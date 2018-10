Jak robić lepsze zdjęcia smartfonem?

Telefony już dawno temu przestały być jedynie prostymi narzędziami komunikacji; są one naszymi codziennymi towarzyszami i oknem na świat, który poznajemy również za pomocą obrazów. Nic dziwnego, że naturalnym kierunkiem ich ewolucji była integracja z aparatami fotograficznymi: początkowo prostymi zabawkami, a obecnie w pełni profesjonalnymi narzędziami.

Isaac Reynolds, kierownik projektu Google Pixel 2, wie o smartfonowych aparatach więcej niż ktokolwiek inny. Ważnym elementem jego pracy było wzajemne dopasowanie technologii i towarzyszącego jej oprogramowania tak, aby uzyskać jak najlepszy rezultat. Zapytaliśmy go, na co zwracać uwagę podczas wykonywania zdjęć smartfonem i dorzuciliśmy kilka przydatnych porad od naszych ekspertów. W poniższym przewodniku znajdziesz kilka prostych sztuczek, które zupełnie odmienią twoje zdjęcia.

01

RÓB MNÓSTWO ZDJĘĆ

Ekspert radzi: „Podczas ostatniego pleneru zrobiłem 1 400 zdjęć, z których spodobało mi się jedynie siedem. Reguła robienia wielu ujęć jest szczególnie istotna w fotografii portretowej, gdzie liczy się uchwycenie mimiki modela. Zdjęcia możesz zapisywać w chmurze, na przykład w apce Zdjęcia Google”.

T3 radzi: Jeśli wybierasz się na wycieczkę życia, warto uwiecznić jej najbardziej imponujące momenty ujęciami z różnej perspektywy. Niewielkie przesunięcie obiektywu w prawo lub w lewo, może zaowocować znaczną zmianą dynamiki zdjęcia.

Oczywiście im lepszy aparat w telefonie, tym więcej miejsca zajmować będą wykonane nim fotki. Jeśli twój smartfon ma slot na kartę microSD, wybierz taką o pojemności 128 GB lub większą – oczywiście sprawdź najpierw, czy twój telefon z nią współpracuje.

Nie wszystkie urządzenia mogą zostać uzupełnione o karty pamięci. Do tej grupy należą przede wszystkim iPhone’y. Alternatywą dla wewnętrznego nośnika może być przenoszenie zrobionych zdjęć z telefonu do chmury lub kupno pendrive’a wyposażonego w złącze Lightning – prezentujemy je w dalszej części poradnika.

02

TRZYMAJ APARAT POD RĘKĄ

Ekspert radzi: „Nie chowaj aparatu do torby lub kieszeni. Brzmi to banalnie, ale musisz być gotów na zrobienie zdjęcia”.

T3 radzi: Telefony są zawsze włączone i gotowe do pracy – wystarczy je odblokować i odpalić aplikację. Aby dodatkowo przyspieszyć ten proces, możesz skorzystać ze smyczy i ochronnego etui, które powiesisz na szyi lub nadgarstku. Pamiętaj, że nie warto oszczędzać na jakości obudowy – od jej wytrzymałości zależy los twojego sprzętu. Ciekawą propozycją jest na przykład wstrząsoodporne etui Zizo Bolt, wyposażone w pasek, który możesz założyć na rękę.

Jeśli aplikacja aparatu jest ciągle uruchomiona, na pewno będzie ona pożerała sporo baterii. Aby zapobiec rozładowaniu, warto zainteresować się etui z wbudowanym akumulatorem, na przykład Mophie Juice Pack dla iPhone’a i Samsunga, lub niewielkim powerbankiem.

03

MĄDRZE KORZYSTAJ Z NATURALNEGO OŚWIETLENIA

Ekspert radzi: „W południe, kiedy słońce znajduje się dokładnie nad głową, szczególnie dobrze wychodzą zdjęcia w cieniu. Jaskrawe światło słoneczne zostaje wtedy złagodzone i delikatnie rozmyte. Plusem jest także fakt, że twoi modele nie muszą mrużyć oczu”.

T3 radzi: Ciekawym sposobem na uzyskanie niebanalnego zdjęcia jest wykorzystanie światła słonecznego, rozproszonego przez korony drzew. Zwróć uwagę na tło fotografii – jeśli poza cieniem znajduje się jasna plama światła, będzie ono niewyraźne i przepalone. Aby temu zapobiec, przesuń fotografowany obiekt tak, aby znalazł się on na ciemniejszym tle.

Wykonanie zdjęcia modela w pełnym świetle bywa trudne. Ustaw się do słońca tak, aby znajdowało się ono pod kątem 45 stopni do twoich pleców. Dzięki temu twarz fotografowanej osoby będzie mocno oświetlona, ale nie będzie musiała ona mrużyć oczu. Aby złagodzić cienie na twarzy podczas robienia zdjęcia portretowego, posłuż się białym ekranem – może być nim kartka papieru lub tkanina. Jeśli umieścisz go po zacienionej stronie twarzy, odbije on część światła i rozjaśni ujęcie.

04

EKSPERYMENTUJ Z PERSPEKTYWĄ

Ekspert radzi: „Zamiast klasycznego ujęcia, zrób zdjęcie danego obiektu z góry lub z dołu. Zastanów się, jak wyglądałaby fotka z bardzo bliska lub bardzo daleka. Eksperymentuj z naturalnymi ramami kompozycji, na przykład gałęziami lub krzakami. Telefon jest mały i poręczny – wykorzystaj to do wykonywania ujęć z różnej perspektywy”.

T3 radzi: Często stosowanym trikiem na urozmaicenie ujęcia jest zastosowanie tzw. Dutch angle – przekrzywienie osi horyzontu w jedną stronę. Ten prosty zabieg dodaje scenie dynamiki i przykuwa uwagę obserwatora. Jeśli dodatkowo ustawisz telefon pod skrajnie niskim lub wysokim kątem, uzyskasz dramatyczny efekt.

Okazje do uchwycenia ciekawych perspektyw znajdziesz także w otaczającym cię krajobrazie. Szpalery drzew, płoty, ścieżki – wszystkie te elementy mogą posłużyć do stworzenia niebanalnych kompozycji.

05

KORZYSTAJ Z WIZJERA

Ekspert radzi: „Nie zapominaj o możliwości skorzystania z elektronicznego wizjera – wystarczy nacisnąć palcem wybrany punkt na ekranie. W telefonach Pixel 2 i 2 XL funkcja ta zapewnia odpowiednie ustawienia ostrości i oświetlenia danego punktu. Po ustawieniu wizjera możesz dodatkowo spróbować zmienić jasność zdjęcia bez utraty fokusu”.

T3 radzi: Sztuczka ta zdaje egzamin nie tylko w smartfonach od Google. Autofokus w mobilnych aparatach potrafi całkiem nieźle odgadnąć, który obiekt w kadrze jest najważniejszym punktem kompozycji, ale po ręcznym wybraniu żądanego punktu, smartfon dostosuje wszystkie ustawienia pod jego kątem. W praktyce bardzo często przyda ci się funkcja ustawienia fokusu na danym obiekcie. Metoda ta działa najlepiej, gdy fotografujesz nieruchomą scenę.

Nowoczesne telefony wyposażone są w inteligentny system śledzenia, który ustawi fokus i ekspozycję na ruchomym elemencie, ale podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów, możesz przegapić moment, w którym znajdą się one w zasięgu twojego obiektywu. Tutaj kluczowe będzie ręczne zablokowanie fokusu. Wybierz taki punkt w kadrze, w którym fotografowany obiekt znajdzie się chociażby przez chwilę, i ustaw na nim fokusowanie (na większości telefonów wystarczy dotknąć palcem na ekranie). Kiedy obiekt przybliży się, wciśnij i przytrzymaj przycisk migawki – w ten sposób zrobisz serię zdjęć. Metoda ta pozwoli ominąć proces automatycznego obliczania autofokusu, przez który możesz stracić swoją superfotkę.

06

WYPEŁNIJ KADR

Ekspert radzi: „Podejdź bliżej i wypełnij kadr tym, co chcesz uchwycić. Jeśli jesteś zbyt daleko od fotografowanego obiektu, trudno uniknąć niechcianych elementów pojawiających się w tle. W dużym zbliżeniu podkreślisz ważność uwiecznianego elementu”.

T3 radzi: W fotografii portretowej zbliżenia mogą dodać uroku modelowi, ale także zepsuć zdjęcie, dlatego trzeba stosować je ostrożnie. Przede wszystkim zadbaj o to, żeby fotografowana osoba czuła się swobodnie. Koniecznie upewnij się, że nie przeszkadzają jej ekstremalne zbliżenia. Podczas sesji zdjęciowej nie bój się rozmawiać z modelem i prosić go o zmianę pozy czy zrobienie innej miny. Im więcej różnorodnych ujęć uda ci się wykonać, tym większa szansa, że wśród nich znajdzie się to idealne.

Na czas robienia zdjęć portretowych warto zapomnieć o wbudowanym zoomie i zamiast niego po prostu podejść bliżej fotografowanej osoby. Podczas przybliżania za pomocą gestów na ekranie, tracisz jakość i obcinasz część zdjęcia – kadrowanie możesz zresztą łatwo zmienić w aplikacji do edycji obrazów.