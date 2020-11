Listopad w HBO GO – nowe filmy i seriale

Listopad w HBO GO rozpocznie się od nowości filmowych i serialowych. Będą wśród nich nowe filmy i seriale akcji, grozy, komedie oraz historie obyczajowe. Nie zabraknie produkcji dla miłośników komiksów, ale także wstrząsających dokumentów.

Jedną z premier będzie serial Ziemia niczyja, czyli bliskowschodni thriller wojenny opowiadający o młodym Francuzie, który łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i, w poszukiwaniu swojej zaginionej siostry, przemierza ogarniętą wojną Syrię. W jednej z ról wystąpił tu znany z serialu HBO Rzym James Purefoy. Inną nowością będzie Romulus – osadzona w VIII wieku p.n.e. opowieść przedstawiająca historię Romulusa i jego brata bliźniaka Remusa. Kolejne nowe tytuły, które czekają na użytkowników serwisu HBO GO to Dolina Łez – oparty na prawdziwych wydarzeniach nowy miniserial przedstawiający wojnę Jom Kippur z 1973 roku oczami młodych ludzi uczestniczących w starciach oraz Mały topór – wyreżyserowana przez nagrodzonego Oscarem Steve’a McQueena serialowa antologia opowiadająca o przedstawicielach czarnoskórej karaibskiej społeczności w Londynie.

W listopadzie swoje premiery będą miały także nowe produkcje HBO i HBO Max. Z drugim sezonem powrócą Mroczne materie, czyli adaptacja nagradzanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana, a w niej Ruth Wilson w jednej z głównych ról. Nowym serialem HBO będzie Branża dająca wgląd za kulisy świata wielkiej finansjery i przedstawiająca grupę młodych absolwentów, którzy rywalizują o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie. Jedną z reżyserek tej produkcji jest Lena Dunham. Dla miłośników europejskich tytułów przygotowane zostały premiery dwóch seriali HBO Europe. Pierwszy z nich to rumuńska komedia Trefny szmal opowiadająca o dwóch technikach zajmujących się obsługą świateł drogowych, którzy planują napad na bank. Drugim natomiast będzie hiszpański serial grozy w reżyserii Álexa de la Iglesii 30 srebrników, w którym widz pozna historię księdza Vergary – duchownego uciekającego przed swoją przeszłością, który zmuszony jest do odnalezienia skarbu: jednego z 30 srebrników, za które Judasz zdradził Jezusa Chrystusa. Kolejną nowością listopada będzie też Stewardesa – pełen czarnego humoru serialowy thriller HBO Max z Kaley Cuoco w roli stewardesy, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.

To jednak nie wszystkie serialowe nowości. W nadchodzącym miesiącu z nowymi sezonami powrócą: Młody Sheldon, czyli opowieść o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu, a także Gwiazda szeryfa – serial kryminalny z Timem Rothem w roli policjanta, który musi poradzić sobie nie tylko ze skomplikowanymi sprawami zawodowymi, ale również problemami życia rodzinnego. Fanów serialu Mr Robot ucieszy na pewno informacja o premierze kolejnego, finałowego sezonu tej produkcji opowiadającej o młodym programiście, który został zrekrutowany przez planującą światową rewolucję grupę hakerską.

Listopad w HBO GO to także spora dawka nowości filmowych. Będzie wśród nich oscarowy film Joker z Joaquinem Phoenixem w roli strudzonego życiem komika, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Premiera tego filmu odbędzie w towarzystwie innych produkcji, w których zobaczyć będzie można Jokera. Będzie to dziewięć animowanych filmów z uniwersum DC, w tym m.in. Batman: Powrót Jokera, Batman: Atak na Arkham czy Legion samobójców: Piekielna misja.

Innymi filmowymi nowościami będzie m.in. komedia Jak Boss z Salmą Hayek w jednej z głównych ról. Opowiadać ona będzie o dwóch przyjaciółkach, których relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy decydują się na sprzedaż swojej wspólnej firmy kosmetycznej. Dla amatorów filmów rodzinnych przygotowana została premiera filmu Sonic. Szybki jak błyskawica z Jamesem Marsdenem oraz Jimem Carrey’em w rolach głównych. Film opowiadać będzie o stróżu prawa oraz pochodzącym z odległej galaktyki antropomorficznym jeżu o niezwykłych mocach, którzy łączą siły, aby pokonać naukowca marzącego o przejęciu kontroli nad światem. Na widzów, którzy lubią produkcje obyczajowe czekać będzie film W domu innego z Keirą Knightley jako żoną angielskiego oficera, która po wojnie niespodziewanie zakochuje się w niemieckim wdowcu. A osoby zainteresowane tematami politycznymi na pewno chętnie włączą film Vice, w którym Christian Bale wciela się w Dicka Cheney’a, najpotężniejszego wiceprezydenta w historii Stanów Zjednoczonych.

W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie też filmów dokumentalnych. Będzie wśród nich przede wszystkim nagradzany i prezentowany na wielu festiwalach wstrząsający dokument Witamy w Czeczenii. Opowiada on o grupie aktywistów, którzy ryzykują życie próbując przeciwstawić się trwającym prześladowaniom społeczności LGBTQ w Czeczenii. Inną nowością będzie też produkcja o zgoła odmiennym charakterze, czyli dokumentalizowana wersja najnowszego albumu Bruce’a Springsteena Western Stars, która przywoła archiwalne materiały filmowe i osobistą narrację muzyka oraz piosenki z jego najnowszego albumu.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Ziemia niczyja (No Man’s Land) – nowy bliskowschodni thriller wojenny opowiadający o młodym Francuzie, który łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i, w poszukiwaniu swojej zaginionej siostry, przemierza ogarniętą wojną Syrię – premiera: 1 listopada, cały sezon

Dolina Łez (Valley of Tears) – oparty na prawdziwych wydarzeniach nowy miniserial przedstawiający wojnę Jom Kippur z 1973 roku oczami młodych ludzi uczestniczących w starciach – premiera: 12 listopada, odc. 1-2, kolejne co tydzień po dwa

Trefny szmal (Bani Negri aka. Tuff Money) – nowy rumuński serial komediowy HBO Europe o dwóch technikach zajmujących się obsługą świateł drogowych, którzy planują napad na bank – premiera: 22 listopada

30 srebrników (30 Monedas aka. 30 Coins) – nowy hiszpański serial grozy produkcji HBO Europe; Ksiądz Vergara uciekając przed swoją przeszłością, szuka schronienia w ramionach Diabła, który wymusza na nim odnalezienie skarbu: jednego z 30 srebrników, za które Judasz zdradził Jezusa Chrystusa – premiera: 29 listopada

Wojownik II (Warrior II) – drugi sezon serialu Cinemax o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny.

Joker – Joaquin Phoenix jako strudzony życiem komik, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Deszcz nagród – premiera: 15 listopada

