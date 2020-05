Mapy Google pokażą miejsca dostępne dla osób na wózku

Na trzeci wtorek maja przypada Światowy Dzień Świadomości Dostępności, wydarzenie zachęcające do zastanowienia się, w jaki sposób możemy czynić cyfrowy świat dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Google postanowiło uczcić go kilkoma przydatnymi aktualizacjami.

Jedna z nich, Accessible Places, dotyczy Map Google. Gdy jest ona włączona, na mapie wyświetlane będą ikonki z wózkiem inwalidzkim, sygnalizujące, że dane miejsce dysponuje podjazdem lub windą, z której mogą skorzystać osoby poruszające się na wózku. Aplikacja pokaże również, czy lokal posiada parking czy toaletę dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych klientów. Funkcja najpierw trafi do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii i Wielkiej Brytanii, a następnie także do innych krajów.

Kolejne narzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Aplikacja do transkrypcji mowy Transkrypcja na żywo otrzyma możliwość dodania własnych słów, które mogą nie znajdować się w jej słowniku, jak również zapisywania i przeszukiwania historii transkrypcji. Do Sklepu Play trafiła również nowa apka Action Blocks, która pomoże użytkownikom stworzyć na ekranie głównym skróty do najczęściej wykonywanych czynności, na przykład połączeń telefonicznych z konkretną osobą, aparatu lub funkcji smart home. Każdy skrót ozdobiony jest kafelkiem, którego wygląd możemy personalizować za pomocą dostępnych ikonek lub własnych zdjęć.