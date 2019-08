Lindsey Stirling zagra w Polsce!

Zapraszamy na dwa koncerty uwielbianej w Polsce Lindsey Stirling! Artystka wystąpi w naszym kraju już we wrześniu – 18 września w TAURON Arenie Kraków i dzień później, 19 września na COS Torwar w Warszawie.

Lindsey Stirling jest skrzypaczką, tancerką i kompozytorką. Międzynarodowy rozgłos zdobyła w 2010 roku, w programie „America’s Got Talent”, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Dzięki występom w telewizji Stirling zdobyła wielu fanów. Choć w programie określano ją mianem „skrzypaczki hip-hopowej”, w swojej twórczości sięga po wiele inspiracji – od country po dubstep. Do niezwykle szybkiego rozwoju jej kariery przyczyniła się również jej aktywność w internecie i regularnie uaktualniany kanał w serwisie YouTube. We wrześniu 2012 roku Stirling wydała swój debiutancki album – „Lindsey Stirling”. Sukces tej płyty oraz rosnąca popularność artystki w Stanach Zjednoczonych i Europie spowodowały, że zainteresował się nią management Lady Gagi (Atom Factory). Stirling, która wcześniej odmawiała współpracy wielu managerom, zdecydowała się podpisać z nimi umowę. Na początku 2012 roku płyta „Lindsey Stirling” pokryła się złotem również w Polsce. W 2014 ukazał się kolejny album – „Shatter Me”, w którym możemy usłyszeć charakterystyczne dla artystki połączenie muzyki klasycznej i elektroniki z animacją i baletem. Ostatni krążek, „Brave Enough” pojawił się w 2016 roku.

Pakiety VIP:

Lindsey Stirling Meet & Greet Experience – 1145 PLN – pakiet VIP1

Miejsce siedzące w jednym z pierwszych 5 rzędów podczas koncertu

Spotkanie z Lindsey! Przywitanie oraz zdjęcie z artystką przed koncertem

Zaproszenie na imprezę Pre-Show Party, która zawiera: Prywatny występ Lindsey Stirling Q&A z Lindsey Stirling Interaktywne gry & możliwość wykonywania zdjęć Przekąski & napoje

Upominek podpisany przez Lindsey Stirling

Pamiątkowy laminat i smycz

Wcześniejszy dostęp do merchu

Lindsey Stirling Pre-Show Experience – 685 PLN pakiet – VIP2

Miejsce siedzące w jednym z pierwszych 15 rzędów podczas koncertu

Zaproszenie na imprezę Pre-Show Party, która zawiera: Prywatny występ Lindsey Stirling Q&A z Lindsey Stirling Interaktywne gry & możliwość wykonywania zdjęć Przekąski & napoje

Upominek podpisany przez Lindsey Stirling

Pamiątkowy laminat i smycz

Wcześniejszy dostęp do merchu

Lindsey Stirling Seamless Package – 479 PLN pakiet – VIP3

Miejsce siedzące podczas koncertu Lindsey Stirling

Upominek podpisany przez Lindsey Stirling

Pamiątkowy laminat i smycz

Wcześniejszy dostęp do merchu

Bilety na LiveNation.pl