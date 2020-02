Luty 2020, 2/2020

Styczeń zawsze stoi pod znakiem targów w Las Vegas, lecz wbrew powszechnemu powiedzeniu „co wydarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas”, my w lutowym numerze dzielimy się tym, co według nas najważniejszego zadziało się na CES 2020.

To oczywiście nie wszystko, bowiem na nasz warsztat testowy trafiły m.in. nowe komputery przenośne od Apple i Microsoftu, konsola Google Stadia czy dron DJI Mavic Mini. Warto też zwrócić uwagę na nasze porównanie bezprzewodowych głośników z górnej półki i zestawienie, co już dzisiaj wiemy o konsolach do gier nowej generacji.

Na koniec trochę relaksu mniej technologicznego, czyli gdzie wybrać się na odpoczynek bez względu na budżet, i co niezbędnego zabrać ze sobą w podróż…

