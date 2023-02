RØDE wprowadza rewolucyjny studyjny mikrofon pojemnościowy

RØDE ogłosiło premierę swojego nowego mikrofonu, NT1 5. generacji, rewolucyjnego studyjnego mikrofonu pojemnościowego, który łączy klasyczne brzmienie kultowego RØDE NT1 z nową, najnowocześniejszą technologią. Z ponad sześcioma milionami sprzedanych egzemplarzy, NT1 jest najpopularniejszym mikrofonem studyjnym na świecie i szczyci się dziedzictwem, któremu niewielu może dorównać. Od momentu premiery ponad 30 lat temu mikrofon przeszedł wiele transformacji. NT1 piątej generacji to jak dotąd najbardziej znacząca ewolucja, wprowadzająca m.in. przełomową, zgłoszoną do opatentowania opcję wyjścia Dual Connect firmy RØDE na złącza XLR i USB, pierwsze na świecie 32-bitowe wyjście cyfrowe „float” z możliwością wyłączenia, zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału i wiele więcej.

Najpopularniejszy mikrofon na świecie

Wprowadzony w 1991 roku NT1 był debiutanckim mikrofonem RØDE – pierwszym z długiej linii produktów, które zmieniły sposób, w jaki twórcy przechwytują dźwięk. Wydany w czasie, gdy nowe osiągnięcia w technologii audio zdemokratyzowały przepływ pracy w studiu i umożliwiły nagrywanie bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, odniósł natychmiastowy sukces i szybko stał się podstawowym mikrofonem dla nowej generacji muzyków rozwijających się w domu i profesjonalistów studyjnych. Przez ostatnie trzy dekady był to najlepiej sprzedający się studyjny mikrofon na świecie, uwielbiany za ciepły, klasyczny dźwięk i niesamowitą wszechstronność.

„NT1 to nie tylko nasz flagowy mikrofon, ale także ikona dzisiejszego pokolenia twórców” — mówi Damien Wilson, dyrektor generalny RØDE. „Niezliczona liczba muzyków, twórców podcasterów, streamerów, nadawców i twórców treści uważa go za swój podstawowy mikrofon i nie bez powodu – brzmi niesamowicie, jest niezwykle elastyczny i zbudowany jak czołg – prawdziwy studyjny koń pociągowy. W tej nowej generacji chcieliśmy zachować wszystkie te cechy, jednocześnie wprowadzając innowacje, których nigdy wcześniej nie widziano w takim mikrofonie. NT1 5. generacji nie przypomina żadnego innego mikrofonu studyjnego, ale nie stracił swojego uroku i z pewnością będzie nadal inspirował twórców przez nadchodzące dziesięciolecia”.

NT1 5. generacji to wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań studyjnych. Zawiera oszałamiającą kapsułę HF6 firmy RØDE – po raz pierwszy wprowadzoną w czwartej generacji NT1 – która zapewnia lśniącą górę, szczegółową średnicę i bogaty bas, który sprawia, że każde źródło dźwięku błyszczy. Charakteryzuje się ciasną kardioidalną charakterystyką kierunkową, płynną charakterystyką częstotliwościową i wysoką czułością, co zapewnia niesamowitą wszechstronność – idealnie nadaje się do nagrywania wszystkiego, od wokalu i mowy po gitarę akustyczną i elektryczną, perkusję i instrumenty perkusyjne, fortepian i nie tylko. Udoskonalony zespół obwodów zapewnia zdumiewająco niski poziom szumów własnych na poziomie 4 dBA, co czyni go najcichszym studyjnym mikrofonem pojemnościowym na świecie i charakteryzuje się wysokimi możliwościami obsługi SPL dla maksymalnej elastyczności w studiu. Już same te cechy sprawiają, że NT1 5. generacji jest światowej klasy mikrofonem, ale to tylko połowa sukcesu.

Łączność zmieniająca zasady gry

Od ponad 50 lat złącze XLR pozostaje praktycznie niezmienione – aż do teraz. NT1 5. generacji ma przełomowe, zgłoszone do opatentowania wyjście Dual Connect firmy RØDE, które oferuje zarówno łączność XLR, jak i USB w tej samej obudowie. Pozwala to użytkownikom na podłączenie do interfejsu audio, miksera, konsoli lub innego sprzętu audio przez XLR w celu uzyskania tradycyjnego analogowego przepływu pracy lub bezpośrednio do komputera przez USB w celu nagrywania plug-and-play. Podczas korzystania z wyjścia analogowego, NT1 5. generacji zapewnia dokładnie ten sam bogaty, ciepły dźwięk i najlepsze w swojej klasie osiągi, za które słynie NT1. Podczas korzystania z wyjścia cyfrowego te właściwości dźwiękowe są zachowane, z dodatkową wygodą, mocą i wszechstronnością bezpośredniego połączenia USB. NT1 5. generacji jest wyposażony w profesjonalny interfejs audio wbudowany w mikrofon. Jest to doskonale zoptymalizowane, aby zachować nieskazitelną wierność dźwięku, a także oferuje szereg wysoce innowacyjnych funkcji, które jeszcze bardziej poprawiają jego dźwięk, dzięki czemu przechwytywanie dźwięku studyjnej jakości jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Wszystko da się zmienić

NT1 5. generacji jest pierwszym na świecie mikrofonem wyposażonym w 32-bitowe cyfrowe wyjście typu float. Ten rewolucyjny format audio przechwytuje pełny zakres dynamiczny mikrofonu, jednocześnie umożliwiając użytkownikom nagrywającym w DAW dostosowanie dźwięku do optymalnego poziomu po nagraniu. Oznacza to, że użytkownicy mogą nagrywać wszystko, od szeptu po krzyk, nie martwiąc się o prawidłowe ustawienie wzmocnienia i bez szans na obcięcie sygnału. „NT1 piątej generacji na nowo definiuje znaczenie plug-and-play” — mówi Damien Wilson. „Od początku nagrywania dźwięku inżynierowie polegali na pokrętle wzmocnienia, aby uchwycić czysty dźwięk – zawsze był to najważniejszy proces w procesie nagrywania. NT1 piątej generacji całkowicie to zmienia. Podczas nagrywania w 32-bitowym trybie float użytkownicy mogą dosłownie podłączyć mikrofon do komputera i natychmiast rozpocząć nagrywanie, bez ryzyka zniszczenia dźwięku przez przesterowanie lub zniekształcenie”.

Klasyczny dźwięk w najnowocześniejszej formie

Cyfrowe wyjście NT1 5. generacji jest również wyposażone w przedwzmacniacz RØDE o ultra niskim poziomie szumów i wysokim wzmocnieniu oraz konwersję analogowo-cyfrową o bardzo wysokiej rozdzielczości (do 192 kHz), co zapewnia najwyższą czystość dźwięku. Potężny wbudowany procesor DSP umożliwia użytkownikom zastosowanie zaawansowanego przetwarzania dźwięku APHEX do nagrań, w tym kompresora, bramki szumów, dwustopniowego filtra górnoprzepustowego oraz legendarnych efektów Aural Exciter i Big Bottom. Dostępne za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji towarzyszących RØDE, RØDE Central i RØDE Connect, dostępne są dwa różne tryby przetwarzania: intuicyjny edytor VoxLab z prostymi kontrolkami Depth, Sparkle i Punch, dzięki czemu niezwykle łatwo jest wybrać idealny dźwięk, lub zaawansowany edytor, który oferuje szczegółową kontrolę nad każdym parametrem w celu precyzyjnego dostrojenia przetwarzania. Użytkownicy mogą podłączyć do ośmiu mikrofonów NT1 5. generacji do jednego komputera w celu nagrywania wielościeżkowego, nawet w systemach operacyjnych Windows przy użyciu niestandardowego sterownika ASIO firmy RØDE. To znacznie więcej niż tylko studyjny mikrofon pojemnościowy, to wszechstronne rozwiązanie do nagrywania cyfrowego.

Legendarna jakość RØDE

Aby konfiguracja i nagrywanie były jak najłatwiejsze, NT1 5. generacji jest wyposażony w studyjny uchwyt antywstrząsowy i filtr pop, a także wysokiej jakości kabel XLR i USB. Każdy mikrofon jest zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami w najnowocześniejszych obiektach RØDE w Sydney w Australii przy użyciu komponentów premium. Kapsuła HF6 jest precyzyjnie wyprodukowana z tolerancjami submikronowymi, aby zapewnić najwyższą spójność tonacji i odpowiedzi częstotliwościowej, i jest zamontowana wewnętrznie, aby zminimalizować zewnętrzne wibracje. Korpus mikrofonu jest wykonany z wytrzymałego aluminium i jest dostępny w kolorze czarnym lub srebrnym, z wysokiej jakości wykończeniami, które są niezwykle odporne na zarysowania. NT1 5. generacji jest również objęty 10-letnią gwarancją i obsługą klienta RØDE.

Cena produktu wynosi 249 USD. Więcej na jego temat przeczytać można na podstronie producenta.