Zachowaj świeżość z produktami próźniowymi FoodSaver￼

Świąteczne tradycje nakazują zastawienie wielkanocnego stołu mnóstwem potraw. Wiele spośród tych przysmaków ląduje potem w koszu na śmieci – przyrządzanie więcej żywności niż możemy zjeść, to plaga w polskich domach. Na szczęście możemy w łatwy sposób przedłużyć świeżość jedzenia.

Jednym z najprostszych sposobów na zachowanie świeżości i walorów smakowych potraw, jest pakowanie próżniowe, na przykład w zgrzewarkach próżniowych FoodSaver. System ten opiera się o specjalnie zaprojektowane worki, pojemniki i folie, wykonane z wysokiej jakości, nietoksycznych materiałów – nie znajdziemy w nich aktywnego chemicznie, szkodliwego dla zdrowia BPA.

Pakowanie próżniowe ma wiele zalet. Przede wszystkim, umożliwia ono wielokrotne wydłużenie czasu przydatności do spożycia, poprzez spowolnienie rozwoju bakterii i drobnoustrojów. W przypadku mięs, warzyw, owoców, gotowych potraw i artykułów suchych, okres ten wynosi około 1-3 dni przechowywania w lodówce. Zapakowane próżniowo, produkty spożywcze zachowują trwałość do 2 tygodni, nie tracąc swoich właściwości odżywczych. Na dodatek, ten sposób przechowywania żywności, ogranicza rozprzestrzenianie się zapachów oraz oszczędza miejsce w lodówce.

W systemie FoodSaver, przygotowanie żywności do pakowania próżniowego jest bardzo łatwe. Potrawa powinna być wystudzona do przynajmniej 20 stopni Celsjusza – jeszcze bardziej spowolni to proces rozwoju bakterii i mikroorganizmów. Produkty, które powinny być przechowywane w lodówce lub zamrażarce, powinny znaleźć się w niej również po zapakowaniu próżniowym.

