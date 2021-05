Maj 2021, 5/2021

Czy urządzenia, z których korzystamy na co dzień, mogą być też dziełami sztuki? Na łamach „Magazynu T3” niejednokrotnie udowadnialiśmy że tak, ale Samsung The Frame był jednym z tych nielicznych sprzętów, który swoją formą tak mocno powiązał technologię z dotychczasową codziennością. Telewizor, który może być też obrazem na ścianie i to nie w małym formacie a jako pełnoprawny element kina domowego? To jest coś! Nowa generacja Samsung The Frame trafiła na nasz testowy warsztat i w tym numerze dzielimy się swoimi przemyśleniami na jego temat. Na telewizorze graliśmy w nowe gry. Wśród nich warto wymienić Disco Elysium, czyli, jak wspomnieliśmy już na samej okładce, „zbrodnię w rytmie disco”. Gra RPG z dialogami mogącymi być elementem literatury godnej Pulitzera – nasza ocena zaskoczy pewnie niejednego stałego czytelnika!

Zapoznaliśmy się także z nowymi smartfonami. Szczególnie polecam lekturę nt. nowego smartfona od HTC, który jest obecnie jedną z najlepszych opcji na rozsądny cenowo i solidny telefon z obsługą 5G. Oto HTC Desire 21 pro 5G! Koniecznie muszę również wspomnieć o przeglądzie lifestylowych laptopów 2-w-1. Które nowe hybrydy są godne waszych pieniędzy, a które należy omijać szerokim łukiem? Oczywiście odpowiadamy na to pytanie.

Na koniec warto oderwać się od wszelkiego rodzaju ekranów i zadbać o otoczenie się odpowiednią ilością natury. Przyjrzeliśmy się ofercie marki Prêt à Pousser, która jest pionierem w dziedzinie produkcji inteligentnych ogrodów roślinnych – potrafiący ususzyć nawet kaktusa przekonają się, że nawet oni mogą zazielenić dom w sposób, który będzie budził podziw znajomych!

Przejrzyj numer tutaj.