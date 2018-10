Mapy Google z możliwością udostępniania czasu podróży

Do aplikacji Mapy Google trafiła właśnie nowa funkcja, która na pewno przyda się podczas niejednego spotkania ze znajomymi. Teraz będziemy mogli udostępniać swoją aktualną lokalizację i przewidywany czas podróży dowolnym kontaktom zapisanym w telefonie lub mediach społecznościowych.

Aby skorzystać z tej przydanej opcji po rozpoczęciu nawigacji należy wcisnąć znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu strzałkę w górę i wybrać pozycję „udostępniaj postępy”. Aplikacja wskaże nam kilka przykładowych kontaktów, którym możemy przesłać informację o aktualnej lokalizacji, obranej przez nas trasie i przewidywanej godzinie dotarcia do celu. Postępy w podróży możemy przesłać na wiele sposobów, na przykład przez Messengera, WhatsAppa, w wiadomości SMS, mailem lub bezpośrednio do aplikacji Google Maps. W tym ostatnim przypadku nasz kontakt również może zdecydować się na udostępnienie informacji o miejscu, w którym aktualnie się znajduje. Współdzielenie lokalizacji jest aktywne do momentu zakończenia podróży i automatycznie wyłącza się po dotarciu do celu.

Udostępnianie postępów jest dostępne od dziś w Mapach Google na Androidzie i iOS. Na pewno ułatwi ono niejedną podróż w nieznane miejsce i koordynowanie spotkań ze znajomymi. Z nowej funkcji możemy korzystać podczas podróży samochodem, rowerem lub pieszo – niestety, póki co nie obsługuje ona transportu publicznego. Kto wie, może ta ostatnia opcja zostanie dodana w przyszłości?