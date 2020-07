Lipiec-Sierpień 2020, 7-8/2020

W wydaniu wakacyjnym bijemy rekord liczby testów i recenzji – przeczytacie ich około 30. Wśród nich telewizory (Samsung The Frame i LG GX), smartfony (od realme, Apple i Xiaomi) czy sporo sprzętu audio. Poza tym jako jedni z pierwszych w Polsce wzięliśmy na warsztat laptopa ASUS ROG Zephyrus Duo 15.

Graczom polecam podsumowanie tego, co już wiemy o konsolach nowej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X, jak również recenzję kontrowersyjnego bestsellera: The Last of Us Part II.

Na koniec lektura, która przyda się nie tylko na wakacje, czyli przewodnik po świecie aparatów bezlusterkowych.

Przejrzyj ostatni numer tutaj.