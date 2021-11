Mądre sprzątanie z iRobot

Każde mieszkanie ma swoje indywidualne potrzeby. iRobot dobrze o tym wie i proponuje nam kilka wyjątkowych modeli robotów sprzątających – sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego domu.

CZYSTOŚĆ NISKIM KOSZTEM

W poszukiwaniu robota idealnego, wiele osób decyduje się na sprowadzenie niedrogich modeli z AliExpress lub podobnych portali. Naszym zdaniem to kiepski ruch – na rynku dostępne są rozsądnie wycenione, funkcjonalne urządzenia, które oferują znacznie lepszą jakość wykonania i dokładniejsze sprzątanie.

Podstawowe modele iRobota Roomba z serii 600 możemy kupić za kilkaset złotych, ale użytkownicy, których domy szybko się brudzą, powinni zwrócić uwagę na model Roomba e5. Ten sprytny, domowy pomocnik rozprawi się z zabrudzeniami, koncentruje swoją pracę w szczególnie zanieczyszczonych miejscach, a dzięki smukłemu profilowi wjedzie nawet pod niskie meble. 3-stopniowy system sprzątania AeroForce poradzi sobie z uciążliwymi zabrudzeniami, w tym długimi włosami i sierścią zwierząt: robot bez problemu wymiata kurz i brud zgromadzone wzdłuż krawędzi pomieszczeń, a jego wysokowydajny filtr przechwytuje do 99% alergenów. Na dodatek Roomba e5 jest prosta w obsłudze: jej pojemnik możemy zmyć pod bieżącą wodą, zaś w aplikacji mobilnej iRobot HOME stworzymy harmonogram pracy i przejrzymy raporty sprzątania.

Robot sprzątający ma nam ułatwić życie, a nie utrudnić – niektóre tanie, chińskie modele mają tak słabe systemy nawigacyjne, że wymagają od nas dodatkowego sprzątania przed rozpoczęciem pracy. Mieszkańcy kawalerek i innych przestrzeni, na których znajduje się dużo mebli i przedmiotów codziennego użytku, powinni zatem wybrać urządzenie, które dobrze orientuje się w swoim otoczeniu. Dla nich świetną propozycją okaże się Roomba i3, wyposażona w inteligentną nawigację liniową. Robot odkurza swoje otoczenie w równych rzędach, dokładnie czyszcząc każdy kąt pomieszczenia i omijając napotkane na swojej trasie przeszkody.

Optyczne i akustyczne czujniki potrafią także identyfikować szczególnie zabrudzone punkty w domu; gdy Roomba i3 znajdzie takie miejsce, będzie odkurzać je aż do skutku. Jak przystało na sprzęt smart home, urządzenie nauczy się naszych przyzwyczajeń i zasugeruje odpowiednie zmiany w harmonogramie sprzątania. Technologia Imprint Link pozwoli natomiast sparować naszego robota z mopującą podłogi Braavą jet m6.

Duże, wielopokojowe mieszkania wymagają szczególnie dokładnego sprzątania – w końcu znajdziemy w nich sporo zakamarków, które gromadzą brud w różnym tempie. W takiej sytuacji warto zaprosić do domu Roombę i7, wyposażoną w technologię Inteligentnych Map Imprint. Robot zapamiętuje ułożenie pomieszczeń i pozwala wydzielić ich granice w aplikacji iRobot HOME, dzięki czemu możemy wysłać go do odkurzania tylko konkretnych miejsc w domu, a nawet wybranych części pomieszczeń. Do tego celu nie musimy nawet wykorzystywać apki; wystarczy wydać polecenie głosowe porzez Alexę lub Asystenta Google.

Możemy stworzyć osobne harmonogramy dla konkretnych pomieszczeń lub nawet stref sprzątania, dzięki czemu lepiej dopasujemy pracę robota do naszych potrzeb. Efekt? Precyzyjnie wysprzątane mieszkanie i pełna wygoda obsługi.

ROBOTY DLA CIEBIE

Roomba e5 od ok. 1 100 PLN

Roomba i3 od ok. 1 300 PLN

Roomba i7 od ok. 2 000 PLN

BEZ KIWNIĘCIA PALCEM

Chociaż obecność robota sprzątającego w domu to spora pomoc, niektóre aspekty jego konserwacji mogą okazać się kłopotliwe. Szczególnie dużo problemów wywołuje opróżnianie pojemnika robota: by to zrobić, trzeba się nachylić i podnieść urządzenie, a następnie wyjąć zbiornik. Osoby starsze i mające problemy z poruszaniem się, mogą nie poradzić sobie z tym zadaniem, zaś alergicy powinni unikać kontaktu ze zgromadzonym wewnątrz kurzem i brudem.

Właśnie dlatego iRobot opracował unikatową technologię Clean Base, pozwalającą do minimum ograniczyć niewygodę związaną z opróżnianiem Roomby. Wybrane modele zostały wyposażone w specjalną stację ładującą, kryjącą wewnątrz worek na zanieczyszczenia. Gdy urządzenie wraca do bazy, Clean Base zasysa brud zgromadzony w jego zbiorniku do wnętrza worka, co pozwala zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie, a o konieczności jego wymiany przypomni aplikacja iRobot HOME. Dzięki temu Roomba staje się właściwie bezobsługowa, a my mamy jeszcze więcej czasu na to, co dla nas ważne.

Najtańszym modelem wyposażonym w Clean Base jest Roomba i3+. Zapewnia ona te same korzyści co pokrewny model i3 – trzystopniowy system czyszczenia AeroForce poradzi sobie ze wszystkimi zabrudzeniami, od sierści zwierząt po rozsypany żwirek lub sól, zaś ruchoma głowica czyszcząca zadba o to, żeby obrotowe szczotki zawsze znajdowały się blisko podłogi, czy to na twardych kafelkach czy też na puchatym dywanie.

Platforma iRobot Genius przypomni nam, kiedy zaczynają się okresy wymagające szczególnie dokładnego sprzątania mieszkania, na przykład sezon pylenia lub zrzucania sierści przez zwierzaki, po czym zaproponuje nam zmianę harmonogramu odkurzania. Sama wymiana worka również nie powinna sprawić kłopotów: specjalna zaślepka automatycznie zamyka go podczas usuwania ze stacji dokującej.

Roomba i7+ to propozycja dla osób pragnących mieć pełną kontrolę nad procesem sprzątania. Dzięki nawigacji iAdapt 3.0 robot przemieszcza się po domu z wykorzystaniem wizualnych punktów orientacyjnych. Sprzęt dobrze wie, w których miejscach już odkurzał, a które musi jeszcze wyczyścić.

Podobnie jak Roomba i7, urządzenie potrafi zapamiętywać pomieszczenia, a nawet konkretne strefy w mieszkaniu – z pomocą Inteligentnych Map Imprint łatwo wskażemy miejsca, gdzie nasz domowy pomocnik nie powinien wjeżdżać, oraz wydzielimy szczególnie wrażliwe na zabrudzenia strefy, na przykład podłogę dookoła stołu w jadalni. Robot potrafi także komunikować się z innymi urządzeniami smart home, w tym ekosystemem Amazon Alexa i Google Home.

Warto zaznaczyć, że w ofercie iRobot znajdują się jeszcze dwa modele kompatybilne z technologią Clean Base: Roomba s9+ i j7+. O ich zaletach piszemy szerzej na następnej stronie.

ROBOTY DLA CIEBIE

Roomba i3+ od ok. 2 000 PLN

Roomba i7+ od ok. 3 000 PLN

NAJWYŻSZA PÓŁKA

Wszystkie zaprezentowane dotychczas Roomby łączy kilka cech: radzą sobie one z rozmaitymi typami zanieczyszczeń, są proste w obsłudze, a ich wysoka jakość wykonania gwarantuje, że będą wiernie służyły nam przez długie lata. Nie wszystkim klientom to wystarczy: niektórzy z nas szukają czegoś naprawdę ekstra, co zrewolucjonizuje nasze domowe porządki. W ofercie iRobot znajdziemy również takie propozycje, które zadowolą najbardziej wymagającego klienta.

Roomba s9 i s9+ wyróżnia się samym designem. Zamiast klasycznego, okrągłego kształtu, robot został wyposażony w technologię PerfectEdge, która ułatwia wymiatanie zanieczyszczeń z rogów i krawędzi pomieszczeń, oraz specjalny czujnik 3D, na bieżąco skanujący przestrzeń przed urządzeniem. Dzięki temu Roomba bardzo dobrze czuje się w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie, trudnych w sprzątaniu i wymagających szczególnej uwagi.

Za płynne poruszanie się po mieszkaniu odpowiada zaawansowana nawigacja vSLAM, pozwalająca robotowi na bieżąco rozpoznawać przeszkody i na nie reagować. Urządzenie zapamiętuje rozkład pomieszczeń w domu i przesyła go do aplikacji w formie przejrzystej mapy. Na tym inteligentne sprzątanie się nie kończy: gdy robot wykryje, że właśnie wjechał na dywan, automatycznie zwiększy siłę ssącą, poprawiając tym samym dokładność odkurzania. W wersji s9+ Roombie towarzyszy stacja Clean Base, gwarantująca nam jeszcze większą oszczędność czasu.

Roomba j7 to najnowsza propozycja w ofercie iRobot, uzupełniająca dobrze znaną konstrukcję o wiele innowacyjnych dodatków. Z jednej strony otrzymujemy dostęp do zupełnie nowej nawigacji PrecisionVision, stworzonej po to, by rozpoznawać i omijać małe, ale potencjalnie niebezpieczne przeszkody, na przykład kable lub odchody naszych domowych pupili. Jeśli robot natknie się na przedmiot, którego nie rozpozna, natychmiast zrobi mu zdjęcie i prześle fotkę do aplikacji iRobot HOME – to my zdecydujemy, czy w przyszłości powinien on omijać podobne obiekty, czy też je ignorować. Nawigacja potrafi także rozpoznawać krawędzie obiektów, dzięki czemu urządzenie będzie delikatniej poruszało się po domu.

Nowe funkcje znajdziemy również w platformie iRobot Genius 3.0. Roomba j7/j7+ została wyposażona w szacowanie długości czasu sprzątania, niezwykle przydatne, gdy czeka nas wizyta gości. Ponadto w aplikacji będziemy mogli wyznaczyć granice domu i wskazać, żeby sprzęt rozpoczynał sprzątanie dopiero po ich opuszczeniu; to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią, gdy sprzęt kręci im się pod nogami. Wielu użytkowników doceni także tryb cichej jazdy, ograniczający hałas emitowany przez robota podczas punktowego sprzątania mieszkania.

Model j7+ otrzymał udoskonaloną stację Clean Base – jest ona niższa niż w poprzednich generacjach, co ułatwia jej umiejscowienie, ale mieści w sobie tyle samo zanieczyszczeń. A to wszystko dla naszej wygody…

ROBOTY DLA CIEBIE