Samsung Smart TV z dostępem do HBO GO w prezencie

W dniach 11 i 12 listopada br. użytkownicy zainteresowani zakupem telewizora Samsung Smart TV z linii na 2017 i 2018 rok mogą liczyć na wyjątkową promocję. Dokonanie transakcji w wybranym sklepie internetowym premiowane będzie bezpłatnym kodem na trzymiesięczny dostęp do platformy HBO GO.

Promocją objęte zostały wszystkie telewizory Samsung Smart TV z linii na 2017 i 2018, które zostaną zakupione online 11 i 12 listopada br. w wybranych sklepach internetowych: neonet.pl, euro.com.pl, mediaexpert.pl i mediamarkt.pl [1].

Smart TV, czyli oglądaj tak, jak lubisz

W ubiegłym roku więcej niż 7 na 10 sprzedanych na świecie telewizorów Samsung stanowiły modele „Smart”. Widzowie lubią swobodę, jaką daje telewizor podłączony do Internetu, dzięki czemu klasyczna ramówka nie stanowi już ograniczenia. Odbiorcy mogą korzystać z ogromnej filmowo-serialowej biblioteki, która dostępna jest za pośrednictwem popularnych aplikacji VoD (Video on Demand; pol. wideo na żądanie), właśnie takich jak HBO GO. Jednak Smart TV od Samsunga to znacznie więcej – łatwość sterowania, przejrzyste i personalizowane menu ulubionych aplikacji czy płynna współpraca ze smartfonem. W połączeniu z wysoką jakością obrazu widzowie zyskują platformę domowej rozrywki, która jest idealnie dopasowana do ich potrzeb.

Serialowa jesień z HBO GO

W aplikacji HBO GO w sezonie jesiennym widzowie znajdą wiele ciekawych nowości. Polski serial HBO „Ślepnąc od świateł” w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego został zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka. Produkcja zdobyła już uznanie wielu krytyków, którzy docenili zarówno jakość artystyczną, jak i genialną obsadę aktorską. Mroczna historia, przedstawiająca 7 dni z życia kokainowego dilera, była najchętniej oglądanym serialem w HBO GO w październiku. Wartą uwagi nowością jest także brytyjski miniserial pt. „Skandal w angielskim stylu” z Hugh Grantem oraz Benem Whishawem w rolach głównych. Opowiada historię skandalu brytyjskiego polityka, oskarżonego o udział w spisku, a za reżyserię odpowiada dwukrotnie nominowany do Oscara Stephen Frears. W HBO GO widzowie znajdą także kultowe już produkcje, takie jak „Gra o tron”, „Westworld”, „Wataha”, „Ostre przedmioty” czy „Wielkie kłamstewka”.

Jak aktywować kod?

Po sfinalizowaniu transakcji w sklepie internetowym użytkownik, drogą mailową, otrzyma bezpłatny kod dostępu do aplikacji HBO GO. Aby go aktywować, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

– wejść na stronę internetową hbogo.pl,

– zarejestrować się, wybierając zakładkę „Rejestracja” oraz „Zaloguj się danymi od Operatora”,

– wybrać operatora: „Samsung – promocja”,

– wpisać kod rejestracyjny będący nagrodą w Promocji oraz uzupełnić dane profilowe,

– założyć nowe konto postępując zgodnie z wytycznymi operatora serwisu HBO GO [2].

[1] Regulamin dostępny na stronach sklepów. „HBO GO w prezencie” oznacza kod umożliwiający bezpłatny dostęp do HBO GO na 3 miesiące.

[2] Aby aktywować kod HBO GO należy utworzyć konto Użytkownika przy użyciu wcześniej nie wykorzystywanego w serwisie adresu mailowego.