 10 całą muzykalność, z której słusznie słyną wzmacniacze Marantz.

Oczywiście, jako wzmacniacz zintegrowany klasy referencyjnej, MODEL 10 ma proporcjonalnie dużą moc wyjściową, wynoszącą 250 W przy 8-omowym obciążeniu głośników, wzrastającą do 500 W przy 4-omowych konstrukcjach. Jeśli wymagana jest jeszcze większa moc, właściciele mogą zdecydować się na dodanie drugiego MODEL 10, aby stworzyć doskonały system stereo, wykorzystując opatentowany przez Marantz system F.C.B.S (Floating Control Bus System) do płynnego łączenia i sterowania dwoma wzmacniaczami. W razie potrzeby można połączyć ze sobą do czterech urządzeń MODEL 10.

Nawet najmniejsze detale konstrukcji MODEL 10 zostały zaprojektowane z najwyższą starannością i uwagą. Jego ekran OLED w stylu iluminatora nawiązuje do formy klasycznych produktów Marantz z przeszłości, ale jego całkowicie współczesna specyfikacja może przełączać się z wyświetlania poziomu głośności do wybranego wejścia do trybu miernika VU, jeśli jest to pożądane. Jasność i opcje limitu czasu wyświetlania można również regulować. Dla tych, którzy preferują dotykową interakcję ze swoim sprzętem hi-fi, MODEL 10 wyposażono w wykonane metodą obróbki CNC aluminiowe pokrętła regulacji głośności i wyboru wejść, z których każde posiada indywidualne łożyska zapewniające płynne wyczucie. Nawet pilot zdalnego sterowania jest unikalny dla modelu MODEL 10, a jego górna powierzchnia została wykonana z aluminium w kolorze morskim, by dodać atrakcyjny element wizualny premium.

Wewnętrzne detale są równie wysokiej jakości. Wyjątkowa konstrukcja MODEL 10 obejmuje unikalną, pokrytą siatką sekcję maskownicy z kultowym rytmicznym wzorem Marantz i podświetlaną od wewnątrz. Rezultatem jest wzmacniacz jak żaden inny, gotowy zaprosić słuchacza do środka ciepłem zarówno swojego projektu, jak i muzycznego brzmienia. Efekt końcowy, pod względem dbałości o szczegóły i przejrzystości układu, jest równie znakomity, jak jego brzmienie – i to w każdym calu.

Wyróżniająca się sekcja górna jest uzupełniona przez wyszukane komponenty w innych częściach konstrukcji MODEL 10. Wykonane z litego aluminium panele boczne mają grubość niemal 16 mm, zapewniając ultra-niskorezonansową strukturę. W przedniej części wzmacniacza, specjalne włosowate wykończenie wytłaczanej aluminiowej powierzchni sterującej jest doskonale uzupełnione przez dyskretne oświetlenie LED osadzone wokół zespołu wraz z 20-stopniową regulacją poziomów podświetlenia.

MODEL 10 wyposażono w szeroką gamę wejść analogowych, w tym dwa zbalansowane wejścia XLR, trzy analogowe wejścia RCA i wysokiej jakości przedwzmacniacz gramofonowy, wraz z opcjami MM i trzema opcjami impedancji dla szerokiej kompatybilności z MC. Dostępne są również wyjścia przedwzmacniacza, zarówno XLR, jak i RCA. Co unikalne, MODEL 10 może być również skonfigurowany do pracy wyłącznie jako wzmacniacz mocy, z pominięciem wewnętrznego przedwzmacniacza, gdy współpracuje ze swoim bratem z nowej kolekcji serii 10, referencyjnym sieciowym odtwarzaczem audio LINK 10n. Naturalnie w zestawie znajdują się również wybierane wyjścia głośnikowe A/B, a także bardzo wysokiej jakości wyjście słuchawkowe.

Wkrótce po wprowadzeniu na rynek MODEL 10, dołączy do niego najpierw SACD 10, odtwarzacz SACD o wyjątkowej jakości, zbudowany zgodnie z tymi samymi wymagającymi standardami, co jego wzmacniacz, a następnie LINK 10n – referencyjny sieciowy odtwarzacz audio.

Sercem LINK 10n jest HEOS – potężny i wszechstronny cyfrowy system audio, który wyposaża ten referencyjny model w niezwykle wszechstronny zestaw funkcji. Wymagający słuchacze mogą przesyłać strumieniowo muzykę z serwisu Tidal w wysokiej rozdzielczości 192 kHz / 24 bity. Muzyka przechowywana lokalnie na nośnikach lub serwerach sieciowych może być odtwarzana z częstotliwością do 384 kHz / 32 bitów i DSD 4X bit-perfect bez próbkowania w dół lub konwersji. Obsługiwana jest również stale rosnąca lista innych usług i technologii, w tym Airplay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Bluetooth, TuneIn, Deezer, Pandora i inne, co oznacza, że HEOS ułatwia znalezienie tego, czego lubisz słuchać. Co więcej, LINK 10n może współpracować z maksymalnie 32 innymi wbudowanymi urządzeniami HEOS, w tym kinem domowym i elektroniką stereo, zasilanymi głośnikami i soundbarami w domu, aby stworzyć różnorodny i zabawny system audio w całym domu, w którym urządzenia mogą być grupowane w celu przesyłania strumieniowego ulubionej listy odtwarzania w synchronizacji lub odtwarzane osobno. Wszystko to jest dostępne z poziomu aplikacji HEOS!

Pierwszy produkt z nowej kolekcji serii 10, wzmacniacz zintegrowany MODEL 10, dostępny będzie wkrótce u wybranych sprzedawców detalicznych w cenie detalicznej 57 999 PLN.